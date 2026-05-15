日本代表、W杯メンバー発表！長友選出、三笘・南野らは選外に

日本サッカー協会（JFA）は15日、今夏に北中米で開催されるFIFAワールドカップ2026および、今月31日に国立競技場で行われるキリンチャレンジカップ2026アイスランド代表戦に向けた日本代表メンバー26名を発表した。

都内で実施された日本代表メンバー発表会見には、日本代表の森保一監督、山本昌邦ナショナルチームダイレクター、宮本恒靖会長が出席。森保監督は「これまで一緒に戦ってくれた選手、心を合わせてくれた選手に感謝したい」としながら、本大会に臨む日本代表メンバーを発表した。

メンバーには久保建英や堂安律をはじめとする主力メンバーに加え、3月の活動を辞退していた冨安健洋が選出。日本代表史上最多となる5度目のW杯出場を目指す長友佑都も招集された。

一方で、負傷によって状況が注視されていた三笘薫や南野拓実らは選外となった。W杯に挑む26名の日本代表メンバーは以下の通り。

▽GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

▽DF

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（シント＝トロイデン/ベルギー）

板倉滉（アヤックス／オランダ）

渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

冨安健洋（アヤックス／オランダ）

伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン/ドイツ）

瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

鈴木淳之介（コペンハーゲン/デンマーク）

▽MF/FW

遠藤航（リヴァプール／イングランド）

伊東純也(ゲンク/ベルギー)

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

小川航基（NEC/オランダ）

前田大然（セルティック／スコットランド）

堂安律（フライブルク／ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

田中碧（リーズ／イングランド）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

佐野海舟（マインツ／ドイツ）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

塩貝健人（ヴォルフスブルク/ドイツ）

後藤啓介（シント＝トロイデン/ベルギー）