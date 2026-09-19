戦争とサッカー：戦火の最前線にあるシャフタール・ドネツクに今でもブラジル有望株が集まる理由
2022年2月のロシアによる全面侵攻開始がウクライナでの戦争の始まりだと、多くの人がそう思っているだろう。だがシャフタール・ドネツクにとって、この戦争はすでに12年もの間続いているのだ。
本拠地のドネツクは、この戦争の発端における震源地だった。ロシアが2014年に係争地クリミアを占領・併合したいわゆる“クリミア危機”以来、シャフタールはドンバス地方を追われてきた。以来、ウクライナの首都キーウと西部の都市リヴィウの間で亡命生活を送っている。2022年初頭以降、これまで計数十万人が死亡し、負傷者は数え切れないほどだ。第二次世界大戦以降で最も悲惨な紛争で、シャフタールはその最前線に立たされてきた。
このクラブが「鉱夫たち」と呼ばれるのは、実にふさわしい。鮮やかなオレンジ色のユニフォームや、2009年のヨーロッパリーグ制覇はもちろんのこと、シャフタールはおそらく、移籍市場で無名のブラジル人タレントを発掘し、育て上げ、大きな利益を伴って売却する比類なき能力で最もよく知られている。ドネツクは、その意外な安住の地となってきた。ブラジルからの成功例としては、プレミアリーグで人気を博したウィリアンやフェルナンジーニョに加え、クラブ史上最多得点者のルイス・アドリアーノの名も挙げられる。
一部では、この戦争によって誇り高きシャフタールの強化政策も終わると予想する声もあった。だが、それは大きな誤解だ。あらゆる困難に逆らうように、現在クラブは史上最多となるブラジル人選手を抱えており、この夏にはクラブ史上50人目となるブラジル出身選手を迎え入れるという大きな節目にも到達している。
22年間にわたってシャフタールのCEOを務めるセルゲイ・パルキンは、『GOAL』の取材に対して力強くこう語る。
「戦争は、我々にとって言い訳にはならない。戦争は我々に適応を迫り、かなり素早い決断を下し、深く分析するよう促している」
「ブラジル人選手は我々のアイデンティティーの一部だ。誰もがブラジル人選手によってシャフタールの存在を知る。だからこそ、我々に立ち止まるという選択肢はない。我々にできるのはただ成長し、成長し、さらに成長し続けることだけだ」
“ホームゲーム”AFP
シャフタールとドネツク市は、ロシアによる侵攻からの4年半よりもはるか以前からウクライナ紛争の最前線に置かれてきた。10年以上前に両国が戦争への道をたどるきっかけとなった初期の火種では、ドンバス地域がその中心にあった。
実際に暴力が勃発したのは2014年初頭のことで、当時のウクライナで親ロシア派の騒乱が広がる中、反政府の準軍事組織が支配権を掌握した。その後、最終的に秩序はウクライナによって回復されたが、ドネツクは2022年のロシアによる全面侵攻を受けて違法に併合され、現在もロシアの占領下にある。
シャフタールが本拠地ドンバス・アレーナで最後にホームゲームを戦ったのは、2014年5月のことだ。その後、その年のうちに同スタジアムは2度にわたって砲撃で被害を受けた。キルシャのトレーニング施設も攻撃され、最上階にあった無人の選手用居住区は砲撃によって破壊されてしまっている。
それ以降、クラブは流転を余儀なくされ、首都キーウでトレーニングを行いながら、ホームゲームはウクライナ西部のドネツクから600マイル離れたリヴィウで戦ってきた。一方で、ヨーロッパカップ戦の“ホームゲーム”は、国境を越えた隣国ポーランドやドイツで開催することを余儀なくされている。
20年の絆AFP
そんなシャフタールだが、世界中のファンの間で知られるのはやはり、ブラジル人選手たちの存在だろう。彼らがその強化戦略を築き始めてからすでに20年以上が経過した。これは、ブラジルの華やかで躍動感あふれるフットボールスタイルに魅了されていたクラブのオーナー兼会長であり、「オリガルヒ」でもあるリナト・アフメトフの発案だった。
この強化戦略において初の選手となったブランダンが加入したのは2002年だったが、本格的に軌道に乗ったのは2004年のこと。故ミルチェア・ルチェスク監督によるタイトルに彩られた12年間の黄金期が始まってからだ。稀代の名将は優秀な若手ブラジル人タレントを発掘し、最小限の移籍金で獲得する任務を託されていた。そのシーズンにはエラーノやジャジソンらが加入し、前者は最終的にマンチェスター・シティへ移籍、後者はドネツクで7年間にわたって成功を収めた。2026年初頭に80歳でこの世を去ったルチェスク監督は、亡くなる数年前のインタビューでこう語っている。
「会長と私は、シャフタールのすべての試合をショーに変えることを夢見ていた。我々はファンを引きつけたかった。そこでブラジル人を獲得するというアイデアが生まれた。もし別のものを求めていたなら、アルゼンチン人やウルグアイ人を獲得していただろう。ショーを見せてくれるのはブラジル人だけだ」
その後の数年間で、シャフタールはブラジルから最も実り多く、かつ利益も生む補強の数々を実現した。フェルナンジーニョ（4000万ユーロでシティへ売却）、ルイス・アドリアーノ、タイソン、そしてウィリアン（3500万ユーロでアンジ・マハチカラへ売却）らがその代表例だ。前者と後者はプレミアリーグで人気を博す存在となり、アドリアーノは通算128得点でクラブ史上最多得点記録を更新、タイソンは299試合出場でクラブ史上最多出場記録保持者となっている。
だが、なぜこれほど多くの若いブラジル人選手が故郷から1万キロ以上も離れ、地球の反対側とも言える場所にあり、気候が大きく異なり、しかもヨーロッパの中では決してレベルの高いと言えないリーグで戦うクラブへと移っていったのだろうか。
ウクライナ・フットボールの専門家で、SNSアカウン『@ZoryaLondonsk』を運営するアンドリュー・トドス氏は『GOAL』にこう語る。
「会長はシャフタールとドネツクの街を世界のフットボール地図に載せたかったのだ。そしてそのブラジル人選手たちが（移籍に）納得したことで、ドネツクにちょっとしたブラジル人コミュニティーのようなものができ始めた」
「当初、あそこはかなり殺風景な街だった。非常に工業的な街で、普通の人ならおそらく住みたいとは思わないだろう。だが、彼らのトレーニング施設には、そうしたブラジル人選手たちの非常に大きなグループができあがった。通訳もいたしね。現地の人たちの中にも、彼らを助けるようなビジネスをしていた人が何人もいたはずだ。その結果として、シャフタールはこうした新進気鋭の選手たちを引き続き呼び込むことができたのである」
50人目のブラジル人Getty Images
驚くべきことに、ウクライナでの戦争勃発と亡命生活を強いられた後も、シャフタールはブラジルの有望株を引きつける力を失っていない。そして今夏には、重要な節目にも到達している。
シャフタールは7月、フラメンゴからライアン・ロベルトを900万ユーロで獲得した。そして彼は、クラブ史上50人目のブラジル人選手となっている。2002年にこの路線をスタートさせて以降、年平均2人以上のペースだ。またこの夏には、アトレチコ・パラナエンセに1100万ユーロを支払って18歳FWブルニーニョも獲得している。これは、ドネツクという街、そして2014年以降この本拠地を追われたクラブが、故郷から1万kmも離れたブラジル人にとってある種の“飛地”のような存在となっていることを示しているだろう。
ライアン・ロベルトは移籍の理由について、「僕がシャフタールを選んだ理由の一つは、ここにいるブラジル人の多さだと思う。これだけ多くのブラジル人がいて、以前にもたくさんのブラジル人がいたからだよ。受け入れ方をよく分かっているクラブで、それはここに来る前から聞いていた。ブラジル人を受け入れる準備ができているクラブだし、僕らへの接し方を熟知しているんだ」と明かした。
ロシアによるウクライナ侵攻を受け、複数の外国籍選手が新たに導入されたFIFAのルールを行使してシャフタールとの契約を一時停止し、その後に関係を断っていった。当時のスター選手だったテテもその一人である。その結果として、クラブは2022-23シーズンに主にウクライナ人で構成されたスカッドで戦うことを強いられた。それでもこのルールがミハイロ・ムドリクら若き才能に輝く舞台を与え、同シーズンはリーグ優勝を成し遂げている。
そうして難しい時期を乗り越えたからこそ、シャフタールは2023年夏には再びブラジルとの関係を再開できる状況になる。トドス氏は説明する。
「シャフタールはリーグ優勝を果たし、要するに、安全性は十分だと彼らを納得させることができた。だからこそ、再び何人かのブラジル人を連れて来られたのだ。私が聞いてきた様々なソースによれば、戦地に人を呼び寄せるには、魅力的に映るように高い給与も払わなければならなかったようだ」
「あのコミュニティーは再建されつつあった。シャフタールは現在、ウクライナ西部でポーランド国境のすぐ近くにあるリヴィウを拠点にしている。国境まではおそらく車で1時間、長くても1時間半ほどで、国境を越えればポーランドから飛行機に乗って帰国もできるし、ヨーロッパでもどこでも行きたい場所に飛べる。シャフタールは再びこのコミュニティーを作り上げることができたし、それを徐々に築いていったのだ」
実際、ブラジルとの結びつきはますます強まっている。原稿執筆時点で、戦争に終わりが見えないにもかかわらず、シャフタールはクラブ史上最多となる14人のブラジル人選手を抱えている状況だ。
「未来を売る」クラブGetty
一方でパルキンCEOは、ロシアとの激しい紛争に直面する中でも、欧州サッカーの最高峰へと成長を早められる機会こそが、シャフタールがブラジルから補強を続ける原動力になっていると確信している。言うまでもなく、提示できる給与も、そうした有望株が母国で受け取る額より大幅に高い。『GOAL』のインタビューで明かしてくれた。
「我々の戦争は2014年、故郷のドネツクを離れた時に始まった。それ以前ははるかに簡単だった。選手たちは、ここに来れば当時の欧州でも屈指だった美しいスタジアムやトレーニング施設などを見ることができたからだ」
「クラブのインフラ面の魅力では、2014年以前の我々は非常に強力な立場にあった。そして2014年以降に街を離れ、さらに2022年以降は、ブラジルから才能ある選手を引きつけることが非常にに難しくなった」
「この国で戦争が起きている以上、快適さを提供できないことは誰もが分かっている。快適さがあるはずがないからだ。だが我々が売っているのは、いわば彼らのキャリアを築く場であり、キャリアの成長だ。なぜなら彼らは皆、シャフタールに来れば欧州5大リーグへ行くための最短ルートになると理解しているからである」
「今この時点で、我々はブラジルのマーケットでよく知られたクラブだ。才能あるブラジル人選手たちは我々を信頼しているし、我々のやり方を信頼している。彼らを素早く適応させ、どう扱うかも信頼している。なぜなら、才能ある選手を見つけることとその選手を育てることは別だからね」
「最も重要なメッセージは、我々は快適さを売っているのではなく、彼らの未来を売っているということだ。だからこそ彼らは我々のもとに来て、我々を信頼する。我々を選べば、ブラジル人選手をどう扱い、どう育て、どう後押しするかを分かっていると理解しているからなんだ」
ブラジル人コミュニティGetty
これまでにシャフタールへ加入したブラジル人選手は計50人、現在在籍するのは14人だ。そのうちの1人であるペドリーニョは、侵攻勃発前の2021年にベンフィカから加入し、現在もクラブに籍を置いている。しかし、2年間は母国の名門アトレチコ・ミネイロへレンタルで帰っていた。28歳FWは『GOAL』にこう語る。
「クラブにこれだけ多くのブラジル人がいるのを見ると、ここに来たいという気持ちはより強くなると思う。僕が来る前もシャフタールについて調べて、ここにどれだけ多くのブラジル人選手がいるかを知ったんだ。だから自分の適応がずっと簡単に、そしてずっと早く進むと分かっていた。とても重要な要素だと思うよ」
「多くのブラジル人がいることは嬉しいね。日々の生活が楽にもなるんだ。そして新しくブラジル人選手が来たときは、できる限りどんな形でも助けようと思っている」
「加入した時に最も嬉しかったことの1つは、人とつながるのがとても簡単だったこと。ヨーロッパのフットボールに挑戦するのは難しい。新たなスタイルに適応する必要があるし、違う環境でコミュニケーションを取り、寒さや時差にも対処しなければいけなくなる。だからこそ、周りにたくさんのブラジル人がいることでずっと楽になるんだ」
「僕にとって素晴らしいスタートになったね。特に最初にウクライナへ来たときはそうだった。年代別代表や以前のクラブで知っていた友人たちがすでにここにいたからね。それがここで生活に慣れ、成長していくうえで大きな助けになった」
「クラブのウクライナ人選手やスタッフもまた、ブラジル人の同僚たちができる限り歓迎されていると感じられるよう、色々なところに気を配っている。彼らは僕らを心からリスペクトしてくれるし、僕らも彼らをリスペクトしている。好きかどうかに関係なく、僕らは彼らの国にいるんだからね」
「でも、みんな素晴らしい人たちで、僕らが心地よく過ごせるようにしてくれるよ。例えばロッカールームでは、僕らに音楽を流させてくれる。そして難しい状況に直面しているときには、いつも全面的に支えてくれる。もしそうでなければ、適応はもっと難しかったと思う。でも、これほど歓迎してくれるからこそ、日々の生活はずっと楽になる。オフの日にはみんなで集まるんだ。それがピッチ内外でのチームの結束を強めるうえで、大きな助けになっているよ」
“新たな日常”Getty
それでも、当然ながら戦地での暮らしがシャフタールの選手たち、そしてブラジル人選手たちにとって常に順風満帆というわけではない。特にチーム内の若い選手たちにとっては厳しい状況だ。前線からは何百マイルも離れたリヴィウでも、けたたましく鳴り響く空襲警報のサイレンが、続く紛争を日常的に思い起こさせる。
ペドリーニョは数週間前、夜中に警報が鳴った時のことを明かしてくれた。
「一番難しいのは、精神的な強さを保つことだ。ここに来る時点で、自分がどんな状況に身を置くことになるのかは分かっている。それでも最初は、やはり精神的に影響を受けるよ。だからこそ、僕たちは若い選手たちを支えようとしている。『この状況はいつか終わる』と伝え、一日も早く終わるように祈っているんだ」
「でも、僕ら選手たちはここで暮らす人々にわずかな喜びを届けられているとも思う。試合を観にスタジアムへ足を運び、日常とは違う景色を見ることは、このような状況の中でも人々が楽しみ、ひとときの安らぎを得る助けになるんだ」
「とはいえ、簡単じゃないね。多くの選手が家族と離れて暮らしているし、サイレンが鳴った時にはシェルターに急がなくちゃいけないなど、厳しい状況を経験している。それでも翌日には目を覚まし、できる限り普段通りの生活に戻らなければならないんだ」
パルキンCEOは、クラブとしてこの“新たな日常”が選手たちに悪影響を及ぼさないよう全力を尽くしていると語る。
「私たちは選手たちの生活を少しでも楽にしようとしている。ホテルで暮らしている選手もいる。家族が海外に住んでいるため、アパートを持っていないんだ。家族はウクライナに来ることを時に恐れている」
「ただホテルに滞在し、ホテルの向かいにある私たちのピッチへ行き、練習をして、またホテルへ戻る。そういう生活を想像できるかい？ つまり、普通の生活ではないんだ。選手によっては2カ月～3カ月も家族に会えていないこともあった」
「ホームを失う」ということGetty
クラブが12年にわたって本拠地を追われていることで生じる移動も、選手たちにとって信じられないほど大きな負担となっている。ペドリーニョも認めている。
「大きく変わったね。特に移動や運営面はそうだ。以前は家族全員でキーウに住んでいて、ホームゲームはいつもそこで戦っていた。キーウには自分たちのスタジアムがあり、チャンピオンズリーグの試合も行う最高クラスのスタジアムだった。だが、もうそれは不可能になってしまった」
「今は常にアウェーで戦っていて、ずっと使用できるホームもない。長時間の移動を経て試合に入ることが多く、より疲れた状態で到着するので、その負担は非常に大きいね。宿泊の面でも、最初の頃は決まった滞在先もなかった。キーウで1カ月、その後リヴィウで1カ月という生活だったんだ。最近はクラブがリヴィウにとどまれるようにしてくれているけど、その方が僕らにとってはいいことだね」
そして、こうした移動による身体的負荷の増加は避けられない。現在、筋肉系の問題で離脱しているペドリーニョも、「自宅にいて、そこから試合に向かうのとでは話が違う」と語っている。
「試合をするためだけにバスで10時間～12時間を過ごし、その後戻ってきて、数日後にはウクライナのリーグ戦を戦わなければならない。リスクは常にあるし、そうした長距離移動のせいで、遅かれ早かれケガをしてしまうこともあるだろう。だが、それでもピッチに立つ時は、いつだってベストを尽くそうとしている」
ビジネスモデルとしての成功Getty
シャフタールにとって、ブラジルとの20年に渡る絆は誇りの象徴でもある。しかしこの絆は精神的な意味だけでなく、戦火のシャフタールにおける極めて成功したビジネスモデルという面も見逃せない。
パルキンCEOは「戦争は我々にとって言い訳ではない」と強調する。
「むしろ戦争によって適応を迫られ、かなり素早く決断し、深く分析するよう促されている。例えば、ブラジルでのスカウトの数を増やし、ブラジル人選手を獲得する前に、かなり高度な分析体制を整えようとしているんだ。そのための発展も続けている。この方向性がスポーツ面の成果だけでなく、財務面の成果ももたらすと理解しているからだ」
実際、クラブは2022年初頭に戦争が始まって以降も、移籍市場で引き続きうまく立ち回ってきた。トドス氏は説明する。
「言うまでもないことだが、彼らにはムドリクがいた。そして素晴らしい移籍金を得ることができた（チェルシーへ8900万ポンドで売却）。そしてその後、ケビンをフラムに約4000万ユーロで売却している。それらの売却で投資を回収しているんだ。そしてこの移籍金を手に、マルロン・ゴメスやアリソンなど再び優秀な若手選手へと投資している」
2024年1月にパルメイラスから加わったケビンは、近年のシャフタールが戦略を微調整してきた好例だ。より長い期間保有して育成するのではなく、短期間で選手を「転売」する形へと実質的にかじを切っている。1500万ユーロで獲得してからわずか19カ月後、その2倍を超える金額でフラムへと売却したのだ。パルキンCEOは語る。
「ケビンは売却されるまで、ほぼ1年半しか我々のもとにいなかった。戦争の影響で、我々は選手育成のやり方も変えた。例えば2014年以前、そして2022年以前は、我々のクラブに来たブラジル人選手には適応のための2年間があったね。しかし今は、そのような時間はない。選手を獲得したらすぐにプレーさせる。適応に要する時間をほとんど、いや、ゼロに近いところまで短縮しているね」
トドス氏は、近年のシャフタールについてこう語っている。
「我々がここまで話してきたような戦争、空襲警報、ミサイル、そういったあらゆる困難があるにもかかわらず、彼らは過去20年にわたって常に知られてきたやり方へと立ち返っている。そして、それが実証済みのビジネスモデルだと理解しているんだ」
変化するマーケットGetty
しかし、シャフタールが2000年代初頭に先駆者だった一方で、今ではその模倣型のビジネスモデルが欧州各地で広がっている。中堅クラブからトップクラブまで、世界中のあらゆる場所で次なる“1億ユーロ級”のポテンシャルを持つ選手を発掘しようとしているような状況だ。これはウクライナの強豪にとっても大きな課題となっている。
戦争を背景に、そして現在も本拠地を追われている状況の中で、シャフタールはプレミアリーグ勢をはじめとするクラブの資金力に対抗するのに苦しんでいる。チェルシーの逸材エステヴァンはその典型だ。スタンフォード・ブリッジへ向かう前、彼はシャフタールにとって重要なターゲットだった。
シャフタールのスポーツディレクターでクラブのレジェンドでもあるダリヨ・スルナは最近、『ESPN』に語っている。
「チェルシーがブラジルのマーケットを変えてしまった。彼らはブラジルだけでなく、アルゼンチンやエクアドルでも16歳や17歳の選手を獲得している。マンチェスター・シティも同じだ。我々にとっては以前より難しくなったが、それでもブラジルにはまだ多くの才能がいる。例えばエステヴァンも我々のリストに入っていたが、チェルシーと争うのは難しい」
またパルキンCEOは、『GOAL』の取材で「我々はグレミオのガブリエウ・メクと3カ月にわたって交渉した。最終的に彼はポルトへ移籍した。条件が同じであれば、選手は戦争のない国に残ることを好むからだ。それは我々もそれは理解している」とし、18歳の逸材を逃したことを認めた。
新たな競争の激化とクラブを取り巻く環境により、シャフタールは狙いをやや修正している。その結果、欧州のトップクラブがまだリスクを取る準備をしていないブルニーニョのような、さらに若い選手へと重点を移している。パルキンCEOは認める。
「現時点では、ブラジルのマーケットで競争するのはかなり難しい。今や欧州トップクラブが直接ブラジルへ行き、才能ある若い選手に4000万～5000万を支払っている。我々にとって動くのはかなり難しい」
「だが我々は適応した。会長は才能ある選手への投資を恐れていない。例えばブルニーニョは17歳の時に獲得を決めた。我々は年齢の面でもさらに下げようとしている。彼は17歳だったのですぐにはプレーできなかったが、18歳になってから活躍してくれている」
チャンピオンズリーグの重要性Getty
そんなシャフタールがこのビジネスモデルを維持するためには、チャンピオンズリーグ出場は欠かせない。しかし、戦争の直接的な結果としてウクライナ・プレミアリーグが衰退したことで、UEFA係数ランキングでも順位を落としており、これもまた新たな障害となっている。
それでも幸いなことに、シャフタールはリーグを首位で終えたことにより、2026-27シーズンのリーグフェーズへの出場権を獲得した。昨季パリ・サンジェルマンが連覇を達成したことで、リーグ・アン王者に割り当てられた枠がシャフタールに回ってきたためである。これがなければ、彼らは再び予選を勝ち抜く必要があった。
昨季のシャフタールは、2024-25シーズンのリーグ戦を2位で終え、ヨーロッパリーグ予選でも敗退したため、カンファレンスリーグに回ることになった。それでも準決勝まで進んだが、パルキンCEOもチャンピオンズリーグの必要性を熟知している。
「今、我々は大会から受け取るボーナスと選手の移籍にこれまで以上に集中している。それが収入源として最も大きい2つだ」
「彼ら（ブラジルの有望株）は、シャフタールに行けばチャンピオンズリーグで直接プレーできると理解している。そして私にとって、チャンピオンズリーグは世界No.1の大会だ。だからこそ、誰もがそこで存在感を示したいと思っている。誰もがそこでプレーしたいし、ブラジル人選手はチャンピオンズリーグでプレーすることを夢見ている。だからこそ、彼らは私我々を選ぶんだ」
トドス氏は、シャフタールの強化戦略は循環的なものであると分析する。
「シャフタールの優先事項は、育てた選手を売ることやそのために動くことだけではない。チャンピオンズリーグ出場権を獲得するためにそうした選手を買うことも必要だ。なぜなら、それが最大の金脈だからだ」
「彼らがチャンピオンズリーグに出場すれば、その副産物として、今度はその選手たちを売るためのショーウインドーが生まれる。同時に、そうした選手たちがトップレベルの大会でプレーできることをスカウトに証明することもできる。正直に言って、選手の移籍金をウクライナ・プレミアリーグでのパフォーマンスだけを根拠に高額化しようとしても、もはや通用しない。残念ながら、ここ5年ほどはずっとそうだと思う」
舞台はロンドンへGetty Images Sport
そしてシャフタールは、今季別の商業的機会を生かすチャンスを得た。8月末、シャフタールはスタンフォード・ブリッジの使用を巡ってチェルシーと協議を加速させ、チャンピオンズリーグの“ホームゲーム”をロンドンで開催することになった。チェルシー、フラム、ブレントフォードが欧州大会に出場しないこと、チェルシーと良好な関係を築いていることがこのロンドン開催につながっている。
シャフタールは声明で、「スタンフォード・ブリッジでチャンピオンズリーグのホームゲームを戦うことは、シャフタールにとって特別な機会だ。この特別な会場で試合を開催する機会を与えてくれたチェルシーに感謝している。スタンフォード・ブリッジは世界のフットボール界でも最も有名なスタジアムの一つであり、信じがたい歴史と雰囲気を持っている」と感謝を述べている。
ロンドンには大きなウクライナ人コミュニティがあり、戦争の影響でさらに規模を拡大している。多くの人々がイングランドの首都へ避難せざるを得なかったためだ。内務省によれば、2023年3月時点で、導入から約1年でウクライナ・ビザ制度のいずれかを通じてイギリスに到着した人は16万9300人に上っている。またロンドンには、活気あるブラジル人コミュニティも存在ある。パルキンCEOは言う。
「戦争が始まってから、我々はポーランドで戦い、ドイツでも戦った。今、我々はイングランドへ移る決断をした。そこが新たなマーケットだからだ。あえて断言するが、コミュニケーション面、スポーツ面、財政面での魅力という観点から、そこは世界のフットボールの首都なんだ」
「『戦争が我々のビジネスモデルにどう影響しているのか』とあなたは尋ねた。これがその影響だ。我々は、多くのウクライナ人がいる都市や国で自分たちを示そうとしている。彼らに我々の試合を見てほしいからだ。そして別の側面として、財政面から見れば、我々により多くの収入をもたらし、チケット販売を最大化できる場所を見つけようとしている。我々は自分たちの新しい生活の現実に適応しようとしているんだよ」
また、2025年5月に元トルコ代表でバルセロナでもプレーしたアルダ・トゥランを監督に任命したことも、商業面での追い風になっている。シャフタールは予想外にもトルコでファン層を築いており、その証拠として直近で行われたブルサスポルとのアウェーでの親善試合には4万3000人の満員の観衆が集まった。
戦火での生存戦略Getty
ロンドンで試合を行うという決定も、シャフタールが新たな現実にいかに適応してきたかを示す、もう一つの証左である。母国が絶望的な状況にある中で、可能な限りポジティブに行き続けようとしているのだ。
ピッチ上では、トゥラン率いるチームが亡命状態にありながら、2025-26シーズンの終わりにライバルのディナモ・キエフから国内王座を奪還した。すでに触れた通り、それによって、そしてUEFA係数によって、チャンピオンズリーグのリーグフェーズへ直接進出することも決まった。欧州最高峰のクラブ大会で戦い続けることは不可欠である。トドス氏はこう分析する。
「非常に前向きになることはできるし、シャフタール首脳陣の中には実際にそういう人もいるはずだ。しかし、彼らでさえ、それ（ドネツクへの帰還）が極めて可能性の低いシナリオに見えることは理解している。その結果として、彼らは視野を広げようとしているのだと思う。だからロンドンに来るのだ」
「こうした難しい状況への対応において、彼らは常に革新的だ。そして、そうでなければならないのだと思う。この10年はまさに生き残りをかけたものだったからだ。それに加えて、最後の支えとなる裕福なオーナーがいて、そのすべての保証があることも助けになっている」
「その上で、彼らは結果も出している。今後数年がどうなるかは見ていく必要があるが、少なくとも継続的により多くの大物選手を売却し、より安定してチャンピオンズリーグに出場し、そして世界中でより多くのパートナーシップを築くために、着実に上昇していこうとするはずだ」
第二の故郷Getty
あらゆる逆境に抗いながらも、クラブが絶えず進化させている新たなビジネス戦略は、依然としてブラジルの有望株を引きつけることがベースとなっている。欧州という「約束の地」での成功を見据える選手たちにとって、キャリアの理想的な足がかりとして最高の舞台であることを前面に押し出している。パルキンCEOが誇らしげに宣言するように、「ブラジル人選手はシャフタールのアイデンティティーの一部」なのである。トドス氏はこう指摘する。
「今でも非常に大きな“踏み台”であると思う。それをシャフタールも隠そうとはしていない。ウクライナ・プレミアリーグ全体のレベルがかなり低下してしまったとしても、そこで十分に名を上げることはできると理解している。欧州の大会でのパフォーマンスによって、その先にプレミアリーグやイタリア、スペイン、あるいは自分の望むどこへでも移籍できるようになるんだ」
ペドリーニョに「なぜ今もブラジルでシャフタールがこれほど魅力的な選択肢であり続けるのか？」と問いかけてみると、彼はこう答えた。
「戦争さえなければ、シャフタールはキャリアをスタートさせるのに世界最高のクラブだよ。ここでは10代でも、定期的にプレーし、重要な大会で戦う素晴らしいチャンスがあるんだ。それが自分の可能性を世界に示したい多くの若手選手を引きつけているんじゃないかな。より大きなクラブへ次のステップを踏んでも、望んでいたような出場時間を得られないことはよくあるし、シャフタールはそのチャンスを与えてくれるんだと思う」
「戦争によって難しくなっているのは明らかだ。でも、それでも選手を引きつけているのは、ここにいるブラジル人の多さだと思う。もしブラジル人が1人か2人しかいなければ、特に戦争が始まってからは、ここに来たいと思う人は非常に少なかったはずだ。だけど、これだけ多くのブラジル人がいることで、移籍はずっとしやすくなる」
そしてペドリーニョは最後に、こうも話してくれた。
「変わってしまったことが色々あっても、変わらず残っているのはフットボールなんだ。そう、僕ら（ブラジル人）が最も愛することだね。それを高い次元でできる喜びが、ここにはあるんだよ」