ベイクルーズがナイトランイベント「リバラン」を開催、リバプールの新ホームキット着用で快走

ベイクルーズは、リバプールとadidas（アディダス）による2026-27シーズン新ホームキットのローンチを記念し、ナイトランイベント「リバラン」を開催。当日は、参加ゲストが新ホームキットを着用し、渋谷から表参道エリアをナイトランした。

参加ゲストはネオンが広がる東京の夜の街を駆け抜けながら、新ユニフォームが持つクラシックなムードと、現代のカルチャーシーンに馴染む魅力を体感する特別な時間を堪能。ランニングを通して自然と生まれるコミュニケーションや、それぞれの個性が混ざり合う空気感も印象的で、フットボールカルチャーとファッションが交差する、このイベントならではの一体感に包まれた。

5月19日（火）に発表された新ホームキットは、1989-9 シーズンのリーグ優勝時に着用されていた象徴的なadidasユニフォームにインスパイアされたデザインを採用。クラブの歴史を彩るクラシックなディテールを継承しながら、現代的なシルエットとパフォーマンスデザインへアップデートされた一着となっている。

ベイクルーズは2025年よりリテールパートナーとして公式通販サイトやポップアップショップを展開している。公式通販サイトはこちらから。

■LFC表参道 POP-UP STORE

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-26-18 原宿ピアザビル2F

開催期間：8月下旬まで