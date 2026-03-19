日本代表復帰の冨安健洋に森保監督が期待と安堵「W杯の舞台で戦うことは当然あっていい」

日本代表の森保一監督が、アヤックス（エールディビジ）DF冨安健洋の招集について語った。

日本サッカー協会（JFA）は19日、今月末にスコットランド代表（28日）、イングランド代表（31日）と対戦するイギリス遠征に向けた日本代表招集メンバーを発表。長期離脱から復帰した冨安健洋が約1年9カ月ぶりに招集された。

森保監督は冨安について「ポテンシャルを考えたときに、コンディションが良ければ日本代表に選ばれて、ワールドカップの舞台で戦うことは当然あっていいこと。いまから本大会に向けてコンディションが上がる可能性も想定しつつ、かつ（前回の）招集から空いてしまったので、もう一回チームコンセプトを確認するところと、本人たちのコンディションがどのくらいかを確認する活動にできればと思っています」と期待を寄せた。

昨夏にプレミアリーグの名門アーセナルを退団して、長らく無所属の状態が続いていた。負傷の影響で公式戦に出られていなかったが、懸命なリハビリの末に徐々にコンディションを上げると、昨年12月にオランダのアヤックスへ加入。今月14日に行われたエールディヴィジ第27節では約2年ぶりとなる先発出場を果たし、70分までプレーした。

指揮官は冨安の復帰を受けて「これまでも彼とは育成年代のところから一緒に活動していたなかで、もしかしたら選手生命に響くような大きなケガに見舞われているかもしれなかった。まずは思い切ってプレーできる状態に回復してくれたことを、一人の指導者としてうれしく思っています」と安堵（あんど）した。

今夏に行われるW杯を目前に控えたなかでの招集となった。森保監督は前回のW杯にも出場した冨安の経験を還元してほしいと口にしつ、「変にチームではなく、まずは自分がプレーすることで充実感を感じてほしい」と要望した。