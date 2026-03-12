次節で降格圏転落も…トッテナムDFが強い危機感「まさに破滅のシナリオだ。本当にひどい」

トッテナム（プレミアリーグ）のオランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンが強い危機感を口にした。

10日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16第1戦で、アトレティコ・マドリーと敵地で対戦したトッテナム。前半22分までに4得点を奪われただけではなく、イゴール・トゥドール監督が17分に決断したGK交代の決断も非難を浴びていた。

最終的に2-5で大敗を喫し、トッテナムは6試合連続で敗戦。公式戦9試合で未勝利となった。

厳しい状況のなか、トッテナムのファン・デ・フェンはオランダの放送局ジッゴ・スポーツに対して「まさに破滅のシナリオだ。起こりうるすべての悪い結果が出た。最悪だ」と険しく表情で語った。『BBC』が伝えた。

「15分間、私たちは何もできないままゴールを許し続けた」

また、同選手は前半のうちに交代した22歳GKアントニーン・キンスキーについても、「うちのゴールキーパーにとってもひどい状況だ。誰にもあんな目に遭ってほしくない」と肩を落とした。

「本当に厳しい。それに今週末は重要な試合もあるが、出場停止のため出場できない。本当にひどい時期だ。本当に、本当にひどい…」

次節はプレミアリーグでリヴァプールとの大一番となる。16位のトッテナムは、降格圏のウェストハム・ユナイテッドと勝ち点1差となっており、必勝の一戦だ。

トッテナムに対しては辛辣な意見も聞かれるなか、ファン・デ・フェンは「もう携帯電話は使っていない。完全に終わりにした。家族とだけなので大丈夫だ」とSNSなどはチェックしていないという。苦しい状況に立たされているが、「本当に大変だ。でも、続けなければならない。これも人生の一部だし、これからどうなるか見守るしかない」と懸命に前を向いた。