侍ジャパンU-18 アジア選手権の地上波テレビ放送・BS・CS中継はある？

「第14回 BFA U18アジア選手権」が、9月7日から13日に台湾・台北で開催される。
本記事では、侍ジャパンU-18野球日本代表が出場する「第14回 BFA U18アジア選手権」の地上波テレビ放送・BS・CS中継予定を紹介する。
第14回 BFA U18アジア選手権｜地上波テレビ放送・BS・CS中継
第14回 BFA U18アジア選手権は、衛星BS放送『J SPORTS 2』でテレビ放送される。地上波での中継は予定されていない。
インターネットでは『J SPORTSオンデマンド』でライブ配信。『J SPORTSオンデマンド』は、Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS(3日間無料体験あり)』でも視聴することができる。バーチャル高校野球でもライブ配信予定だ。
チャンネル
形態
中継予定
J SPORTS(Amazon)
ネット
ライブ配信
ネット
ライブ配信
衛星放送
生放送
バーチャル高校野球
ネット
ライブ配信
第14回 BFA U18アジア選手権｜日程
※日本時間
オープニングラウンド
※日本戦のみ記載
- 9月7日14:30 日本vs香港
- 9月8日14:30 スリランカvs日本
- 9月9日14:30 日本vsフィリピン
スーパーラウンド
- 9月11日14:30 グループA 2位vsグループB 2位
- 9月11日19:30 グループA 1位vsグループB 1位
- 9月12日14:30 グループB 1位vsグループA 2位
- 9月12日19:30 グループA 1位vsグループB 2位
3位決定戦
- 9月13日14:30
決勝
- 9月13日19:30
第14回 BFA U18アジア選手権｜視聴方法Amazon
前述の通り、第14回 BFA U18アジア選手権はAmazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』で視聴することができる。3日間無料トライアルも利用できるのでおすすめだ。
■Amazon J SPORTSの登録方法
- Amazon「J SPORTS」番組ページへアクセス
- 「ライブを観る J SPORTS3日間の無料体験を始める」を選択
- 決済情報を入力して登録完了！
- あとはライブ配信ページから視聴するだけ！
※Amazonの『J SPORTS』は自分でキャンセルをしない限り、月額2,840円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。
※Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。