日本代表、3月スコットランド代表＆イングランド代表戦の地上波放送などが決定！

今夏に北中米で開催されるFIFAワールドカップへの出場を決めている森保一監督率いるサムライブルー。W杯まで100日を切ったなか、欧州勢とのテストマッチとして、同じくW杯出場を決めているスコットランドとイングランドと対戦する。

JFAが注目の一戦におけるテレビ放送およびインターネット配信の概要を発表。スコットランド代表戦はNHK総合テレビによる生中継、NHK ONE による同時・見逃し配信、U-NEXT によるリアルタイム配信／見逃し配信で視聴でき、イングランド代表戦はNHK E テレによる生中継、NHK ONEによる同時・見逃し配信、U-NEXTによるリアルタイム配信・見逃し配信が行われる。

■国際親善試合 対 スコットランド代表 概要

試 合 日︓ 2026 年 3 月 28 日（土）

キックオ フ︓ 17:00（日本時間 29 日 2:00）

会 場︓ ハムデン・パーク（スコットランド／グラスゴー）

対 戦： スコットランド代表 対 SAMURAI BLUE（日本代表）

放送・配信： NHK 総合テレビで生中継、NHK ONE で同時／見逃し配信

（日本時間 3 月 29 日(日) 午前 1：50～）

U-NEXT でリアルタイム配信（有料）／見逃し配信

■国際親善試合 対 イングランド代表 概要

試 合 日︓ 2026 年 3 月 31 日（火）

キックオ フ︓ 19:45（日本時間 4 月 1 日 3:45）予定

会 場︓ ウェンブリー・スタジアム（イングランド／ロンドン）

対 戦： イングランド代表 対 SAMURAI BLUE（日本代表）

放送・配信： NHK E テレで生中継、NHK ONE で同時／見逃し配信（日本時間 4 月 1 日(水) 午前 3:30～）U-NEXT でリアルタイム配信（有料）／見逃し配信