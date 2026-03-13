ブラジル代表×ジョーダンの新ユニフォーム発表！歴史的パートナーシップに「情熱と熱気が世界に伝わる」

NIKEジョーダン ブランドとブラジルサッカー連盟（CBF）は、ジョーダン ブランドの象徴的であるジャンプマンが初めて代表チームのユニフォームに登場する歴史的パートナーシップを発表した。

NIKEは「世界的スポーツにおけるジョーダン ブランドの存在感が新たな段階へと進むことを示す象徴的な瞬間となります」と、ブラジル代表のアウェイキットを、ジョーダン ブランドが手掛ける。

ユニフォームは、ブラジルに生息する捕食者たちの色や形状から着想を得ており、頂点を目指す意欲を表現。ブラジル代表のユニフォームに受け継がれるイエローとブルーを全面に配し、ジョーダン ブランドの象徴であるエレファントプリントを組み入れることで、2つの異なる偉大なカルチャーを融合させた唯一無二の表現を生み出している。

ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールは「サッカーの夢を抱くブラジルのすべての子どもたちにとって、このパートナーシップは大きな意味を持ちます」とコメントする。

「ジョーダン ブランドとセレソンのパートナーシップはサッカーにとどまるものではなく、カルチャー、喜びと偉大さの融合といえます。私たちの国の色にジャンプマンが添えられることで、ブラジルをブラジルらしくしている創造力、情熱と熱気が世界に伝わるでしょう。それが私たち若い世代にも刺激となり、ピッチに立つたびに華やかで、自由かつ誇りにあふれるプレーをしたいと思わせてくれるでしょう」

なお、大胆かつ特別なデザインには、最大限の通気性で最高のパフォーマンスを支えるAero-FIT パフォーマンス クーリング テクノロジーが活用されており、100パーセント繊維廃棄物から作られたこのナイキ最高峰のクーリング イノベーションは、試合が激しさを増す中でも選手をドライに保つ。

また、このパートナーシップはピッチの枠を超え、全35点のストリートウェア アイテムを通じて、ファンがセレソンとジャンプマンを身にまとい、ブラジルとフットボールへの支持を表現する機会を広げている。

ユニフォームやスパイク限らず、ストリート仕様のフーディーやメッシュのダイヤモンドショーツなど、ブラジルを象徴するカラーをクラシックなジャンプマンが彩り、あるあらゆるシーンで着用できるアイテムばかりだ。

ブラジルサッカー連盟会長のサミール・シャウド氏はは「今回の発表は、大胆さ、革新性、そしてスポーツへの情熱を共有する2つのグローバルな存在の結合を象徴しています。ユニフォームにジャンプマンが加わることで、ブラジルフットボールが持つ文化的な力と、世界を鼓舞するブラジルの存在感がさらに強く示されます。私たちはこの瞬間を誇りに思うとともに、このユニフォームがピッチ内外において代表チームのエネルギーと偉大さを体現するものになると確信しています」と期待を口にした。

ジョーダン ブランド × ブラジル プロパックおよびストリートウェア コレクションは、3月14日よりNIKE.COM、および一部ジョーダン ブランド取扱店にて発売予定。ブラジル代表のホームキットは近日公開予定となっている。