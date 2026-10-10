今のヴィニシウスは本当に“別人”なのかもしれない：レアル・マドリー＆ブラジル代表で輝き失う理由

2024年のバロンドール投票でロドリにトロフィーを譲った後、ヴィニシウスは「10倍強くなって戻ってくる」と誓った。レアル・マドリーの二冠達成をけん引し、39試合で35得点に関与。ドルトムントとのチャンピオンズリーグ決勝でも得点を挙げていた。しかし振り返れば、現状、あのシーズンこそが彼のピークだった言える。

レアル・マドリーでの直近2シーズンもそれぞれ22得点を記録しているヴィニシウスだが、安定感を欠き続けている。昨季10月下旬から2月中旬にかけてはラ・リーガで14試合連続ノーゴールが続き、2024-25シーズンの後半戦もリーグではわずか3ゴールにとどまった。

その理由は、誰の目にも明らかである。そう、エンバペの加入だ。フランス代表のエースがゴールを担う攻撃の中心となり、ヴィニシウスにはよりチャンスメークが求められるようになった。フロレンティーノ・ペレスはそうして2人の世界的アタッカーの融合を期待していたようだが、今のところそれは全く機能していない。

エンバペは純粋な9番タイプではなく、頻繁に左サイドへ流れてボールを受けることを望む。しかし、それはヴィニシウスの生きるスペースを潰すことにほかならない。度々プレーエリアが被ることで両者が使いたいスペースを食い合い、さらにはボックス内に選手が誰もいない状況は頻発している。また、両選手の守備貢献の低さは致命的で、今のレアル・マドリーは守備時に実質「11人 vs 9人」を強いられているようなものだ。現代サッカーにおいて守備に貢献できない選手を2人抱えていればどうなるかは、火を見るより明らかだ。

確かに、ヴィニシウスとエンバペは世界を代表するワールドクラスの存在だ。だがしかし、この2人は単純に噛み合っておらず。それがレアル・マドリーの足かせとなっている。

そしてこの状況が続いた場合、立場は危うくなるのはヴィニシウスの方だろう。昨季公式戦44試合で42ゴールを奪い、今夏のワールドカップでも10ゴールを奪って歴代最多得点記録を打ち立てた10番をレアル・マドリーが手放すことはありえない。さらに今夏、クラブ史上最高額でヤン・ディオマンデが加わった。左サイドを主戦場とする19歳のコートジボワール代表FWは、昨季ライプツィヒで敵陣深い位置でのボール奪取回数がヨーロッパ主要リーグトップ10を記録している。モウリーニョ好みのウインガーである。汚れ役を厭わず、エンバペとの共存の意味でも、彼のほうが今のチームには適正があると言える。