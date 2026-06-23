RB大宮が30選手との契約更新を発表！杉本健勇、10ゴールで得点王の泉柊椰らが残留

J2のRB大宮アルディージャは23日、2026/27シーズンのトップチーム登録選手について発表した。
大宮は、6月23日時点で契約更新または期限付き移籍期間の延長が完了し、2026/27シーズンの契約を締結している選手たちのリストを公表。「明治安田J2・J3百年構想リーグ所属選手のうちリストに記載のない選手については、現在交渉中のため、去就が決定次第、あらためてお知らせします」として、30選手が来季も引き続きプレーする。
キャプテンのDFガブリエウをはじめ、背番号10のFW豊川雄太、FW杉本健勇が契約更新。また10得点を奪って百年構想リーグのEAST-Bで得点王となったMF泉柊椰もリストに名を連ねた。一方で柏レイソルから育成型期限付き移籍として加入し、同じく10ゴールを挙げたFW山本桜大の名前は今回の発表に載っていなかった。
大宮の23日時点のトップチーム登録選手は以下の通り。
1 GK笠原 昂史
2 DF村上 陽介
3 DF加藤 聖
5 DFガブリエウ
7 MF小島 幹敏
8 MFカウアン ディニース
10 FW豊川 雄太
11 FWカプリーニ
13 DFイヨハ 理 ヘンリー
14 MF泉 柊椰
15 MF中山 昂大
16 MF加藤 玄
17 MF神田 泰斗
19 DF尾崎 優成
20 FW日髙 元
22 DF茂木 力也
23 FW杉本 健勇
24 GKトム グローバー
27 MF松井 匠
30 FW磯﨑 麻玖
37 DF関口 凱心
40 GK志村 滉
43 DF熊田 佳斗
44 DF木寺 優直
47 MFエドワード 真秀
49 FWマギー ジェラニー 蓮
50 GK若林 学歩
77 MF小林 柚希
88 DF西尾 隆矢
90 FWオリオラ サンデー