『eFootball Kick-Off!』がKONAMIより発売！ロベルト・カルロスもプレゼント

株式会社コナミデジタルエンタテインメント(以下、KONAMI)は、「ウイニングイレブン」から進化した「eFootball 」シリーズの最新作となるサッカーゲーム『eFootball Kick-Off!』をNintendo Switch 2 向けに本日発売した。

『eFootball Kick-Off!』は、各国代表や世界中のクラブを収録し、現役のスター選手から誰もが知るレジェンドまで、多彩な選手たちが登場。また4年に一度のサッカーの祭典をゲーム内で追体験することができる、 「インターナショナルカップ」モードも搭載しており、世界中がサッカーに熱狂するこの時期に、”観る”だけでなく”遊ぶ”楽しさを体験できる。

さらに、夢の”オリジナルチーム”を作り、世界中の大会に参加できる「ワールドツアー」やミニゲームなど、『eFootballKick-Off!』だけで遊べる様々なゲームモードも収録。加えて、ゲームプレーを支えるさまざまなサポート機能も搭載。サッカーゲームを初めて遊ぶユーザーでも簡単にプレーできる。

また、本作を購入すると、モバイル版『eFootball 』との連携特典として『eFootball 』(iOS/Android版)で使用できる「Epic:ロベルト カルロス」がプレゼントされる。そして6月4日より、『eFootball Kick-Off!』のTVCMを公開。久保建やリオネル メッシらが『eFootball Kick-Off!』を自然体で楽しむ姿が印象的なCMとなっている。

【eFootball Kick-Off!商品説明】

メーカー ：KONAMI

発売日：2026年6月4日

ジャンル：サッカー

対応機種 ：Nintendo Switch 2

メーカー希望小売価格：パッケージ版・ダウンロード版: 3,850円(税込)

CEROレーティング：A(全年齢対象)