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伊藤洋輝がFP唯一の3試合連続先発フル出場「いろいろな戦いを出せた」W杯でのブラジル戦へ「日本をしっかりと盛り上げたい」

日本 対 スウェーデン
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【日本代表・最新情報】日本代表DF伊藤洋輝がスウェーデン代表戦を振り返った。

日本代表DF伊藤洋輝がスウェーデン代表戦を振り返った。

北中米で開催されているFIFAワールドカップ（W杯）2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦した日本代表。引き分け以上で2位以内が決まるなか、FW前田大然のゴールで先制するも、直後に相手FWアントニー・エランガにミドルシュートを決められた。

試合はそのまま1-1で終了。試合後に伊藤は『DAZN』のフラッシュインタビューで「まずはボールを保持しているときのカウンターが彼らの一番の武器なので、リスク管理をディフェンスラインでしっかりとやっていこうと話していた。キープされても周りが戻ってくる時間を作れたので、うまく守れたと思います」とした。

「ボールを保持している時間もありましたし、コンパクトに守備から入る時間もあった。3試合でいろいろな戦いを出せたので、継続したい」

伊藤はフィールドプレーヤー（FP）で唯一となる3試合連続で先発フル出場中。次戦は決勝トーナメントのラウンド32でブラジル代表と激突する。

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伊藤は「リカバリーもできている」としながら、「大会が参加チームが多くなって、自分たちの目標まで長い道のりですけど、まずはブラジルにしっかりと勝って、日本をしっかりと盛り上げたい」と意気込んだ。

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