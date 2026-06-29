日本代表、ブラジル戦でPK突入ならキッカーは森保監督が指名へ「私が決めるつもりです」

日本代表の森保一監督がブラジル代表戦に向けた前日記者会見に出席した。

北中米で開催されているFIFAワールドカップ（W杯）2026に臨んでいる日本代表はグループステージを2位で突破し、決勝トーナメントラウンド32ではブラジル代表と対戦する。

負ければ大会から敗退となる大一番となるなか、森保監督は「ワールドカップ優勝を目指していますが、これまでそのレベルに達したことはありません。もちろん、私たちの活躍を見て、よくやっていると感じている人もいるでしょう」としつつ、「将来を見据えると、もちろん新たな機会が訪れるたびに、勝利できるという可能性が生まれます。しかし、私たちは本当にそのチャンスがあると信じています。それが私たちの目指すところです」とブラジル撃破への想いを口にした。『ESPN』が伝えた。

「ブラジルは常にトップチームです。彼らには勝つチャンスが非常に高い。日本は劣勢だと言う人もいるでしょう。我々はそれを念頭に置いてプレーします」

「対戦相手を尊重しますが、昨年の親善試合での勝利と同様、我々には勝つチャンスが与えてもらいましたし、今回こそ勝つチャンスがある。歴史を変えることができる」

昨年10月の国際親善試合では3-2でブラジルに勝利し、歴史的な1勝を挙げた。今回のブラジル代表戦は日本の悲願であるベスト8以上に向けた大きな壁になることは間違いない。

「この32強戦でも同じようにプレーできることを願っています。世界中が私たちに注目しています」

また、決勝トーナメントからは同点で延長戦を終えた場合にPK戦が導入される。前回の2022年カタールW杯では決勝トーナメント1回戦でクロアチア代表にPK戦のすえに敗れていた。

森保監督は「キッカーの順番を決めます」と挙手制ではなく、指名制にすると明言。「前回のように選手たちが志願するのではなく、誰がキックを蹴るかは私が決めるつもりです」と前回大会からの変更点を明かした。