米国トランプ大統領がイランのW杯出場を了承「好きなようにすればいい」

アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領が、イランのFIFAワールドカップ出場について語った。

2月下旬に始まったアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃以降、緊張状態が続いている。その影響は、今夏にアメリカとカナダ、メキシコの3カ国で開催される北中米W杯にも出ており、アメリカで試合を実施する予定のイランの出場は不確実となっている。

そんななか、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長は、イランの出場や試合は予定通りに行われると、先月30日のFIFA総会でも明言。これを受けて、トランプ大統領も自身の考えを明かした。『スカイ・スポーツ』が伝えた。

「ジャンニがそう言ったのか？ ジャンニ・インファンティーノ。あれはとても厄介な人物だ」

「ジャンニがそう言ったのなら、私は構わない」

また、報道陣からはイランが戦いに勝利した場合はどうなるのかと質問が飛び、トランプ大統領は「もし彼らが勝ったら、我々はそのことを心配しなければならないだろう」とした。

過去にはイランのW杯出場について「不適切」と述べていたが、「いいかい、彼らにプレーさせればいいんだ。ジャンニは素晴らしい人だし、私の友人でもある。彼がそのことについて話してくれたから、『好きなようにすればいい』と言ったんだ」と了承する意向を見せた。