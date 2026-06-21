絶好調・中村敬斗「個人的にもキレが出てきている」日本代表を勝利に導く先制点アシスト「まずは仕掛けることを考

日本代表のMF中村敬斗がチュニジア代表戦後に『DAZN』のフラッシュインタビューに応じた。

北中米で開催されているFIFAワールドカップのグループF第2戦で、日本代表はチュニジアと激突。計4得点を奪って4-0で快勝し、今大会初勝利を飾った。

試合後、中村は「早い時間帯に先制点を取れたので、ゲームを有利に進められた」としつつ、先制点のアシストシーンを振り返った。

「逆サイドからいい形で展開してくれて、1対1だったのでまずは仕掛けることを考えて、相手を抜いてクロスでアシストをつけられて良かった」

相手ゴール前でボールを受けた中村は中央に折り返して、MF鎌田大地の先制点をアシストしていた。第1戦では得点をマークし、この試合ではアシストと波に乗っている。

中村は「チームとして事前のキャンプからいい準備をできている」としつつ、「個人的にもキレが出てきている」とコメント。その上で「後半は間延びしたようなゲームになった」としながら「次のゲームはきょうのようにいかない」と気を引き締めた。

日本代表は次戦でスウェーデン代表と対戦する。

中村は「中4日でしっかりと時間があるので、次の試合に向けていい準備をして必ず勝ちたいと思います」と語った。