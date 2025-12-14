このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
GOAL

バスケ東アジアスーパーリーグ(EASL)日本の出場チーム・日程・放送予定

国際バスケットボールリーグ「EASL（East Asia Super League）」2025-26シーズンの出場チーム、試合日程、視聴方法を紹介。

東アジアの強豪クラブが出場する国際バスケットボールリーグ「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」が、10月8日(水)に開幕した。

本記事では、「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」の視聴方法を紹介する。

東アジアスーパーリーグ｜出場チーム一覧

東アジアスーパーリーグは、東アジアの強豪クラブが出場する国際バスケットボールリーグ。日本、チャイニーズ・タイペイ、韓国、香港、マカオ、フィリピン、モンゴルの計7地域から各リーグを代表するトップ12クラブが集結する。

出場チームは以下の通り。

グループAグループBグループC
宇都宮ブレックス（日本）琉球ゴールデンキングス（日本）アルバルク東京（日本）
台北富邦ブレーブス（チャイニーズ・タイペイ）桃園パウイアンパイロッツ（チャイニーズ・タイペイ）昌原LGセイカーズ（韓国）
ソウルSKナイツ（韓国）メラルコ・ボルツ（フィリピン）ニュータイペイキングス（チャイニーズ・タイペイ）
香港イースタン（香港）マカオ・ブラックベアーズ（マカオ）ザック・ブロンコス（モンゴル）

東アジアスーパーリーグ｜日本チームの日程

宇都宮ブレックス琉球ゴールデンキングスアルバルク東京
2025年10月8日18:40
●107-109 台北富邦ブレーブス		2025年10月8日20:40
●80-94 桃園パウイアンパイロッツ		2025年10月8日19:10
●69-84 ザック・ブロンコス
2025年10月22日19:10
○97-89 ソウルSKナイツ		2025年10月22日19:05
○81-72 メラルコ・ボルツ		2025年10月22日19:10
○107-89 ニュータイペイキングス
2025年12月17日19:10
vs.ソウルSKナイツ		2025年12月17日19:40
vs.マカオ・ブラックベアーズ		2025年12月17日19:10
vs.昌原LGセイカーズ
2026年1月21日19:10
vs.香港イースタン		2026年1月21日19:40
vs.マカオ・ブラックベアーズ		2026年1月21日19:10
vs.昌原LGセイカーズ
2026年2月4日20:10
vs.香港イースタン		2026年2月4日19:40
vs.桃園パウイアンパイロッツ		2026年2月4日19:10
vs.ニュータイペイキングス
2025年2月11日19:10
vs.台北富邦ブレーブス		2025年2月11日19:40
vs.メラルコ・ボルツ		2025年2月11日19:10
vs. ザック・ブロンコス

東アジアスーパーリーグ｜テレビ放送・ネット配信予定

2025-26シーズンの東アジアスーパーリーグは、U-NEXTで全試合を独占ライブ配信。日本チームの試合は全て日本語実況・解説付きで配信される。

U-NEXTのおすすめ視聴方法

「東アジアスーパーリーグ」はネット『U-NEXT』が配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT公式「EASL」特設ページにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2025年10月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください

