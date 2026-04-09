契約延長直後のマグワイアも…。マンチェスター・Uレジェンドが8選手を放出するべきと指摘

元イングランド代表で、マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）OBのポール・スコールズ氏が、古巣の編成について言及した。

マイケル・キャリック監督の下で好調を維持し、今季第31節終了時点で3位につけるユナイテッド。来季のUEFAチャンピオンズリーグ出場も現実的な目標となっているなか、スコールズ氏は早くも売却候補についてポッドキャスト番組「The Good, The Bad & The Football」で持論を展開した。

スコールズ氏はまず、今季限りでの退団が決定しているブラジル代表MFカゼミーロを選択。その上でイングランド代表DFハリー・マグワイアの名前を挙げた。

「彼は本当に生き返ったと思うし、それはとても喜ばしいことだ。しかし私はプレミアリーグとチャンピオンズリーグで優勝を目指すマンチェスター・ユナイテッドのことを考えている。それがユナイテッドが持つべき目標だ」

一時はSNSなどでの誹謗中傷にも遭っていたマグワイアだが、今季はここまで公式戦20試合2得点1アシストを記録。また、今月7日には2027年夏までの契約延長が発表されていた。

ポッドキャストの収録日は不明だが、スコールズ氏はマグワイアかオランダ代表DFマタイス・デ・リフトのどちらかがチームを去るべきだと考えているという。それでもデ・リフトがフィットするならば、依然としてマグワイアは放出するべきだとした。

スコールズ氏はそのほかにも、DFルーク・ショー、MFメイソン・マウント（ブルーノ・フェルナンデスが序列で上であるため）、FWジョシュア・ザークツィー、MFマヌエル・ウガルテ、DFヌサイル・マズラウイ、DFパトリック・ドルグ、そしてDFレニー・ヨロを放出させるべきだと語った。

なお、スコールズ氏はGKセンヌ・ラメンス、DFディオゴ・ダロト、DFリサンドロ・マルティネスについては残留させるべきだとしている。