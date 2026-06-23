RB大宮が30選手との契約更新を発表！杉本健勇、10ゴールで得点王の泉柊椰らが残留

J2のRB大宮アルディージャは23日、2026/27シーズンのトップチーム登録選手について発表した。

大宮は、6月23日時点で契約更新または期限付き移籍期間の延長が完了し、2026/27シーズンの契約を締結している選手たちのリストを公表。「明治安田J2・J3百年構想リーグ所属選手のうちリストに記載のない選手については、現在交渉中のため、去就が決定次第、あらためてお知らせします」として、30選手が来季も引き続きプレーする。

キャプテンのDFガブリエウをはじめ、背番号10のFW豊川雄太、FW杉本健勇が契約更新。また10得点を奪って百年構想リーグのEAST-Bで得点王となったMF泉柊椰もリストに名を連ねた。一方で柏レイソルから育成型期限付き移籍として加入し、同じく10ゴールを挙げたFW山本桜大の名前は今回の発表に載っていなかった。

大宮の23日時点のトップチーム登録選手は以下の通り。

1 GK笠原 昂史

2 DF村上 陽介

3 DF加藤 聖

5 DFガブリエウ

7 MF小島 幹敏

8 MFカウアン ディニース

10 FW豊川 雄太

11 FWカプリーニ

13 DFイヨハ 理 ヘンリー

14 MF泉 柊椰

15 MF中山 昂大

16 MF加藤 玄

17 MF神田 泰斗

19 DF尾崎 優成

20 FW日髙 元

22 DF茂木 力也

23 FW杉本 健勇

24 GKトム グローバー

27 MF松井 匠

30 FW磯﨑 麻玖

37 DF関口 凱心

40 GK志村 滉

43 DF熊田 佳斗

44 DF木寺 優直

47 MFエドワード 真秀

49 FWマギー ジェラニー 蓮

50 GK若林 学歩

77 MF小林 柚希

88 DF西尾 隆矢

90 FWオリオラ サンデー