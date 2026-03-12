WOWOWがCLを2030-31シーズンまで独占生放送・全試合ライブ配信！ELとECLに加えて女子CLも配信開始へ！

株式会社WOWOW(以下「WOWOW」)は、UEFAチャンピオンズリーグを、2025-26シーズンに続いて2030-31シーズンまでの5シーズン独占生放送・全試合ライブ配信すると発表した。





現在WOWOWで、2025-26シーズンの熱戦を配信しているUEFAチャンピオンズリーグ（CL）は、欧州サッカー連盟（UEFA）が主催する欧州を代表するクラブの頂点を決める世界最高峰のサッカーの大会で、出場する全36チームがリーグフェーズを戦い、そのなかからノックアウトフェーズへ進出したクラブが、頂点を目指す。





またCLに加え、WOWOWでは「UEFAヨーロッパリーグ」（EL）、「UEFAカンファレンスリーグ」（ECL）も注目の試合を独占生放送・ライブ配信。





加えて、「UEFA女子チャンピオンズリーグ」を、2025-26シーズンの準々決勝から決勝まで全試合独占ライブ配信するとともに、準決

勝・決勝は独占生放送、さらに2029-30シーズンまで注目の試合を独占生放送・ライブ配信すると発表。WOWOWでの「UEFA女子チャンピオンズリーグ」放送・配信は今シーズンが初めてとなる。





WOWOWでは、2025-26シーズンを日本時間の3月25日より始まるノックアウトフェーズ準々決勝から5月24日の決勝までお届け。また、2026-27シーズンから2029-30シーズンについては、リーグフェーズから決勝までシーズンを通して放送・配信予定だ。





今シーズンは、日本女子代表選手の活躍も光っており、世界の強豪チームに多くの日本人が所属。準々決勝ではバイエルンの谷川萌々子と、マンチェスター・ユナイテッドの宮澤ひなたによる日本人対決が実現。WOWOWでは、近賀ゆかり氏、鮫島彩氏、岩渕真奈氏ら豪華解説陣を迎え、準々決勝は注目試合を実況・解説付きでライブ配信、準決勝・決勝は全試合を実況・解説付きで生放送・ライブ配信する。





■放送・配信情報





・「UEFAチャンピオンズリーグ」

2025-26シーズンを放送・配信中

リーグフェーズ~決勝(日本時間5月31日)まで独占生放送・全試合ライブ配信





・「UEFAヨーロッパリーグ」

2025-26シーズンを放送・配信中

リーグフェーズ~決勝(日本時間5月21日)まで注目試合を独占生放送・ライブ配信





・「UEFAカンファレンスリーグ」

2025-26シーズンを放送・配信中

リーグフェーズ~決勝(日本時間5月28日)まで注目試合を独占生放送・ライブ配信