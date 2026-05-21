永山瑛太さんがサッカー日本代表映画『ONE CREATURE』の劇中ナレーションを担当「ワールドカップは特別な舞台です」

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)を描いた映画『ONE CREATURE』は、2022カタール大会終了から来たる北中米大会直前までの日本代表の“成⻑”と“進化”の軌跡を収めたドキュメンタリー映画だ。6月5日（金）よりスポーツドキュメンタリー映画としては史上最大規模となる、全国230館以上で公開される。

劇中のナレーションを担当する永山さんは、小学生から高校生時代まではプロを目指して練習に励み、現在もなお日頃からプレーするなど、サッカーファンとして知られる。また、今年10月に配信開始予定のNetflix シリーズ『Road(WT)(英題)』への出演で海外作品にも挑戦。日本代表チーム同様、世界の舞台で活躍する人物として、本作のナレーションを務めることとなった。

永山さんは本作への想いを以下のように語っている。

「本作を通して、SAMURAI BLUEのメンバーが、どんな想いで、どんな時間を過ごして、ワールドカップに臨むのか。そんなまっすぐサッカーに向き合う時間を体感することができました。そして、この経験は、とても贅沢で奥深く、劇場という環境で観るにふさわしい作品だとも感じました」

「ワールドカップは特別な舞台です。その舞台で、特別な出来事を起こそうとしている SAMURAI BLUE。彼らが、日の丸を背負って、日々努力や議論を重ね、チームがつながり、ピッチに立っている。これまで関わってきた誰ひとりが欠けても、この SAMURAI BLUE には到達していない。本作は、僕たちもそんなSAMURAI BLUEの“チームの一員”であることを教えてくれると思います。ぜひ劇場で、お楽しみください」

【永山瑛太さんPROFILE】

1982 年生まれ、東京都出身。主な出演作に、『アヒルと鴨のコインロッカー』(07)、『余命1ヶ月の花嫁』『ディア・ドクター』(09)、『まほろ駅前多田便利軒』『ワイルド 7』(11)、『僕達急行 A列車で行こう』(12)、『64-ロクヨン-前編/後編』(16)、『友罪』(18)、『HOKUSAI』『護られなかった者たちへ』(21)、『怪物』『ミステリと言う勿れ』『福田村事件』『アンダーカレント』(23)、『宝島』(25)。2026 年秋に配信予定 Netflix 韓国ドラマ『ROAD』(仮題)で韓国の俳優ソンソックと日韓ダブル主演を予定している。

【作品情報】

タイトル:SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026TM『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。（サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)映画『ONE CREATURE』）

公開表記:2026 年 6 月 5 日(金)全国公開

配給:東映

コピーライト:©2026 「ONE CREATURE」製作委員会

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