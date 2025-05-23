株式会社WOWOWは23日、株式会社ハブと提携し、英国風PUB「HUB」、「82」の合計21店舗にて、UEFAチャンピオンズリーグ2024-25シーズン決勝を放映することを発表した。
6月1日（日）午前4：00キックオフの「UEFAチャンピオンズリーグ2024-25シーズン決勝」は「パリ・サンジェルマンvsインテル」という欧州屈指の名門クラブ対決に。WOWOWは株式会社ハブとの提携により、以下の計21店舗で決戦を放映する。
英国風PUB「HUB」「８２」チャンピオンズリーグ決勝放映概要
日時：2025年6月1日午前4：00キックオフ
以下に続く
放映店舗：
【東京】HUB渋谷店・HUB渋谷道玄坂店・HUB新宿靖国通り店・HUB新宿区役所通り店・HUB西武新宿駅前店・HUB新橋店・HUB銀座コリドー店・HUB池袋東口店ANNEX・HUBチョムチョム秋葉原店・８２ロッテシティホテル錦糸町店・HUB上野しのばず通り店・HUB立川南口店
【神奈川】HUB横浜西口店
【埼玉】HUB大宮東口店
【仙台】HUB仙台名掛丁店
【愛知】HUB名駅店
【京都】HUB三条木屋町店
【大阪】HUB心斎橋店・HUB東梅田店・HUB梅田茶屋町店
【福岡】HUB福岡大名店
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