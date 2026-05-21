エジプト代表がW杯に臨む候補メンバー27名を発表！サラー、マルムシュらが招集

エジプトサッカー協会（EFA）は20日、今夏のFIFAワールドカップに臨む27名のエジプト代表の候補メンバーを発表した。
2大会ぶり4度目のW杯出場となるエジプト代表は、リヴァプール（プレミアリーグ）のFWモハメド・サラーをはじめ、マンチェスター・シティ（プレミアリーグ）のMFオマル・マルムシュらがメンバー入りした。
エジプト代表は今後、28日のロシアとの親善試合後に最終メンバー26人に絞る。本大会のグループステージではG組に入り、ベルギー代表、ニュージーランド代表、イラン代表と対戦する。
エジプト代表のメンバーは以下の通り。
【エジプト代表候補メンバー27名】
▼GK
モハメド・エル・シェナウィ（アル・アハリ）
モスタファ・ショベイル（アル・アハリ）
エル・マディ・ソリマン（ザマレク）
モハメド・アラー（エル・グーナ）
▼DF
モハメド・ハニー（アル・アハリ）
タレク・アラー（ZED）
ハムディ・ファティ（アル・ワクラ）
ラーミー・ラビーア（アル・アイン）
ヤセル・イブラヒム（アル・アハリ）
ホッサム・アブデルマグイド（ザマレク）
モハメド・アブデルモネイム（ニース）
アフメド・ファトゥー（ザマレク）
カリム・ハフェズ（ピラミッズ）
▼MF
マルワン・アティア（アル・アハリ）
モハナド・ラシーン（ピラミッズ）
ナビル・エマド（アル・ナジマ／）
マフムード・サベル（ZED）
ジゾ（アル・アハリ）
トレゼゲ（アル・アハリ）
エマム・アシュール（アル・アハリ）
モスタファ・ズィーコ（ピラミッズ）
イブラヒム・アデル（ノアシェラン）
ハイセム・ハッサン（オビエド）
モハメド・サラー（リヴァプール）
▼FW
オマル・マルムシュ（マンチェスター・シティ）
アクタイ・アブダラ（ENPPI）
ハムザ・アブデルカリム（バルセロナU-19）