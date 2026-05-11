CL決勝ライブビューイングに林陵平氏＆柿谷曜一朗氏の出演が決定！熱狂を映画館の大スクリーンで

『WOWOW』は11日、「UEFAチャンピオンズリーグ ライブビューイング」の開催を発表。日本時間の5月31日（日）の午前1時にキックオフするアーセナルとパリ・サンジェルマンによる決勝戦を、全37カ所のイオンシネマで楽しめる。

そして決勝ライブビューイングの実施劇場、そしてイオンシネマ板橋での生解説・実況の出演者が決定。WOWOWサッカー解説者で、戦術分析に定評のある林陵平氏が生解説し、さらに今回は元日本代表FWの柿谷曜一朗氏がゲストとして登壇することが決定した。

準決勝に引き続き、イオンシネマ板橋での生実況・解説の音声を、イオンシネマ板橋以外の全国のイオンシネマでも堪能できる機会だ。

決勝ライブビューイングのチケットは5月11日（月）午後0時（正午）より販売開始。

CL決勝の日はイオンシネマまで足を運び、スタジアムの熱狂を映画館の大スクリーンで体感しよう。豪華出演陣によるチャンピオンズリーグ決勝の生解説・実況が待っている。

【実施概要】

■UEFAチャンピオンズリーグ2025-26 決勝 「パリ・サンジェルマンvsアーセナル」 ライブビューイング

・5月31日（日） 午前0時開場/午前0時30分イベント開始予定/午前1時キックオフ

・イオンシネマ板橋での生解説・実況：解説:林陵平氏、ゲスト：柿谷曜一朗氏、実況:西岡明彦氏

【決勝ライブビューイング 実施劇場】

北海道 イオンシネマ釧路

青森 イオンシネマ新青森

秋田 イオンシネマ大曲

宮城 イオンシネマ石巻

宮城 イオンシネマ新利府

山形 イオンシネマ米沢

福島 イオンシネマ福島

新潟 イオンシネマ新潟西

新潟 イオンシネマ新潟亀田インター

石川 イオンシネマ金沢

石川 イオンシネマ金沢フォーラス

石川 イオンシネマ白山

茨城 イオンシネマ守谷

埼玉 イオンシネマ春日部

埼玉 イオンシネマ浦和美園

東京 イオンシネマ板橋 ★

東京 イオンシネマ シアタス調布

東京 イオンシネマ多摩センター

千葉 イオンシネマ市川妙典

千葉 イオンシネマ幕張新都心

千葉 イオンシネマ銚子

神奈川 イオンシネマ新百合ヶ丘

神奈川 イオンシネマ港北ニュータウン

神奈川 イオンシネマ茅ヶ崎

長野 イオンシネマ須坂

岐阜 イオンシネマ土岐

岐阜 イオンシネマ土岐

愛知 イオンシネマ豊田KiTARA

愛知 イオンシネマ常滑

愛知 イオンシネマ豊川

大阪 イオンシネマ シアタス心斎橋

兵庫 イオンシネマ加古川

広島 イオンシネマ広島

山口 イオンシネマ防府

島根 イオンシネマ松江

香川 イオンシネマ綾川

福岡 イオンシネマ福岡

熊本 イオンシネマ熊本

◆通常料金：4,000円

◆生実況・解説スクリーン(イオンシネマ板橋のみ)：5,000円

◆イベント終了後、午前5時頃まで映画館に滞在可能。全劇場 チーム別の応援上映形式。応援するチームのスクリーンを購入推奨。

◆チケット購入・詳細はイオンシネマ公式サイトへ。