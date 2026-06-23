元日本代表MF乾貴士が磐田へ完全移籍！「J2優勝を必ず達成し…」清水・神戸で共闘の秋葉忠宏監督と再共闘

38歳の乾は野洲高校で活躍すると、横浜F・マリノスやセレッソ大阪でプレー。その後にブンデスリーガのフランクフルトやラ・リーガのレアル・ベティス、エイバルなどで存在感を放ち、2018年のFIFAワールドカップロシア大会では2得点を挙げた。

2022年から清水エスパルスへ加入し、同クラブのJ1復帰などに貢献。昨季の明治安田J1百年構想リーグでは神戸に移籍して6試合に出場し、チームのタイトル獲得に貢献した。

乾は磐田のクラブ公式サイトでコメントを発表した。

このたび、加入させていただくことになりました乾貴士です。

「まずは、ジュビロ磐田が本来いるべき場所である『J1』の舞台に戻るために、今シーズンJ2優勝を必ず達成し、皆さんと喜びを分かち合いたいと思っています！！そのために、日々の練習、試合に勝つために必要な準備、僕に出来ることを全力で取り組んでいきます」





「多くのサポーター、そしてたくさんの子供たちにスタジアムに足を運んでいただき、ジュビロ磐田のワクワクする、楽しいサッカーを見てもらえるように頑張りますので応援よろしくお願いします！！」

また乾は神戸のクラブ公式サイトで「ヴィッセル神戸で活躍することを思い描いて加入させていただきましたが、応援いただく皆さんにたくさんのプレーを見てもらうことが無いまま移籍することになり残念な気持ちです。半年間という短い時間でしたがプロサッカー選手として初めてのタイトルを取れたこと、レベルの高い選手達と毎日刺激のある練習ができたこと、多くのサポーターの方に温かく受け入れていただき応援してもらえたことは本当に嬉しかったですし、自分にとってとても大切な半年間となりました」としつつ、フロント・強化部の方々には僕のことが必要だと、熱い思いで声をかけていただきましたが、結果を出してチームに貢献出来なかったにも関わらず、僕のサッカー人生を尊重して今回の移籍を了承していただいたことを感謝しております。ヴィッセル神戸が、J1リーグ優勝、ACLEタイトルを取れることを心から願っています！！ルヴァンカップや天皇杯で対戦する時には負けないように頑張ります！！短い期間でしたが本当にありがとうございました！！」と想いをつづった。

なお、磐田は神戸でトップチームコーチを務めていた秋葉忠宏氏が、今季より新監督に就任。乾は清水時代に共闘した秋葉監督とライバルクラブの磐田で再タッグを組む。