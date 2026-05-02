浦和FW小森飛絢が2試合連続弾「頭が真っ白になってしまって…」古巣千葉戦で感情爆発パフォーマンス

1点リードして迎えた57分に、浦和FW小森飛絢はキャリア初の古巣戦のピッチに立った。

「本当に楽しみにしていた一戦ですし、自分を育ててくれたクラブなので感謝の気持ちを持ってプレーしました。すごくいろいろな想いがあった試合でした」

2023年に新潟医療福祉大から千葉に加入し、プロキャリアをスタートさせた。同年にJ2リーグベストイレブンに選出されてブレイクすると、翌年は背番号10としてチームをけん引し、23得点を奪ってJ2得点王に輝いた。その後、海外挑戦を経て、昨季より浦和に加入した。

この日、浦和の田中達也監督から「サブじゃなくて、ゲームチェンジャーだ」と言葉をもらった小森は、途中出場から挙げたゴールの瞬間に思わず感情を爆発させた。

浦和は64分に敵陣深くでボールを奪い、ボックス前にいた小森へパスが渡った。背番号17はそのまま左足を振り抜き、相手GKが一歩も動けない弾丸シュートをネットに突き刺した。

「前節の（川崎）フロンターレ戦と似たようなシチュエーションだったので、思い切って（足を）振った結果が、ゴールにつながって良かったです」

2試合連続弾を決めたストライカーは電光掲示板へ飛び乗り、両手を大きく広げてみせた。小森は古巣に対してパフォーマンスを行った真意を明かす。

「試合前は決めても喜ばないつもりだったんですけど、決めた瞬間に頭が真っ白になってしまって、体が勝手に動いちゃいました」

2得点目を決めて突き放した浦和は、堅い守りで千葉を寄せ付けず。決定機を作らせない見事な試合運びで勝利し、今季初の2連勝を飾った。

試合後、千葉の元チームメイトたちからは「あんなに喜んじゃダメでしょ」と、ゴールパフォーマンスについて冗談交じりに苦言を呈されたという。また、試合後の挨拶でも千葉のサポーターからブーイングが浴びせられた。

「やっちゃったなと…、申し訳ない気持ちです」

だが、そんな背番号17に対して『気にするな！』と言わんばかり、浦和のサポーターからは大声援の“小森コール”。ストライカーは「びっくりしました。うれしかったです」と白い歯を見せた。

「もっとゴールを取りたいです」

目指すは3戦連発＆3連勝。たとえどんな相手でも、小森は浦和を勝たせるためなら足を振り抜く。

取材・文＝浅野凜太郎