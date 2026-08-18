ハーランド、イサク…プレミアリーグ得点王候補トップ10をランキング
マンチェスター・シティのゴールを量産するターミネーターは過去4シーズンのうち3度にわたってこの賞を手にしており、2025-26シーズンには27得点を挙げて、最も近いライバルであるブレントフォードのイゴール・チアゴを5点上回った。当然ながら、ハーランドはブックメーカーがこの金のトロフィー連続獲得の本命に挙げている。しかし、前例のない成功を収めた10年間を経て愛されたペップ・グアルディオラを見送ったシティが、新指揮官エンツォ・マレスカのもとでの生活にどう適応していくかによって、状況は大きく左右されるかもしれない。
4度のゴールデンブーツ受賞者モハメド・サラーもプレミアリーグを去ったが、リヴァプールはアンフィールドでの負傷に泣いたデビューシーズンを終えたアレクサンデル・イサクが、今度は自分たちの主要な得点源へと成長してくれることを期待している。ハーランドの座を奪おうと狙う、貪欲で才能あるストライカーも数多く存在するだろう。既存のプレミアリーグの顔ぶれからも、夏の移籍市場での新加入選手からも。
問題は、誰がこの栄冠を手にする最有力候補と見なされるべきか、ということだ。以下、GOAL が今シーズンのゴールデンブーツの有力候補10名をランキング形式で紹介する。
10. ドミニク・ソランケ（トッテナム）
ドミニク・ソランケはトッテナムでの最初の2シーズンで、プレミアリーグ通算わずか12得点にとどまっている。これはボーンマスに在籍していた唯一のシーズンで記録した数字を7つ下回るものであり、当初その活躍がスパーズに6000万ポンドもの移籍金を投じさせる決め手となっていた。しかし、彼の状況は度重なる負傷に悩まされ、好転しなかった。
実際、この28歳は昨シーズン前半、足首の手術からのリハビリのため19試合を欠場し、さらに筋肉のトラブルによってスパーズのプレミアリーグ最後の4試合も出場できなかった。その結果、ソランケが本来のリズムを取り戻すことは不可能となり、とりわけチームが屈辱的な残留争いに巻き込まれていたことがそれに拍車をかけた。
それでもスパーズは最終的に降格を免れたが、それは3月下旬にロベルト・デ・ゼルビが監督に就任したことが大きな要因だった。同監督はソランケを「プレミアリーグ屈指のストライカーの一人」と評し、本来の輝きを取り戻せると太鼓判を押している。完全にコンディションが整えば、ソランケのフィジカルの強さと知的な動き出しを考慮すると、デ・ゼルビの評価に異論を唱えるのは難しい。そして、スパーズのクラブ史上最高額での新加入となるサンドロ・トナーリの見事な配球を受ければ、ソランケは再び輝きを放つ可能性がある。
9.アントワーヌ・セメンヨ（マンチェスター・シティ）
アントワーヌ・セメンヨは、ボーンマスとマンチェスター・シティの両クラブで輝きを放った見事な2025-26シーズンを送ったにもかかわらず、PFA年間最優秀選手賞にノミネートされなかったのは非常に不運だった。彼はシーズン前半にボーンマスでプレミアリーグ10得点を記録し、6500万ポンドという大型移籍でシティへ加入。そこではグアルディオラの指揮の下、17試合でさらに7得点を積み上げ、おまけにFAカップ決勝では決勝点を挙げた。
このガーナ代表は、マレスカの下でも同様のインパクトを残せると自信を見せており、土曜日のインテル戦でのプレシーズンでの爆発的なパフォーマンスの後、『ジ・アスレティック』にこう語った。
「マレスカがチェルシーにいた頃、彼のウイングの選手たちは常に高い位置で幅を取り、かなり自由にプレーしていた。それが彼の就任時に最も僕を興奮させたことの一つだった。試合のほとんどで1対1の状況を作れる。それを楽しみにしているよ」
もしシティが実際にセメンヨをそうしたポジションに送り込めば、再びゴールが量産されるだろう。この26歳がハーランドを上回る得点を挙げるのは想像しにくいが、彼の能力からすれば不可能ではない。セメンヨのフィジカルの強さと両足でフィニッシュできる能力は、ディフェンス陣にとってもGKにとっても悪夢であり、エティハドでの生活に完全に馴染めば、彼はこれまで以上に危険な存在になるはずだ。
8.ベンヤミン・シェシュコ（マンチェスター・ユナイテッド）
ベンヤミン・シェシュコのマンチェスター・ユナイテッドでのデビューイヤーは堅実だったが、クラブが彼の獲得に投じた7400万ポンドを正当化するには物足りなかった。とはいえ、もしキャリックが2025-26シーズン開幕当初から指揮を執っていれば、状況は違っていたかもしれない。というのも、ルベン・アモリムにはシェシュコの長所を生かそうという意図が見られなかったからだ。
シェシュコがプレミアリーグで挙げた11得点のうち7点はキャリックの就任後に生まれたものだが、彼はスーパーサブという役割に甘んじなければならなかった。キャリックは、シェシュコが堅固なロー・ブロックよりも疲弊した相手に対してより危険な存在になることを見抜いており、彼の巧みな動き出し、フィジカルの強さ、そしてスピードを生かして、カウンターで相手を圧倒させた。
今季の課題は、シェシュコが先発としても結果を残せることを示すことだ。それはつまり、深い位置に下がろうとする本能的な習性を抑え、より恐ろしいシュートと空中戦の能力を発揮できるゴールに近い位置でプレーすること、そして試合を通して守備のプレスを維持できるようフィジカルを鍛えることを意味する。それができれば、シェシュコの最も優れた資質をより多く目にすることになり、それが自然と得点数の増加につながり、ユナイテッドを優勝争いへと押し上げる可能性もあるだろう。
7. イゴール・チアゴ（ブレントフォード）
ブレントフォードは才能あるフォワードの育成において素晴らしい実績を誇っており、オリー・ワトキンス、ニール・モペイ、イヴァン・トニーらが揃ってヴァイタリティ・スタジアムで才能を開花させてきたが、イゴール・チアゴにはそれら全員を凌駕する可能性がある。このブラジル人にとってクラブでの最初の1年は深刻な負傷によって台無しにされたが、昨シーズンはかつてないほど良い状態で戻ってきて、思うがままにゴールを量産してみせた。
チアゴはブレントフォードのプレミアリーグ開幕からの13試合で11ゴールを決め、その中にはマンチェスター・ユナイテッド戦での記憶に残る2得点も含まれていた。年明け以降はその得点ペースがやや鈍ったものの、依然として常に脅威であり続け、時には手のつけられない存在ですらあった。グディソン・パークで元クラブ・ブルージュのスターにハットトリックを叩き込まれたエヴァートンが、それを証言できるだろう。
チアゴはクラブでの活躍が報われ、カルロ・アンチェロッティによってブラジル代表のワールドカップメンバーに選出された。今後数年にわたって代表に定着することを彼は強く望むはずだ。それはつまり、ブレントフォードで中断したところから再び始めようという彼のモチベーションが非常に高くなるということであり、キース・アンドリュースがこの力強い25歳を中心にチームを作り続けることも間違いない。
唯一留意すべきは、チアゴのゴールのうち8点がPKによるものだったという点で、再びそれだけの数を得られれば幸運と言える。つまり、彼が再び得点王争いの候補となるためには、ペナルティエリア内での嗅覚に優れた得点能力に磨きをかける必要があるかもしれない。
6. オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）
アストン・ヴィラの主軸としてオリー・ワトキンスが示してきた安定感は、実に見事なものだ。このイングランド代表は直近4シーズンすべてで15ゴール以上を記録しており、ウナイ・エメリの下でヴィラがプレミアリーグの上位6チームの常連となった主な要因の一人となっている。
彼はまた、非常に打たれ強い。昨季はヴィラのリーグ開幕13試合でわずか1得点にとどまったが、続く10試合で7ゴールを挙げ、シーズン終盤には8試合で8ゴールを記録して締めくくった。ワトキンスの得点数には波があるが、その運動量が衰えることはなく、最終的には必ず報われる。
だからこそ彼はマンチェスター・ユナイテッドから移籍への関心を集めており、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督も、トニーやダニー・ウェルベックらを差し置いて、ハリー・ケインの控えとして国際舞台で彼を重用してきた。ワトキンスは得点王争いで4位より上に食い込んだことはないが、2026-27シーズンにはより上位に近づく十分な可能性がある。モーガン・ロジャーズの退団により、彼が結果を出すことへの期待がさらに高まるからだ。
5.ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）
ヴィクトル・ギェケレシュは、アーセナルのユニフォームを着てからは期待に完全には応えられていない。だがそれは、スポルティングCPでの最終シーズンに53ゴールを挙げた後の期待があまりに高すぎたからにほかならない。彼の量産体制のおかげで、スポルティングCPはリーグとカップの2冠に突き進み、チャンピオンズリーグのノックアウトステージのプレーオフにも進出した。
エミレーツでの最初の数か月、ギェケレシュはミケル・アルテタの布陣にうまくフィットしていないように見えた。オープンプレーへの絡み方に苦しみ、そのフィジカル面の質にも疑問符がつけられた。しかし、この元ブライトンの選手は、粘り強さだけは人一倍だった。
アーセナルがプレミアリーグ制覇とチャンピオンズリーグ決勝へと迫っていくなか、ギェケレシュはより効果的な起点となり、ゴール前での非情なまでの得点感覚を取り戻した。彼は全公式戦で21ゴールを挙げてシーズンを終え、そのうちリーグ戦でも申し分のない14ゴールを記録し、アーセナルのタイトル獲得に重要な役割を果たした。
それは、最も辛辣な批判者の多くを黙らせる見事な奮闘だった。しかしアーセナルは今季、ギェケレシュにさらなるものを求めることになる。カイ・ハヴァーツがついに度重なる負傷から解放されたことで、ギェケレシュは先発を維持するために次のレベルへと到達しなければならない。それはつまり、決定力とポストプレーに磨きをかけるということだ。難しい適応期間を経て、このスウェーデン人には得点王の有力候補にならない言い訳はもうない。
4. コール・パーマー（チェルシー）
1年前なら、コール・パーマーがイングランド代表のワールドカップメンバーから外れるとは誰も想像しなかっただろう。だが、まさにそれが現実に起きたのであり、チェルシーでの彼の影響力がこれほどまでに低下したことを考えれば、文句を言うのも難しかった。パーマーにとって公平を期して言えば、彼はFIFAが拡大した夏の大会でチェルシーがクラブ・ワールドカップ制覇へと駆け上がる要因となった、52試合という膨大な2024-25シーズンを終えて明らかに燃え尽きていた。8月末に鼠径部の負傷で戦線を離脱し、12月中旬まで完全なコンディションに戻れなかった。
シーズンの残りの数か月間は、監督人事の混乱によって乱された。マレスカが退き、リアム・ロシニアーがその後を引き継いだが、彼もわずか23試合で解任され、カラム・マクファーレンが暫定監督として5月までクラブを率いた。この間、パーマーはプレミアリーグでわずか6ゴールを挙げただけで、あまりにも多くの試合で傍観者以上の存在にはなれなかった。
しかし、2月には2試合にわたる爆発があり、それはパーマーの唯一無二の才能を思い起こさせるものとなった。彼は敵地でウォルヴァーハンプトンを相手にハットトリックを達成し、続いてリーズとの2-2のドローでは1得点1アシストを記録し、彼の代名詞である冷静さと技術的な芸術性を披露した。
チェルシー加入初年度にプレミアリーグで22ゴールを挙げたパーマーは、今もそこに存在している。彼にはただ、再び周囲の安定が必要なだけだ。ヴィラからのロジャーズの加入と、新監督シャビ・アロンソの手腕がそれをもたらすはずであり、すべてが噛み合えば、得点ランキングの上位への復帰は必然となるだろう。
3.アレクサンデル・イサク（リバプール）
この11か月間はイサクにとって悪夢のような日々だった。2025年9月にニューカッスルから1億2500万ポンドで加入し、プレミアリーグ史上最高額の選手となった彼は、腓骨骨折とさまざまな筋肉系のトラブルにより、クラブと代表で33試合を欠場した。その結果、リヴァプールでリズムをまったくつかめず、わずか22試合の出場で4ゴール1アシストにとどまり、そのうち先発はたった13試合だった。
イサクは、同じく新加入のウーゴ・エキティケの陰に隠れる形となった。エキティケは17ゴールを叩き出して背番号9の座を自らのものにしたが、4月にアキレス腱を断裂した。エキティケの復帰は年明けまで見込めないため、イサクは今、あのフランス人選手がしたのと同じように、その不在を好機に変えなければならない。さもなければ、今世紀最大の失敗と烙印を押されることになる。
その能力に疑いの余地はない。何しろこの男は、ニューカステルでの最後の2シーズンでリーグ44ゴールを挙げているのだ。しかしイサクは今、世界屈指のビッグクラブでやっていけるだけの精神的な強さを備えていることを証明しなければならない。さらなる負傷のつまずきさえ避ければ、この26歳が再び定期的にゴールを重ね始めるのは間違いない。それだけの実力があるのだ。前任者アルネ・スロットが敷いた退屈な戦術とは違い、アンドニ・イラオラのカウンターアタックを基調とした戦い方はイサクに完璧に合うはずであり、KOPは近いうちに、きらめくような本来のベストな姿のイサクを再び目にすることになるだろう。
2.アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）
アーリング・ハーランドは規格外の存在だ。プレミアリーグわずか132試合で112得点を積み上げた選手を、他にどう表現すればいいのだろうか。
マンチェスター・シティのスターは、ストライカーとして完璧な体格を誇り、ディフェンダーをいとも簡単に振り払う。そしてゴールが視界に入れば、氷のような冷静さを保つ。恐ろしいことに、昨シーズンはシティのビルドアップにもより深く関与するようになり、プレーの技術面を磨き続ける限り、その生産性はさらに高まるばかりだ。
しかし、グアルディオラの退任が今後数カ月でハーランドにどう影響するのか、確実に予測する術はない。このカタルーニャ人指揮官はエティハドで毎年のようにタイトルをもたらし、ハーランドを業界で最も効果的なフィニッシャーへと作り上げた。マレスカもまた優れた戦術家であり、シティのアシスタント時代にグアルディオラから直接多くを学んだが、ハーランドを最高の状態に保つほど緊密な関係を同じように築けるかどうかは、まだ分からない。
それでも、ハーランドが自身の最も得意とするプレーにすぐさま戻ったとしても、驚くには当たらない。とりわけ、ノルウェー代表として素晴らしいワールドカップを戦った後ならなおさらだ。5シーズンで4度目の得点王が、サッカー界で最も恐れられる9番の手の届くところにある。
1. ジョアン・ペドロ（チェルシー）
だが、ハーランドを最後の最後で追い抜くことに、誰よりも強い意欲を燃やす男が1人いる。ジョアン・ペドロは、ワールドカップで戦うチャンスすら得られなかった。カルロ・アンチェロッティによって、ブラジル代表から無情にも外されたからだ。アンチェロッティは理解に苦しむことに、34歳の全盛期を過ぎたネイマールを加えて前線を構成し、続くラウンド16での敗退により、その決断は完全に裏目に出た。
惨憺たるシーズンにおけるチェルシー唯一の輝きは、ペドロだった。ブライトンから5000万ポンドで移籍した彼は、プレミアリーグで14ゴールを記録し、さらに4アシストをマークした。24歳の彼は、周囲がみな冷静さを失っているように見えるなかで頭を冷やし続け、無から得点を生み出し、可能なときにはいつでも自ら深い位置に下がってプレーをつなぐ役割を買って出た。
今シーズンは、彼の背後にロジャーズとパーマーがコンビを組む形となり、ペドロははるかに良質なパスを受けられるはずだ。彼はチャンスの大幅な増加を活かせるだけの決定力を備えており、得点王のトロフィーが続く可能性もある。とりわけ、欧州の大会がない分、チェルシーははるかに楽な日程をこなしていくのだから。