1年前なら、コール・パーマーがイングランド代表のワールドカップメンバーから外れるとは誰も想像しなかっただろう。だが、まさにそれが現実に起きたのであり、チェルシーでの彼の影響力がこれほどまでに低下したことを考えれば、文句を言うのも難しかった。パーマーにとって公平を期して言えば、彼はFIFAが拡大した夏の大会でチェルシーがクラブ・ワールドカップ制覇へと駆け上がる要因となった、52試合という膨大な2024-25シーズンを終えて明らかに燃え尽きていた。8月末に鼠径部の負傷で戦線を離脱し、12月中旬まで完全なコンディションに戻れなかった。

シーズンの残りの数か月間は、監督人事の混乱によって乱された。マレスカが退き、リアム・ロシニアーがその後を引き継いだが、彼もわずか23試合で解任され、カラム・マクファーレンが暫定監督として5月までクラブを率いた。この間、パーマーはプレミアリーグでわずか6ゴールを挙げただけで、あまりにも多くの試合で傍観者以上の存在にはなれなかった。

しかし、2月には2試合にわたる爆発があり、それはパーマーの唯一無二の才能を思い起こさせるものとなった。彼は敵地でウォルヴァーハンプトンを相手にハットトリックを達成し、続いてリーズとの2-2のドローでは1得点1アシストを記録し、彼の代名詞である冷静さと技術的な芸術性を披露した。

チェルシー加入初年度にプレミアリーグで22ゴールを挙げたパーマーは、今もそこに存在している。彼にはただ、再び周囲の安定が必要なだけだ。ヴィラからのロジャーズの加入と、新監督シャビ・アロンソの手腕がそれをもたらすはずであり、すべてが噛み合えば、得点ランキングの上位への復帰は必然となるだろう。