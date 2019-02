プレミアの試合中に黒猫が乱入！ 抜群のキレある動きにビハインドのサポは「彼を獲得しろ！」

2日に行われたプレミアリーグ第25節、エヴァートン対ウォルヴァーハンプトン・ワンダーラーズの試合中に“珍客”が現れた。イギリス『BBC』など複数メディアが伝えた。

2連勝中のウォルヴァーハンプトンが3連勝を狙って8位のエヴァートンと敵地で対戦。序盤に先制するも追いつかれたウォルヴァーハンプトンは、前半の終了間際に勝ち越すと、後半には追加点を奪って3-1で勝利した。

この試合の後半、ウォルヴァーハンプトンが3点目を挙げた直後の66分、ピッチ上に一匹の黒猫が乱入。ホームチームの不甲斐ない戦いをみかねたのか、黒猫はピッチ上をキレのある動きで走り回る。2点ビハインドにフラストレーションを溜めていたエヴァートンのサポーターからは、「彼と契約しろ、彼と契約しろ」と大合唱が起こった。黒猫は約3分間にわたってピッチ上を駆け回った後、自ら退場している。

This is NOT a joke! A black cat halted play between Everton and Wolves for two minutes by charging from one end of the pitch to the other! 😆🐈



We all know a cat lover who will love this 😊 pic.twitter.com/r9uD3F3qQf