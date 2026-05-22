ノルウェー代表がW杯メンバー発表！ウーデゴール、ハーランドら順当に選出

ストーレ・ソルバッケン監督の下で、欧州予選無敗で7大会ぶり4度目のW杯出場を決めたノルウェー代表。指揮官は「我々は強力なチームを持っていると信じている」としつつ、「代表チームを選ぶ際には常に多くの議論があるが、ワールドカップとなると少しばかり大変だ。コーチングチームでは多くの良い議論を重ねてきた。合同での議論だけでなく、1対1の議論も含めて。私たちはできる限り徹底的に仕事をしようと努めてきた。そして最終的に決定を下すのは私だった」と、26名のメンバーを発表した。

主将には、アーセナルでプレミアリーグを制覇したばかりのMFマルティン・ウーデゴールが選出され、欧州予選から大活躍を見せていたマンチェスター・シティのFWアーリング・ハーランドらも順当にメンバー入りとなった。

ノルウェー代表は、グループIで6月16日にイラク代表と初戦を戦い、その後にセネガル代表、フランス代表と戦う。

ノルウェー代表のメンバーは以下の通り。

【ノルウェー代表W杯メンバー】

▼GK

オルヤン・ハショルド・ニーランド（セビージャ）

エギル・セルヴィク（ワトフォード）

サンダー・タンヴィク（ハンブルガーSV）

▼DF

ジュリアン・ライヤーソン (ボルシア・ドルトムント)

マーカス・ホルムグレン・ペダーセン (トリノ)

デヴィッド・モラー・ウルフ (ウルヴァーハンプトン)

フレドリック・ビョルカン (ボデ/グリムト)

クリストファー・アジェル (ブレントフォード)

トールビョルン・ヘゲム (ボローニャ)

レオ・スキリ・オスティガルド (ジェノア)

ソンドレ・ランガス（ダービーカウンティ）

ヘンリック・ファルチェナー（バイキング）

▼MF

マルティン・ウーデゴール（アーセナル）

サンダー・ベルヘ（フラム）

フレドリック・オルスネス（ベンフィカ）

パトリック・ベルク（ボデ/グリムト）

クリスチャン・トルストヴェット（サッスオーロ）

モルテン・トルズビー（クレモネーゼ）

テーロ・アスゴート（レンジャーズ）

▼FW

アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

アレクサンダー・セルロート（アトレティコ・マドリー）

ヨルゲン・ストランド・ラーセン（クリスタル・パレス）

アントニオ・ヌサ（RBライプツィヒ）

オスカー・ボブ（フラム）

アンドレアス・シェルデラップ（ベンフィカ）

イェンス・ペッター・ハウゲ（ボデ/グリムト）