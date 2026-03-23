アーセナル、今夏のベン・ホワイト退団を容認か。代役はローマの新星右サイドバック？

アーセナル（プレミアリーグ）のDFベン・ホワイトに退団の可能性があるようだ。

2021年夏にブライトンから加入したホワイト。右サイドバックを主戦場して、ここまで公式戦181試合に出場している。しかし近年は負傷に苦しめられてコンスタントな出場機会を得られておらず、今季のリーグ戦は7試合の出番に留まっている。

『TEAMtalk』は21日、アーセナルはホワイトを今夏に売却する準備ができていると報道。新たな右サイドバックとしてローマ（セリエA）のブラジル代表DFウェズレイ・フランカをターゲットにしているという。

22歳のフランカは昨年のFIFAクラブワールドカップでフラメンゴの一員として活躍してブレイク。昨年夏にローマに加入して以来、ここまで公式戦35試合4得点2アシストで、主力に定着している。

アーセナルは同選手のアスリート能力、攻撃力、そして守備面での成熟度に感銘を受けていると伝えられており、成長を監視しているようだ。

一方で、フランカにはヨーロッパ内複数のクラブが注目しているらしく、報道ではマンチェスター・シティやトッテナム、ニューカッスル・ユナイテッドにレアル・マドリー、特にエヴァ―トンは強い関心を示していると伝えられた。