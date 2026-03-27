白熱のW杯大陸間PO！長崎FW招集のジャマイカ、日本とも親善試合のボリビアが決勝戦へ

北中米ワールドカップ大陸間プレーオフ準決勝が行われ、決勝のカードが決まった。

欧州（UEFA）を除く各大陸連盟から1チームずつ、開催大陸である北中米カリブ海（CONCACAF）からは2チーム、計6チームが参加する大陸間プレーオフ。試合は2つのトーナメント（パスウェイ1・2）に分かれて行われ、それぞれの優勝チームが本大会への切符を手にする。

パスA準決勝のニューカレドニア（オセアニア）vsジャマイカ（北中米カリブ海）の一戦は、18分にジャマイカがセットプレーから先制。この1得点を守り切ったジャマイカが1-0で勝利し、決勝戦に駒を進めた。なお、V・ファーレン長崎に所属するFWノーマン・キャンベルはベンチ入りするも出番はなかった。

パスB準決勝では、南米のボリビアと北中米カリブ海のスリナムが激突。昨年に日本代表と親善試合を戦い、8大会ぶりの出場を目指すボリビアと、初出場を目指すスリナムの対戦は拮抗した展開のまま後半へ。両者1得点を決めて迎えた78分にボリビアがPKを仕留めて2-1で勝利した。

これらの結果、31日に行われれるパスA決勝はコンゴ民主共和国（アフリカ）とジャマイカが激突。パスB決勝ではアジアのイラクと代表とボリビアが対戦。W杯出場をかけた戦いは、いよいよ最終局面を迎えている。

試合結果は以下の通り。

ニューカレドニア 0-1 ジャマイカ

ボリビア 2-1 スリナム