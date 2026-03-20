「あの半年があったから」稲村隼翔がFC東京で感じる充実感とともに因縁のダービーへ

この試合で先発フル出場を飾ったFC東京DF稲村隼翔は的確なビルドアップでチームをけん引した。敵将からも称賛を受けるほどのパフォーマンスを見せた23歳は、青赤のユニフォームで戦う日々を楽しんでいる。

■圧巻のパフォーマンスも「上には行けない」

青赤の背番号17は圧巻だった。左センターバックで先発フル出場した稲村のことだ。

「相手のプレスも、来ているようで来ていない感じだった」と余裕すら感じさせるプレーを披露した。

単純なパススピードはもちろん、局面ごとの判断や味方を動かす声だしなどでチームをけん引。相手のプレッシャーに対しても一切焦らなかった。

千葉の小林慶行監督が「相手の左CBは非常にビルドアップの能力が高いですし、外切りで行こうものなら内側に自分でドリブルで運ぶ」と苦戦を認めたように、相手を翻ろうし続けた。FC東京の攻撃は稲村から始まっていたといっても過言ではなく、背番号17の配球を起点として、チームはシュート24本を放った。

だが、この日のパフォーマンスを称賛されても本人は「いや…」と78分の失点シーンを例に挙げてすぐさま否定する。

「あそこで止めないと上には行けないと思う」

確かに、千葉MFイサカ・ゼインの切り替えしに対応し切れず、シュートを打たせてしまった痛恨の場面ではあった。これが相手チームに活力を与える同点弾につながってしまったのだから、“パーフェクト”だったわけではないだろう。

ただ、敵将も認める存在感を放ったのも事実だ。もう少し喜んでもいいのではないかと思っていると、次には完璧にも見えた自身のビルドアップについて反省点を口にした。

「もっと得点につながるプレーというか、パス成功率100％だといえるくらいのクオリティを出したい。まだまだ上げられると思います」

次から次へと課題が出てくる。

そして最終的には、加入して間もない23歳がチームの問題点についても恐れず指摘した。

「（FC東京の）良くない試合のときは、つなげていないというイメージではなくて、ポジションを取るのが少し遅いのかなと思っている。自分は右サイドからボールが下がってきたときに、全力でポジションを取り直している。そのおかげで優位性を持てる」

「全員が準備のところをもう少しうまくできれば、相手よりもいい位置でボールを受けられる。1対1になれば勝てる選手は多いので、そういう準備の大切さを意識的に伝えていきたい。力（松橋力蔵監督）さんも、練習から言っている」

聞けば聞くだけ課題を挙げてくれそうだが、決して現状に不満があるわけではない。稲村の表情は危機感というよりも、充実感がにじみ出ていた。

■「緑色のものを持つな」と言われた

昨夏にアルビレックス新潟からスコットランドの名門セルティックに移籍して、夢の海外挑戦を果たした稲村だったが、リーグ戦1試合の出場にとどまるなど、苦しい時間を過ごした。

キャリアの壁にぶつかった23歳は、今季より期限付き移籍でFC東京に加入し、ここまで5試合に出場している。

稲村は「試合に出られていることもそうだし、素晴らしい選手たちと一緒にプレーできていることが一番です」と、欧州での苦い経験を経ていまプレーできる喜びをかみしめていた。

あれだけ課題を口にしていた姿がウソかのように、今度は次々とポジティブな言葉を発する。FC東京での日々は「シンプルに楽しくやれている」の一言だと笑顔を見せた。

「選手たちも優勝を目指すクラブだと口をそろえて言っていますし、力さんも毎週言っている。そういうチームでプレーできているのはうれしいです。でも、まだまだ1試合1試合の大事さというか、今日の1試合でももっと成長できたと振り返って思います」

海外挑戦の結果だけを見れば、厳しい評価を受けることもあるだろう。それでも稲村にとっては、スコットランドの名門という高いレベルのなかに身を置けたことこそが財産だ。

そしていま、そこで培われた経験を愛するクラブであるFC東京でも生かし、成長できていることに喜びを感じている。そしてその積み重ねがこれからのキャリアにもつながるはずだ。

次節は東京ヴェルディとのダービーだ。クラブの生え抜きである稲村にとって、この試合は特別なもの。少年時代の思い出を楽しそうに掘り起こしつつ、次戦への意欲を燃やす。

「東京で育ったから、ダービーのことは常に頭にあったし、ずっと意識していました。中学のときも（下部組織同士でダービーを）経験していて、『緑色のものを持つな』とか言われていましたね（笑）。ずっと見ていた舞台なので早く試合がしたいですし、楽しみです」

声が弾む。特別な一戦に向けて、胸が高鳴るばかりだ。

「『（セルティックでの）あの半年があったから伸びたよね』と言ってもらえるように、もっと成長したいです」

奇しくもセルティックのチームカラーは緑色。稲村は“緑色”のチームを乗り越えていく運命にあるのかもしれない。

取材・文＝浅野凜太郎