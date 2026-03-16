欧州遠征に臨む韓国代表がメンバー発表！Jリーグからは3選手が招集

韓国サッカー協会（KFA）は16日、3月の国際親善試合に臨む韓国男子代表のメンバーを発表した。

既に今夏のFIFAワールドカップ出場を決めている韓国代表。3月から4月は欧州遠征に臨み、3月28日にコートジボワール代表、4月1日にオーストリア代表と国際親善試合を戦うなか、メンバーを発表した。

JリーグからはFC東京のGKキム・スンギュ、サンフレッチェ広島のDFキム・ジュソン、鹿島アントラーズのDFキム・テヒョンの3選手が招集。ロサンゼルスFCのソン・フンミンやバイエルン・ミュンヘンのキム・ミンジェをはじめ、主力組が順当に選出され、初招集選手はなかった。

なお、Jリーグは同期間中に一部の試合を予定しており、韓国代表メンバーの所属クラブではヴィッセル神戸対サンフレッチェ広島が今月27日に、4月1日にFC町田ゼルビア対FC東京の試合が予定されている。

韓国代表のメンバーは以下の通り。

■GK

キム・スンギュ(FC東京/日本)

チョ・ヒョヌ(蔚山HD)

ソン・ボムグン(全北現代)

■DF

キム・ミンジェ(バイエルン・ミュンヘン/ドイツ)

チョ・ユミン(シャールジャ/UAE)

イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)

キム・ジュソン(サンフレッチェ広島/日本)

キム・テヒョン(鹿島アントラーズ/日本)

イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)

ソル・ヨンウ(レッドスター/セルビア)

イェンス・カストロップ(ボルシアMG/ドイツ)

キム・ムンファン(大田ハナシチズン)

■MF

ヤン・ヒョンジュン(セルティック/スコットランド)

ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)

パク・ジンソプ(浙江FC/中国)

ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)

ホン・ヒョンソク(ヘント/ベルギー)

キム・ジンギュ(全北現代)

クォン・ヒョクギュ(カールスルーエ/ドイツ)

ペ・ジュノ(ストーク・C/イングランド)

オム・ジソン(スウォンジー/イングランド)

ファン・ヒチャン(ウルバーハンプトン/イングランド)

イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)

イ・ガンイン(パリ・サンジェルマン/フランス)

■FW

ソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)

オ・ヒョンギュ(ベシクタシュ/トルコ)

チョ・ギュソン(ミッティラン/デンマーク)