【欧州・海外サッカー ニュース】現役時代にバルセロナ(ラ・リーガ)とマンチェスター・ユナイテッド(プレミアリーグ)でプレーした元スペイン代表DFジェラール・ピケ氏が、両クラブから合同ベストイレブンを組んだ。

元スペイン代表DFジェラール・ピケ氏が、現役時代にプレーしたバルセロナとマンチェスター・ユナイテッドの選手たちで合同ベストイレブンを組んだ。



2004年にマンチェスター・ユナイテッドでプロデビューを果たしたピケ氏。2008年にはアカデミー時代を過ごしたバルセロナへ復帰し、2022年11月まで現役生活を送った。身長194cmという恵まれた体躯を生かしたプレーとバルサ仕込みのビルドアップ、機を見た攻撃参加などを武器に、ユナイテッドでは公式戦23試合2ゴールを記録して、プレミアリーグ優勝とチャンピオンズリーグ(CL)優勝を1度ずつ経験。バルセロナでは公式戦616試合53ゴールを記録し、9度のラ・リーガ優勝、3度のチャンピオンズリーグ(CL)優勝に貢献した。

以下に続く



そんなピケ氏が『Talksport』に出演。MCが各ポジションごとにマンチェスター・ユナイテッドとバルセロナの選手を1人ずつ挙げ、ピケがどちらかを選んでベストイレブンを決めるという企画に参加した。



まずは守護神。「GKエドウィン・ファン・デル・サール or GKビクトール・バルデス」という問いに対しては、ファン・デル・サール氏を選んだ。



続いて最終ライン。「ギャリー・ネビル or カルレス・プジョル」の質問に対しては、バルサの象徴とも言えるプジョル氏をチョイス。すると、次は「リオ・ファーディナント or ピケ」という質問が。これに対し、ピケ氏は笑みをこぼしながら「恐れ多いよ(笑)」と、ファーディナント氏を選択した。その後は「ネマニャ・ヴィディッチ or ハビエル・マスチェラーノ」ではヴィディッチ氏、「ジョルディ・アルバ or パトリス・エブラ」ではジョルディ・アルバを選んでいる。



中盤ではまず「マイケル・キャリック or アンドレス・イニエスタ」の問いで、イニエスタをチョイス。「彼はトップ・オブ・トップだよ。ワールドカップのファイナルで決勝ゴールを決めて、スペインを世界一に導いたからね」と自国にビッグタイトルをもたらした2010年の南アフリカ・ワールドカップ(W杯)での活躍を例に称賛した。



そして、次の質問がピケ氏を一番悩ませることに。「ポール・スコールズ or チャビ・エルナンデス」という質問をぶつけられると、悩んだ末に「ドロー」と返答。「彼らは唯一無二だよ」と語り、両者を選択することとなった。



最後に前線。「クリスティアーノ・ロナウド or リオネル・メッシ」では、長年ともに戦い、バルセロナのエースとして君臨し続けたメッシを選んだ。続く「ルイス・ナニ or ペドロ・ロドリゲス」の問いには、ペドロを選び「彼は最も過小評価された選手だよ。素晴らしいチームメイトなんだ」と称えている。



最後の質問は、「ウェイン・ルーニー or ルイス・スアレス」。愛称である「ワッザ」呼びでルーニー氏を選び、「彼の全盛期はとんでもなかった」と振り返り、今回の企画を締めくくっている。



ベストイレブンは以下の通り。



GK

エドウィン・ファン・デル・サール(元マンチェスター・ユナイテッド)

DF

カルレス・プジョル(元バルセロナ)

リオ・ファーディナント(元マンチェスター・ユナイテッド)

ネマニャ・ヴィディッチ(元マンチェスター・ユナイテッド)

ジョルディ・アルバ(元バルセロナ)

MF

アンドレス・イニエスタ(元バルセロナ)

ポール・スコールズ(元マンチェスター・ユナイテッド)

チャビ・エルナンデス(元バルセロナ)

FW

リオネル・メッシ(元バルセロナ)

ペドロ・ロドリゲス(元バルセロナ)

ウェイン・ルーニー(元マンチェスター・ユナイテッド)