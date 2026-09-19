戦争とサッカー：戦火の最前線にあるシャフタール・ドネツクに今でもブラジル有望株が集まる理由

そんなシャフタールだが、世界中のファンの間で知られるのはやはり、ブラジル人選手たちの存在だろう。彼らがその強化戦略を築き始めてからすでに20年以上が経過した。これは、ブラジルの華やかで躍動感あふれるフットボールスタイルに魅了されていたクラブのオーナー兼会長であり、「オリガルヒ」でもあるリナト・アフメトフの発案だった。

この強化戦略において初の選手となったブランダンが加入したのは2002年だったが、本格的に軌道に乗ったのは2004年のこと。故ミルチェア・ルチェスク監督によるタイトルに彩られた12年間の黄金期が始まってからだ。稀代の名将は優秀な若手ブラジル人タレントを発掘し、最小限の移籍金で獲得する任務を託されていた。そのシーズンにはエラーノやジャジソンらが加入し、前者は最終的にマンチェスター・シティへ移籍、後者はドネツクで7年間にわたって成功を収めた。2026年初頭に80歳でこの世を去ったルチェスク監督は、亡くなる数年前のインタビューでこう語っている。

「会長と私は、シャフタールのすべての試合をショーに変えることを夢見ていた。我々はファンを引きつけたかった。そこでブラジル人を獲得するというアイデアが生まれた。もし別のものを求めていたなら、アルゼンチン人やウルグアイ人を獲得していただろう。ショーを見せてくれるのはブラジル人だけだ」

その後の数年間で、シャフタールはブラジルから最も実り多く、かつ利益も生む補強の数々を実現した。フェルナンジーニョ（4000万ユーロでシティへ売却）、ルイス・アドリアーノ、タイソン、そしてウィリアン（3500万ユーロでアンジ・マハチカラへ売却）らがその代表例だ。前者と後者はプレミアリーグで人気を博す存在となり、アドリアーノは通算128得点でクラブ史上最多得点記録を更新、タイソンは299試合出場でクラブ史上最多出場記録保持者となっている。

だが、なぜこれほど多くの若いブラジル人選手が故郷から1万キロ以上も離れ、地球の反対側とも言える場所にあり、気候が大きく異なり、しかもヨーロッパの中では決してレベルの高いと言えないリーグで戦うクラブへと移っていったのだろうか。

ウクライナ・フットボールの専門家で、SNSアカウン『@ZoryaLondonsk』を運営するアンドリュー・トドス氏は『GOAL』にこう語る。

「会長はシャフタールとドネツクの街を世界のフットボール地図に載せたかったのだ。そしてそのブラジル人選手たちが（移籍に）納得したことで、ドネツクにちょっとしたブラジル人コミュニティーのようなものができ始めた」

「当初、あそこはかなり殺風景な街だった。非常に工業的な街で、普通の人ならおそらく住みたいとは思わないだろう。だが、彼らのトレーニング施設には、そうしたブラジル人選手たちの非常に大きなグループができあがった。通訳もいたしね。現地の人たちの中にも、彼らを助けるようなビジネスをしていた人が何人もいたはずだ。その結果として、シャフタールはこうした新進気鋭の選手たちを引き続き呼び込むことができたのである」