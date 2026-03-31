日本代表がイングランド代表に歴史的初勝利！ 聖地で三笘薫が決勝弾、5連勝でW杯へ弾み

日本代表は3月31日（日本時間1日）、国際親善試合でイングランド代表と対戦し、三笘薫の決勝点により1-0で勝利。イングランド相手に歴史的な初勝利を飾った。

今夏の2026年北中米ワールドカップ（W杯）に向けて準備を進めている日本は、今回の欧州遠征で3月28日にスコットランド代表と対戦。伊東純也のゴールにより1-0で勝利した中、W杯優勝候補のイングランドと聖地ウェンブリー・スタジアムで相まみえた。

日本の森保一監督はスコットランド戦から先発8選手を変更した。GKは引き続き鈴木彩艶が務め、3バックは右から渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝に。中盤は右から堂安律、佐野海舟、鎌田大地、中村敬斗を並べ、最前線に上田綺世、シャドーに伊東純也と三笘薫をそれぞれ配した。一方のイングランドは、エースのケインが軽度の負傷と伝えられる理由でメンバー外となった。

試合序盤、日本は自陣に引きすぎることなく積極的な入りを見せるも、徐々にイングランドがボール保持率を高める展開に。それでも、23分に両チーム通じて最初の決定機をモノにしたのは日本だった。ハーフウェーラインやや手前でボール奪取すると、三笘が中央を侵攻。左サイドを疾走した中村がパスを受けてクロスを入れると、正面でリターンを受けた三笘がダイレクトシュートをゴール右に流し込んだ。

ホームでビハインドを背負ったイングランドはギアを上げると、34分にボックス左手前のアンダーソンがバー直撃のシュートで日本を脅かす。逆にやや重心を下げてカウンターを狙った日本は42分、中盤でパスカットした佐野のスルーパスからゴール前へ抜け出した上田がGKと一対一に。だが、放ったシュートは惜しくもバーに弾かれ、2点目とはならなかった。

1点リードで迎えた後半、日本は50分に鎌田のフィードを右サイドで受けた堂安が巧みなトラップでマークをはずしてボックス右へ。そのまま枠内シュートに持ち込んだが、ここはGKピックフォードのファインセーブに遭う。さらに69分には左サイドからカットインした中村が、わずかに枠の右にはずれるシュートを放つなど一定の脅威を与え続ける。

終盤にかけては、前に出てくるイングランドの圧力に苦しむ日本だが、ラッシュフォードの枠内シュートをGK鈴木が好セーブで凌ぐと、84分にはマグワイアのヘディングシュートをゴールライン付近で菅原由勢が見事にクリアする。

さらに89分にも鈴木がファインセーブを見せるなど最後まで集中力を維持した日本が、そのまま1-0で勝ち切ることに成功。過去3戦1分2敗だったイングランドに対して初勝利を飾るとともに、代表戦5連勝でW杯に弾みをつけた。