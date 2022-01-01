日本代表 先発メンバー
2022-03-24T08:05:02.795Z
▽GK
- 権田修一（清水エスパルス）
▽DF
- 吉田麻也（サンプドリア／イタリア）
- 長友佑都（FC東京）
- 板倉滉（シャルケ／ドイツ）
- 山根視来（川崎フロンターレ）
▽MF
- 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
- 守田英正（サンタ・クララ／ポルトガル）
- 田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ）
- 南野拓実（リヴァプール／イングランド）
- 伊東純也（ヘンク／ベルギー）
▽FW
- 浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）
オーストラリア代表 控えメンバー
2022-03-24T08:03:11.857Z
▽GK
- 12 アンドリュー・レッドメイン（シドニーFC）
- 18 ダニエル・ヴコビッチ（NEC／オランダ）
▽DF
- 5 フラン・カラチッチ（ブレシア／イタリア）
- 7 アレックス・ウィルキンソン（シドニーFC）
- 16 アジズ・ベヒッチ（ギレスンポル／トルコ）
▽MF
- 8 ジェームズ・ジェゴー（オイペン／ベルギー）
- 17 デニス・ジェンロー（トゥールーズ／フランス）
- 23 ケネス・ドゥーガル（ブラックプール／イングランド）
▽FW
- 9 ジェイミー・マクラーレン（メルボルン・シティ）
- 14 ブルーノ・フォルナローリ（パース・グローリー）
- 21 マルコ・ティリオ（メルボルン・シティ）
- 22 ベン・フォラミ（メルボルン・ビクトリー）
オーストラリア代表 先発メンバー
2022-03-24T08:02:43.264Z
▽GK
- 1 マシュー・ライアン（レアル・ソシエダ／スペイン）
▽DF
- 13 ジョエル・キング（オーデンセBK／デンマーク）
- 2 ミロシュ・デゲネク（コロンバス・クルー／アメリカ）
- 20 トレント・セインズベリー（コルトレイク／ベルギー）
- 4 リアン・グラント（シドニーFC）
▽MF
- 19 ジャンニ・ステンスネス（ヴァイキングFK／ノルウェー）
- 3 コナー・メットカーフ（メルボルン・シティ）
- 10 アルディン・フルスティッチ（フランクフルト／ドイツ）
- 6 マーティン・ボイル（アル・ファイサリー／サウジアラビア）
- 11 アワー・メイビル（カスムパシャ／トルコ）
▽FW
- 15 ミッチェル・デューク（ファジアーノ岡山／日本）
オーストラリアvs日本｜最新情報
2022-03-24T05:29:34.950Z
オーストラリアvs日本に関する最新情報は以下の記事でも紹介している。
W杯アジア最終予選・オーストラリア戦は3月24日18時10分キックオフ！
2022-03-24T05:28:28.720Z
DAZNで独占ライブ配信
2022年3月24日（木）に行われるカタールW杯アジア最終予選、オーストラリア代表vs日本代表は18:10にスタジアム・オーストラリア（シドニー）でキックオフ。
本記事ではオーストラリア戦のスタメン、ゴール(得点)速報を実施する。
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