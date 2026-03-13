ネイマールが負傷疑惑に反論「僕らしくいるのは本当に難しい」ブラジル代表招集に向けて正念場「複雑だろう？」

サントスFWネイマールが自身のコンディションについて言及した。

2025年冬からサントスでプレーする34歳のネイマール。若くしてブラジル代表デビューを果たし、ペレ氏が保持していた同国代表歴代得点記録を更新する79得点をマークしているが、度重なるケガなどの影響で2023年10月を最後に代表から遠ざかっている。

代表復帰を目指すネイマールは、3月のインターナショナルウィークに向けたブラジル代表の予備リストに入ったと伝えられていたなか、10日のミラウソ戦は欠場。ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が視察に訪れていたが、貴重なチャンスを生かせなかった。

これを受けて、ファンの間ではネイマールの再負傷が懸念されていたが、サントスのフアン・パブロ・ヴォイヴォダ監督は、ネイマールが負傷したという憶測を否定し、コンディション調整のための欠場だったと説明した。『ESPN』が伝えた。

「ネイマールにはケガなどは一切ない。痛みも感じていないようだ。確かに、彼はここ数年あまり活躍していない選手だから、負荷には気をつけなければいけない。それでも彼は次節コリンチャンス戦には万全の状態で臨むだろう」

また、負傷の噂についてはネイマール自身も否定してる。同選手は自身のSNSで「多くの人が僕の身に何が起こっているのかについて憶測を巡らせているが、何も起こっていない。昨年彼らが言ったように、僕がケガをしたままプレーしているとしたら、それは間違いだ」とコンディションについてコメントした。

「何もせずに楽しむことは間違いだ。一方で、痛みをもてあそんだり、悪化させるようなことをすれば、それも間違いだ。複雑だろう？ 正解を見つけるのは本当に難しい。みんなを満足させるのは、本当に難しいんだ」

「一番驚くことは…、いや、驚くことではないのかもしれない。それは毎日僕のそばにいる人たちが、まるでそれが世界で一番の真実であるかのように、まるで自分たちが理性の持ち主であるかのように、あれこれと話をでっち上げ始めることだね。僕が僕らしくいるのは本当に難しい。あなたたちに耐えるのは、忍耐力が必要なんだ」

ブラジル代表のメンバー発表は16日となっているため、ネイマールはそれまでに自身の実力とコンディションを証明したい。

サントスの指揮官は「彼はブラジル全体にとって非常に重要な選手だと言いたい。彼は準備を整えている。サントスにとって決定的な選手であり、必ず期待に応えてくれるだろう。彼の練習を見ていると、特別な何かを感じる。彼のような選手はそう多くはいない。だからこそ、このような選手を大切に育てていかなければならない」と、ブラジルの王子がW杯に向けて熱意を注いでると語った。