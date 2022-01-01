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【試合テキスト速報】オーストラリア代表vs日本代表｜サッカーカタールW杯アジア最終予選

【3月24日18:10～】勝てばワールドカップ（W杯）本大会！アジア最終予選・オーストラリア代表vs日本代表のスタメン速報、試合のテキスト速報を実施。

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(C)Getty images

日本代表 先発メンバー

2022-03-24T08:05:02.795Z

▽GK

  • 権田修一（清水エスパルス）

▽DF

  • 吉田麻也（サンプドリア／イタリア）
  • 長友佑都（FC東京）
  • 板倉滉（シャルケ／ドイツ）
  • 山根視来（川崎フロンターレ）

▽MF

  • 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
  • 守田英正（サンタ・クララ／ポルトガル）
  • 田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ）
  • 南野拓実（リヴァプール／イングランド）
  • 伊東純也（ヘンク／ベルギー）

▽FW

  • 浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）

オーストラリア代表 控えメンバー

2022-03-24T08:03:11.857Z

▽GK

  • 12 アンドリュー・レッドメイン（シドニーFC）
  • 18 ダニエル・ヴコビッチ（NEC／オランダ）

▽DF

  • 5 フラン・カラチッチ（ブレシア／イタリア）
  • 7 アレックス・ウィルキンソン（シドニーFC）
  • 16 アジズ・ベヒッチ（ギレスンポル／トルコ）

▽MF

  • 8 ジェームズ・ジェゴー（オイペン／ベルギー）
  • 17 デニス・ジェンロー（トゥールーズ／フランス）
  • 23 ケネス・ドゥーガル（ブラックプール／イングランド）

▽FW

  • 9 ジェイミー・マクラーレン（メルボルン・シティ）
  • 14 ブルーノ・フォルナローリ（パース・グローリー）
  • 21 マルコ・ティリオ（メルボルン・シティ）
  • 22 ベン・フォラミ（メルボルン・ビクトリー）

オーストラリア代表 先発メンバー

2022-03-24T08:02:43.264Z

▽GK

  • 1 マシュー・ライアン（レアル・ソシエダ／スペイン）

▽DF

  • 13 ジョエル・キング（オーデンセBK／デンマーク）
  • 2 ミロシュ・デゲネク（コロンバス・クルー／アメリカ）
  • 20 トレント・セインズベリー（コルトレイク／ベルギー）
  • 4 リアン・グラント（シドニーFC）

▽MF

  • 19 ジャンニ・ステンスネス（ヴァイキングFK／ノルウェー）
  • 3 コナー・メットカーフ（メルボルン・シティ）
  • 10 アルディン・フルスティッチ（フランクフルト／ドイツ）
  • 6 マーティン・ボイル（アル・ファイサリー／サウジアラビア）
  • 11 アワー・メイビル（カスムパシャ／トルコ）

▽FW

  • 15 ミッチェル・デューク（ファジアーノ岡山／日本）

オーストラリアvs日本｜最新情報

2022-03-24T05:29:34.950Z

オーストラリアvs日本に関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

W杯アジア最終予選・オーストラリア戦は3月24日18時10分キックオフ！

2022-03-24T05:28:28.720Z

DAZNで独占ライブ配信

2022年3月24日（木）に行われるカタールW杯アジア最終予選、オーストラリア代表vs日本代表は18:10にスタジアム・オーストラリア（シドニー）でキックオフ。

本記事ではオーストラリア戦のスタメン、ゴール(得点)速報を実施する。

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