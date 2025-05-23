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チャンピオンズリーグ（CL）決勝が英国風PUB「HUB」「82」の21店舗で放映。PSGとインテルが激突

パリ・サンジェルマン 対 インテルパリ・サンジェルマンインテルチャンピオンズ リーグ

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株式会社WOWOWは23日、株式会社ハブと提携し、英国風PUB「HUB」、「82」の合計21店舗にて、UEFAチャンピオンズリーグ2024-25シーズン決勝を放映することを発表した。

6月1日（日）午前4：00キックオフの「UEFAチャンピオンズリーグ2024-25シーズン決勝」は「パリ・サンジェルマンvsインテル」という欧州屈指の名門クラブ対決に。WOWOWは株式会社ハブとの提携により、以下の計21店舗で決戦を放映する。

英国風PUB「HUB」「８２」チャンピオンズリーグ決勝放映概要

日時：2025年6月1日午前4：00キックオフ

以下に続く

放映店舗：

【東京】HUB渋谷店・HUB渋谷道玄坂店・HUB新宿靖国通り店・HUB新宿区役所通り店・HUB西武新宿駅前店・HUB新橋店・HUB銀座コリドー店・HUB池袋東口店ANNEX・HUBチョムチョム秋葉原店・８２ロッテシティホテル錦糸町店・HUB上野しのばず通り店・HUB立川南口店

【神奈川】HUB横浜西口店

次の試合

【埼玉】HUB大宮東口店　

【仙台】HUB仙台名掛丁店

【愛知】HUB名駅店

【京都】HUB三条木屋町店

【大阪】HUB心斎橋店・HUB東梅田店・HUB梅田茶屋町店

【福岡】HUB福岡大名店

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