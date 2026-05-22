ノルウェー代表がW杯メンバー発表！ウーデゴール、ハーランドら順当に選出

ストーレ・ソルバッケン監督の下で、欧州予選無敗で7大会ぶり4度目のW杯出場を決めたノルウェー代表。指揮官は「我々は強力なチームを持っていると信じている」としつつ、「代表チームを選ぶ際には常に多くの議論があるが、ワールドカップとなると少しばかり大変だ。コーチングチームでは多くの良い議論を重ねてきた。合同での議論だけでなく、1対1の議論も含めて。私たちはできる限り徹底的に仕事をしようと努めてきた。そして最終的に決定を下すのは私だった」と、26名のメンバーを発表した。
主将には、アーセナルでプレミアリーグを制覇したばかりのMFマルティン・ウーデゴールが選出され、欧州予選から大活躍を見せていたマンチェスター・シティのFWアーリング・ハーランドらも順当にメンバー入りとなった。
ノルウェー代表は、グループIで6月16日にイラク代表と初戦を戦い、その後にセネガル代表、フランス代表と戦う。
ノルウェー代表のメンバーは以下の通り。
【ノルウェー代表W杯メンバー】
▼GK
オルヤン・ハショルド・ニーランド（セビージャ）
エギル・セルヴィク（ワトフォード）
サンダー・タンヴィク（ハンブルガーSV）
▼DF
ジュリアン・ライヤーソン (ボルシア・ドルトムント)
マーカス・ホルムグレン・ペダーセン (トリノ)
デヴィッド・モラー・ウルフ (ウルヴァーハンプトン)
フレドリック・ビョルカン (ボデ/グリムト)
クリストファー・アジェル (ブレントフォード)
トールビョルン・ヘゲム (ボローニャ)
レオ・スキリ・オスティガルド (ジェノア)
ソンドレ・ランガス（ダービーカウンティ）
ヘンリック・ファルチェナー（バイキング）
▼MF
マルティン・ウーデゴール（アーセナル）
サンダー・ベルヘ（フラム）
フレドリック・オルスネス（ベンフィカ）
パトリック・ベルク（ボデ/グリムト）
クリスチャン・トルストヴェット（サッスオーロ）
モルテン・トルズビー（クレモネーゼ）
テーロ・アスゴート（レンジャーズ）
▼FW
アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）
アレクサンダー・セルロート（アトレティコ・マドリー）
ヨルゲン・ストランド・ラーセン（クリスタル・パレス）
アントニオ・ヌサ（RBライプツィヒ）
オスカー・ボブ（フラム）
アンドレアス・シェルデラップ（ベンフィカ）
イェンス・ペッター・ハウゲ（ボデ/グリムト）