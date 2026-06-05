「Google の日本サッカー応援団」が結成！堂安律は活躍の秘訣を明かす「僕メンタル強くないです（笑）」

Google 合同会社（以下、Google）は、日本のサッカーを応援するという思いのもと、日本サッカー協会（JFA）と JFAソーシャルバリューパートナー契約を締結した。

その取り組みとして、サッカーを観る人もプレーする人も、さまざまな形でサッカーを愛するすべての方の熱意を支え、日本のサッカーをさらに盛り上げていくため、「Google の日本サッカー応援団」を結成。メンバーには、日本代表MF堂安律やなでしこジャパンのMF長谷川唯をはじめ、内田篤人氏、丸山桂里奈氏、俳優の高橋文哉さん、影山優佳さん、お笑い芸人の狩野英孝さん、アーティスト兼タレントの手越祐也さん、TV アニメ『ブルーロック』から主人公の潔世一さん の総勢9名が就任した。

この度、応援団が出演する新 TVCM 「Google 検索 | 日本のサッカーを応援しよう」篇を6月4日（木）にGoogle公式YouTubeチャンネルやXアカウントにて公開、6月12日（金）から全国にて放映開始する。他にも、応援団のメンバーが出演するCMやコンテンツが同SNSアカウントにて順次公開していく。

CMは堂安の「日本のサッカーをもっと盛り上げるには？」という検索ワードから始まり、「知ると、もっと好きになる。」をメインテーマに、様々な人のサッカーに関する知りたいことが、 Google の検索窓の中に展開されていく。

今回のCM出演を受けて、堂安がインタビューに応じた。

【堂安律インタビュー】

ーープレッシャーを感じたとき、どのように突破していくのか、堂安さんなりの方法や思いがあれば教えてください。

どれほど経験していても緊張するものなので、僕としては「緊張している自分」を受け入れるようにしています。それを受け入れたからこそ、自然体で（サッカーを）プレーできると思うので、無理に「僕は緊張しない」とか「これをしなくちゃ」みたいな考え方はせずに、自然体に今までやってきたことをすべて出すようにしています。自分が今までやってきたことを信じてますし、そのプロセスが正しかったと言い切れるような結果を（試合で）出したいなと思います。

ーー堂安さんはメンタルが強いイメージがあるのですが、幼少期からサッカーをするうえで考えてきたことなどはありますか？

いや、僕メンタル強くないです（笑）。強くないからこそ、強く見せようとする自分がいるのも分かっていますし、そういう弱い自分も受け入れてます。ただ、小さいころからかなりの負けず嫌いだったので、人に負けたままその試合は終われないだとか、兄に 1 対 1 で勝つまでやめないだとか、そういったハングリー精神は小さい頃から持っていました。もしかしたらそれが今につながっているのかもしれません。

ーー堂安さんが活躍されている姿を見て、自分もそうなりたいと憧れる若い世代も多いと思います。そういった子どもたちに対して見せたい、理想の堂安律の姿があれば教えてください。

憧れの存在であり続けなくてはいけないという思いはありますし、僕もそんな（憧れの存在だった）大先輩たちを見て、「背番号 10 番を付けたい！」という思いを夢に見てここまで来たので、そういう存在に自分がなれたらなと思います。

ーー今回、「Google の日本サッカー応援団」に就任されましたが、日本サッカーを盛り上げるということに対してどのように感じていますか？

最終的には日本サッカーを盛り上げたいという想いに辿り着きますけど、その想いと同時に、日本サッカーの歴史を変えて次世代の子どもたちにバトンを渡したいという想いもありますね。

【Google の日本サッカー応援団 出演 新 TVCM 概要】

CM タイトル ：「Google 検索 | 日本のサッカーを応援しよう 」

放映開始日 ：2026 年 6 月 12 日（金）

放映地域 ：全国

出演 ：「Google の日本サッカー応援団」9 名

堂安律さん、長谷川唯さん、内田篤人さん、丸山桂里奈さん、

高橋文哉さん、影山優佳さん、狩野英孝さん、手越祐也さん、

『ブルーロック』潔世一さん