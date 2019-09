メッシが2019年FIFA年間最優秀選手賞に輝く！C・ロナウド、ファン・ダイクは受賞逃す

バルセロナのリオネル・メッシが国際サッカー連盟(FIFA)の男子年間最優秀選手賞に輝いた。

昨シーズン、バルセロナでのタイトルはリーガ・エスパニョーラ制覇のみに終わったメッシだが、全公式戦50試合で51ゴールと大爆発。同選手にとって、シーズン40ゴール以上を記録するのはこれが10シーズン連続となっている。

チームとしては1冠に終わったものの、この大活躍を受け、リヴァプールのヴィルヒル・ファン・ダイク、ユヴェントスのクリスティアーノ・ロナウドとともにメッシは同賞の最終候補3名にノミネート。そして、23日のFIFA年間表彰式『The Best』でアルゼンチン代表FWが2019年の男子年間最優秀選手賞に輝く。

Was Daniel Zsori's #Puskas winning goal better than Lionel Messi's strike against Real Betis? 🧐#TheBestAwardspic.twitter.com/IcEO8oCxaI