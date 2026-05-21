エジプト代表がW杯に臨む候補メンバー27名を発表！サラー、マルムシュらが招集

エジプトサッカー協会（EFA）は20日、今夏のFIFAワールドカップに臨む27名のエジプト代表の候補メンバーを発表した。

2大会ぶり4度目のW杯出場となるエジプト代表は、リヴァプール（プレミアリーグ）のFWモハメド・サラーをはじめ、マンチェスター・シティ（プレミアリーグ）のMFオマル・マルムシュらがメンバー入りした。

エジプト代表は今後、28日のロシアとの親善試合後に最終メンバー26人に絞る。本大会のグループステージではG組に入り、ベルギー代表、ニュージーランド代表、イラン代表と対戦する。

エジプト代表のメンバーは以下の通り。

【エジプト代表候補メンバー27名】

▼GK

モハメド・エル・シェナウィ（アル・アハリ）

モスタファ・ショベイル（アル・アハリ）

エル・マディ・ソリマン（ザマレク）

モハメド・アラー（エル・グーナ）

▼DF

モハメド・ハニー（アル・アハリ）

タレク・アラー（ZED）

ハムディ・ファティ（アル・ワクラ）

ラーミー・ラビーア（アル・アイン）

ヤセル・イブラヒム（アル・アハリ）

ホッサム・アブデルマグイド（ザマレク）

モハメド・アブデルモネイム（ニース）

アフメド・ファトゥー（ザマレク）

カリム・ハフェズ（ピラミッズ）

▼MF

マルワン・アティア（アル・アハリ）

モハナド・ラシーン（ピラミッズ）

ナビル・エマド（アル・ナジマ／）

マフムード・サベル（ZED）

ジゾ（アル・アハリ）

トレゼゲ（アル・アハリ）

エマム・アシュール（アル・アハリ）

モスタファ・ズィーコ（ピラミッズ）

イブラヒム・アデル（ノアシェラン）

ハイセム・ハッサン（オビエド）

モハメド・サラー（リヴァプール）

▼FW

オマル・マルムシュ（マンチェスター・シティ）

アクタイ・アブダラ（ENPPI）

ハムザ・アブデルカリム（バルセロナU-19）