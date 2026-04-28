バイエルンが逃した2人のスター選手とは？「契約できたら最高だっただろう」

バイエルン・ミュンヘンの元CEOで、現在は監査役会のメンバーを務めるカール・ハインツ・ルンメニゲ氏が、選手との契約事情について明かした。

ルンメニゲ氏は『T-Online』のインタビューに登場。FWハリー・ケインとの契約延長交渉に前向きであることなど語った一方で、過去に獲得を逃した2選手の名前を挙げた。『ムンド・デポルティーボ』が伝えた。

同氏はまず、パリ・サンジェルマンで活躍するフランス代表FWウスマヌ・デンべレを逃した経緯を口にした。

「私は個人的にデンベレ獲得に関わっていた。我々、特に当時のスポーツディレクターだったミヒャエル・レシュケは彼を獲得しようと決意していたが、残念ながらドルトムントに先を越されてしまった」

「彼は素晴らしい選手だったが、ご存知の通り、すぐにドルトムントを離れてバルセロナに移籍した。彼は間違いなく非常に優れた選手だが、優れたマネジメントも必要だ」

アカデミー時代を過ごしたフランスのレンヌで新星として注目を浴びていたデンべレは、その後ドルトムント入り。バルセロナ時代にはケガに悩まされることも多かったが、PSGではUEFAチャンピオンズリーグ制覇やバロンドール獲得を成し遂げた。

そしてもう一人の選手は同じくPSGのFWデジレ・ドゥエだという。

ルンメニゲ氏は「彼と契約できたら最高だっただろう。彼は我々にぴったりの選手だったはず。しかし、彼は故郷のフランスにとどまりたいという理由でパリを選んだ。今後、他のクラブがより高額なオファーを提示すれば、選手を失うことは避けられないだろう。それは受け入れざるを得ないことであり、ビジネスの一部だ。ご覧のとおり、パリも我々も、この状況をうまく乗り切っている」とした。