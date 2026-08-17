いよいよ新シーズンのプレミアリーグが目前に迫った。アーセナルは金曜日の夜、エミレーツ・スタジアムに昇格組のコヴェントリー・シティを迎え、王座防衛のスタートを切る。

アーセナルはタイトル維持の最有力候補として広く支持されている。とりわけ、伝統的なライバルの多くが新体制の下でシーズンを迎えるためだ。その中には昨季の2位チーム、マンチェスター・シティも含まれる。同クラブは名将ペップ・グアルディオラに代わって、元チェルシー指揮官のエンツォ・マレスカを迎えたが、日曜日のコミュニティ・シールドで現王者に大敗を喫したことからも、やるべきことが山積しているのは明白だ。

もちろん、このイタリア人がエティハドで前任者の後を継ぐことは、かねてから十分に予想されていた。だが、シャビ・アロンソがスタンフォード・ブリッジに落ち着くのは予想外だった。元リヴァプールのMFは、不振に陥ったアルネ・スロットの後任としてアンフィールドを引き継ぐ最有力候補と見なされていたが、アロンソがすでにロンドン西部で新たな夏の大型補強を統括する機会を受け入れていたため、リヴァプールはもう一人のバスク人、アンドニ・イラオラに白羽の矢を立てた。

では、2026-27シーズンを前に、イングランドの強豪たちはどのような仕上がりを見せているのか。今夏のワールドカップの影響を今なお引きずっているのは誰か。そして、好スタートを切る絶好の態勢にあるのは誰か。キックオフまであとわずかとなった今、GOALがプレシーズンの勝者と敗者を選び出す。