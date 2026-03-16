欧州遠征に臨む韓国代表がメンバー発表！Jリーグからは3選手が招集

韓国サッカー協会（KFA）は16日、3月の国際親善試合に臨む韓国男子代表のメンバーを発表した。
既に今夏のFIFAワールドカップ出場を決めている韓国代表。3月から4月は欧州遠征に臨み、3月28日にコートジボワール代表、4月1日にオーストリア代表と国際親善試合を戦うなか、メンバーを発表した。
JリーグからはFC東京のGKキム・スンギュ、サンフレッチェ広島のDFキム・ジュソン、鹿島アントラーズのDFキム・テヒョンの3選手が招集。ロサンゼルスFCのソン・フンミンやバイエルン・ミュンヘンのキム・ミンジェをはじめ、主力組が順当に選出され、初招集選手はなかった。
なお、Jリーグは同期間中に一部の試合を予定しており、韓国代表メンバーの所属クラブではヴィッセル神戸対サンフレッチェ広島が今月27日に、4月1日にFC町田ゼルビア対FC東京の試合が予定されている。
韓国代表のメンバーは以下の通り。
■GK
キム・スンギュ(FC東京/日本)
チョ・ヒョヌ(蔚山HD)
ソン・ボムグン(全北現代)
■DF
キム・ミンジェ(バイエルン・ミュンヘン/ドイツ)
チョ・ユミン(シャールジャ/UAE)
イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)
キム・ジュソン(サンフレッチェ広島/日本)
キム・テヒョン(鹿島アントラーズ/日本)
イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)
ソル・ヨンウ(レッドスター/セルビア)
イェンス・カストロップ(ボルシアMG/ドイツ)
キム・ムンファン(大田ハナシチズン)
■MF
ヤン・ヒョンジュン(セルティック/スコットランド)
ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)
パク・ジンソプ(浙江FC/中国)
ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)
ホン・ヒョンソク(ヘント/ベルギー)
キム・ジンギュ(全北現代)
クォン・ヒョクギュ(カールスルーエ/ドイツ)
ペ・ジュノ(ストーク・C/イングランド)
オム・ジソン(スウォンジー/イングランド)
ファン・ヒチャン(ウルバーハンプトン/イングランド)
イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)
イ・ガンイン(パリ・サンジェルマン/フランス)
■FW
ソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)
オ・ヒョンギュ(ベシクタシュ/トルコ)
チョ・ギュソン(ミッティラン/デンマーク)