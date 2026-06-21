堂安律「日本サッカーにとって大きな一歩」日本代表の勝利に安堵も自分に厳しく「攻撃では自分的に満足していない」

日本代表のMF堂安律がチュニジア代表戦後に『DAZN』のフラッシュインタビューに応じた。

北中米で開催されているFIFAワールドカップのグループF第2戦で、日本代表はチュニジアと激突。開始4分でMF鎌田大地の2試合連続弾が決まって先制すると、31分にエースFW上田綺世が右足の鋭いシュートで追加点を奪った。

さらに後半に入ると、69分に伊東がダメ押し弾。上田からのパスに反応した伊東が中央を突破して、相手GKとの1対1を冷静に流し込んだ。そして83分にMF佐野海舟が右サイドからクロスボールを上げると、中央で上田がヘディングで合わせ、ゴールに入れた。上田はこの日2ゴール目となった。

試合はそのまま4-0で終了。日本代表は今大会初勝利を飾った。

この試合で先発出場した堂安は「守備に追われる時間が長かったですけど、攻撃では自分的に満足していない。攻撃で違いは作れませんでした」と自身の課題を口にしながらも、「とりあえずチームが勝ててホッとしています」とした。

「第2戦目で日本代表がなかなか勝てていない課題があったなかで、もう一回気を引き締めようというなかで、こうやって大勝できたのは日本サッカーにとって大きな一歩だと思います」

堂安は「僕たちは本当に優勝を狙っていますし、みなさんの応援が必要なので、応援よろしくお願いします」とファンに呼びかけた。