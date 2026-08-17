プレミアリーグのプレシーズンで明暗を分けたのは誰か？リヴァプールの選手層の薄さからアストン・ヴィラの新星まで
いよいよ新シーズンのプレミアリーグが目前に迫った。アーセナルは金曜日の夜、エミレーツ・スタジアムに昇格組のコヴェントリー・シティを迎え、王座防衛のスタートを切る。
アーセナルはタイトル維持の最有力候補として広く支持されている。とりわけ、伝統的なライバルの多くが新体制の下でシーズンを迎えるためだ。その中には昨季の2位チーム、マンチェスター・シティも含まれる。同クラブは名将ペップ・グアルディオラに代わって、元チェルシー指揮官のエンツォ・マレスカを迎えたが、日曜日のコミュニティ・シールドで現王者に大敗を喫したことからも、やるべきことが山積しているのは明白だ。
もちろん、このイタリア人がエティハドで前任者の後を継ぐことは、かねてから十分に予想されていた。だが、シャビ・アロンソがスタンフォード・ブリッジに落ち着くのは予想外だった。元リヴァプールのMFは、不振に陥ったアルネ・スロットの後任としてアンフィールドを引き継ぐ最有力候補と見なされていたが、アロンソがすでにロンドン西部で新たな夏の大型補強を統括する機会を受け入れていたため、リヴァプールはもう一人のバスク人、アンドニ・イラオラに白羽の矢を立てた。
では、2026-27シーズンを前に、イングランドの強豪たちはどのような仕上がりを見せているのか。今夏のワールドカップの影響を今なお引きずっているのは誰か。そして、好スタートを切る絶好の態勢にあるのは誰か。キックオフまであとわずかとなった今、GOALがプレシーズンの勝者と敗者を選び出す。
勝者：クリストス・ツォリス
もはや目を背けることはできない。クリストス・ツォリスはノリッジ・シティで期待を裏切った。だからこそ、アーセナルのファンが彼のエミレーツ加入というニュースを、不運に終わったヴィニシウス・ジュニオール獲得の追求と同じ熱量で迎えられなかったとしても、それは責められないだろう。
しかし、ツォリスは当初から、自分はキャロウ・ロードで苦しんだ選手とは違うと語っていた。そしてこの24歳がこれまでに見せてきたものを踏まえれば、それは確かに事実のようだ。
このギリシャ代表は、やや物足りなかったアーセナルのプレシーズンにおいて、間違いなく主役だったと言える。ジローナとの初のフレンドリーマッチで得点を挙げ、先週のボルシア・ドルトムントとの一戦ではPKを獲得。コモとの試合ではPK戦で決勝の一蹴を沈め、そして日曜日のコミュニティ・シールドでのマンチェスター・シティ相手の圧勝では2点をアシストした。
もちろん、ツォリスの好調なパフォーマンスがヴィニシウスを逃した失望を完全に埋め合わせるわけではない。それでも、なぜアーセナルがガブリエウ・マルティネッリを放出する意向があると報じられているのか、その理由を少なくとも示している。ツォリスは、プレミアリーグで再び輝くセカンドチャンスを最大限に活かす、そんな選手の一人になるかもしれない。
敗者：マンチェスター・シティの再建
「これはまだ始まりに過ぎない」。マレスカはこう的確に指摘したが、日曜日のアーセナル戦で0-3の敗北を喫した後、マンチェスター・シティの新指揮官としての最初の「公式戦」はこれ以上ないほど散々な結果に終わった。
カーディフで強力に見えるスターティングメンバーを送り出したにもかかわらず、マレスカは自軍がミケル・アルテタ率いるチームに恐ろしいほどたやすく解体されるのを目の当たりにし、それはただちに前任者ペップ・グアルディオラとの好ましくない比較を招くこととなった。
もちろん、酌量すべき事情もあった。まず、ハーランドがワールドカップ以来の出場となり、1時間も持たずに退いたことだ。
しかし、マテオ・コヴァチッチと1億1600万ポンドの男エリオット・アンダーソンの精彩を欠くプレーは、シティがアーセナルからプレミアリーグのタイトルを奪還する可能性を少しでも持つには、中盤の大幅な補強が依然として必要であることを証明した。とりわけ、最も重要な選手であるロドリが今やバルセロナへと向かおうとしている状況ではなおさらだ。
「試合前からすでに、我々が何をすべきかは分かっていた」と、マレスカは試合後の記者会見で報道陣に語った。
「何をすべきかについては、かなり明確な考えを持っている。そして間違いなく、移籍市場が閉じる前に何らかの動きを起こすつもりだ」
しかし彼は、獲得が見込まれる補強選手たち（アユブ・ブアディとエンソ・フェルナンデス）が新たな環境に馴染むにはある程度の時間がかかるだろうとも認めた。つまり、シティは少なくとも新シーズンの最初の数週間は苦戦する可能性があるということだ。
勝者：ジョアン・ペドロ
今季の得点王はジョアン・ペドロ？ もちろんアーリング・ハーランドが黙ってはいないだろう。だが、この段階でその可能性を否定するのは早計だ。
このチェルシーのストライカーにとって、今夏の幕開けは決して順風満帆とは言えなかった。ブラジル代表のワールドカップメンバーから外れた、最も注目を集めた落選者となったのだ。しかし、チェルシーの2025-26シーズン最優秀選手に選ばれた彼は、この衝撃的な落選に対して、実に見事な潔さで反応してみせた。
「常に自分のベストを尽くそうとしてきた。残念ながら、ワールドカップで祖国を代表するという夢を叶えることはできなかったが、いつもそうあろうとしているように、冷静で集中を保っている」と、ペドロはInstagramに綴った。
「喜びも悔しさもサッカーの一部だ。これからは、あの場所にいるすべての選手に幸運を祈り、僕も6度目の優勝を祖国にもたらしてくれることを願う一人のファンとして応援する」
結果的に、ブラジルはアメリカでペドロを本当に必要としていた。ハーランド擁するノルウェーの前にラウンド16での屈辱的な敗退を喫したからだ。しかし、ブラジルにとっての損失は、チェルシーにとって大きな得となりそうだ。この多才なフォワードは、しっかりとした休養の恩恵を存分に感じているだろう。
24歳のペドロはシャビ・アロンソ率いるチームでプレシーズンに7得点を挙げており、全大会で20得点というキャリア最高だった昨季の記録を上回る力は十分にあると見られる。
敗者：リヴァプールの選手層
アルネ・スロットがアンフィールドで指揮を執って以降、リバプールは移籍市場でほとんど動きを見せなかったが、就任1年目でプレミアリーグ制覇を成し遂げた。しかし現状では、アンドニ・イラオラが同じ驚くべき偉業を繰り返す可能性はほとんどない。
スロットは象徴的な存在であるユルゲン・クロップの後任という難しい役目を担ったが、少なくともドイツ人指揮官は非常に強力なスカッドを彼に残していた。対照的にイラオラが引き継いだのは、歴史的な不振に終わったシーズンを経たチームであり、特に守備陣は深刻な人数不足に陥っている。
当然ながら、リヴァプールの層の薄さはプレシーズンで容赦なく露呈し、リーズとモナコ相手にいずれも2点のリードを吹き飛ばして2度の敗戦を喫した。ただ心強いことに、日曜に行われたコモとの最後の親善試合ではそうした崩壊はなく、ジェレミー・ジャケが非公式デビュー戦で得点を挙げて強烈な印象を残し、さらにレンタル加入したロナルド・アラウホも後半途中出場でクラブでの初出場を果たした。
しかしイラオラは、多くの選手が現時点では自身のサッカー哲学の柱であるプレスの強度を維持できるほどのコンディションに達していないと率直に認めており、移籍市場が閉じる前にクラブがさらなる補強を果たすことが不可欠であることを意味している。
そしてイラオラが自身のシステムに適した選手を必要としているのは、現状リヴァプールの先発候補と控え選手との間の質の差があまりに大きいためであり、サラーの後釜として遅ればせながらブラッドリー・バルコラを獲得するだけでは、リヴァプールを突如として真の優勝候補へと変貌させることはできないだろう。
勝者：イフェアニー・ヌドゥクウェ
プレシーズンにおいてリヴァプールにとって悪いニュースばかりだったわけではないのは確かだ。守備陣の選択肢不足により、イフェアニー・ヌドゥクウェは誰もが予想した以上の出場時間を得ることになり、彼はその好印象を残すチャンスを最大限に生かしたと言っていいだろう。
このオーストリア人のリヴァプールへの移籍は1月に決まっていたかもしれないが、実際にアンフィールドにやって来たのは夏の初めだった。契約合意時にはまだ17歳だったためだ。しかしながら、ジャケ、ジョバンニ・レオーニ、そしてジョー・ゴメスの負傷問題により、ヌドゥクウェはイラオラのプレシーズンにおいて大きな役割を担うことになり、来季のトップチームのスカッドに加えるべきだとの声が上がった。
残念ながら、この長身のティーンエイジャーはイギリスの労働許可証の資格を満たさなかったため、2026年の公式戦に出場資格がない。だがプラス面としては、彼の見事な親善試合でのパフォーマンスにより、リヴァプールにはシーズン前半戦にヌドゥクウェをローンで獲得しようとするチームからのオファーが殺到しており、これは関係者全員にとってかなり良い結果に感じられる。
敗者：ニューカッスル
今夏のプレシーズンにおいて、ニューカッスル・ユナイテッドほど波乱に満ちたプレミアリーグのクラブはなかった。エディ・ハウが7月31日に監督を電撃的に退任したのだ。ブリストル・シティとの親善試合で1-4という極めて憂慮すべき敗戦を喫してから、わずか2日後のことだった。
後任が見つかるまでは指揮を執ることに同意していたと報じられている点を考慮に入れても、2026-27シーズン開幕まで3週間を切ったタイミングで監督を交代せざるを得なかったという事実そのものは、理想からはほど遠いものだった。ニューカッスルはただでさえ、実際に加入を望む選手を見つけるのに十分すぎるほど苦労していたのだ。
マティアス・ヤイスレの就任以降も、スカッド強化が容易になったわけではない。ハウの後任は先週のエヴァートン戦での1-3の敗戦後、日曜に行われるリヴァプールとのプレミアリーグ開幕戦に向けてチームは「ピーク」とは程遠いコンディションであること、そして移籍市場が閉まる前に補強が絶対に必要であることを認めた。
「物事をそう速くは変えられない。今は本当に若いチームで、選手たちがステップアップしなければならない空白がある」
「失ったポジションは経験のある選手たちで埋めるが、それもまたプロセスだ。移籍市場の終盤に新戦力を獲得すれば、彼らには通常、時間が必要になる。プレミアリーグに適応するには普通、時間がかかるものだ。それらはすべて我々が考慮していることだが、我々は皆まだ前向きだ。我々は全員、正しい方向に進みたいと思っている」
しかし、土曜のレヴァークーゼンとのホームでの親善試合での敗戦が浮き彫りにしたように、ニューカッスルは今、ただ一つの方向にしか進んでいないように見える。下降だ。
勝者：JJ・ガブリエル
マンチェスター・ユナイテッドの指揮官マイケル・キャリックは昨シーズン、JJ・ガブリエルにプレミアリーグデビューを与えることができなかった。2025-26シーズン開幕時点でこのフォワードはまだ14歳だったからだ。しかし、8月1日のアトレティコ・マドリー相手の親善試合でユナイテッドでの初出場を果たしたこのエンフィールド出身の選手が、今季出場する可能性は極めて高い。
この10代の選手はストックホルムでの試合終盤にわずか10分間プレーしただけで、決して強烈な印象を残したわけではない。またキャリックは、アカデミーが誇る最も有望な逸材の一人が公式戦でプレーする姿を一刻も早く見たいと切望するユナイテッドのファンに対し、辛抱するよう繰り返し訴えてきた。
しかし、彼はかつてガブリエルを「大きな才能」と評しており、ユナイテッドの非公式戦に出場した史上最年少の選手がトップチームデビューを飾るのは、もはや時間の問題になっている。
敗者：マイケル・キャリックGetty
マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーに問題がないことは明らかだが（シェイ・レイシーはプレシーズンで非常に有望な活躍を見せた）、キャリックは、チームに存在する明らかな穴を若手に頼って埋めることを望んでいないだろう。その穴は、まさかのルベン・アモリムによって容赦なく露呈されてしまったのだ。
土曜日のACミランとの親善試合を前に、オールド・トラッフォードの複数関係者が、クラブの元監督に一泡吹かせようと意気込んでいたという報道があった。
しかし、アモリムが率いる新チームに対して2度リードを奪ったにもかかわらず、ユナイテッドはポーランドでの試合で2-4の敗北を喫し、今シーズンのチャンピオンズリーグで戦えるだけの戦力をキャリックが十分に確保できていないことが痛烈に浮き彫りになった。
忘れてはならないのは、この元イングランド代表選手がアモリムが残した混乱を確かに見事に収拾したとはいえ、1月13日に指揮を執った時点でユナイテッドはすでにすべてのカップ戦から敗退しており、プレミアリーグの各試合に向けた準備期間は実質的に1週間しかなかったということだ。
したがって、2026-27シーズンを控えての最大の疑問は、キャリック率いるチームが3～4日おきの試合日程に対応できるかどうかだ。現状では、その答えは「ノー」と言わざるを得ない――そして、彼自身もそのことを認めているような印象を受ける。
「もっと（選手を）欲しいし、必要だ。どうすれば実現できるか模索し続けている」と、キャリックはミラン戦の大敗前に記者団に語った。
「お金は金だ、それは理解している。我々は関わるすべての試合で勝利を目指さなければならないと感じているが、同時に、ここしばらくのチームの状況を現実的に見極めなければならない。今のところは、手持ちの戦力を最大限に活用しなければならないが、基本的には、再び勝利を収めるために、可能な限りの限界に挑戦し続けなければならない。それが課題だ」
そして、ユナイテッドがこれにどう対処するかが、今シーズンの成功――ひいてはキャリックの在任期間の成否を左右することになるだろう。
勝者：ブライアン・マジョ
アストン・ヴィラは今季、ブライアン・マジョを公式戦に登録するために懸命に戦ってきた。そして今、その理由がわかった。
17歳の彼は当初、FIFAが1月のリールからの移籍を「国際的な未成年者」の移籍とみなしたため、このイングランドのクラブでいかなるレベルでもプレーすることを禁じられていた。エンフィールド生まれのこのアタッカーは、すでにルクセンブルク代表としてA代表で3試合の出場歴があったためである。
しかしヴィラはマジョをピッチに立たせるためにスポーツ仲裁裁判所（CAS）にまで持ち込み、彼は7月21日のウォルソール戦、ウナイ・エメリ率いるチームでのデビュー戦で2得点を挙げ、待った甲斐があったことをすぐさま証明してみせた。
その後、親善試合でさらに2得点を挙げると、マジョは先週ザルツブルクで行われたUEFAスーパーカップのパリ・サンジェルマン戦で圧巻のパフォーマンスを見せ、見事なゴールを決めてヨーロッパ全体を驚かせた。
「ブライアンはひどい1年を過ごしてきた」と、チームの1-2での敗戦後、ヴィラのキャプテン、ジョン・マッギンは語った。「イングランドで生まれた選手は、イングランドでプレーできるべきだ。しかし彼には信じられないほどのストライカーになる可能性があり、今夜それを示してみせた」。
実際、これ以上の登録をめぐるトラブルがなければ、ヴィラは来季に向けてもう1人ストライカーを補強する必要はないかもしれない。マジョはすでに、プレミアリーグの厳しい戦いに対応できるだけの肉体的、そして精神的な強さを備えているように見えるからだ。
敗者：エリ・ジュニオール・クルーピ
プレシーズンのトレーニングで思いがけないケガに見舞われていなければ、ジュニオール・クルーピが今ごろプレミアリーグの強豪クラブの一つで公式戦デビューへ向けて準備を進めていた可能性は十分にあった。
このフランス人フォワードは昨シーズンを見事な形で締めくくり、ボーンマスがクラブ史上初めてヨーロッパの舞台への出場権を獲得する中、プレミアリーグ最後の5試合で5ゴールを挙げた。実際、5月19日のマンチェスター・シティ戦で決めたクルーピの素晴らしいゴールが、タイトルレースを事実上アーセナルに有利に導いたのだった。
しかし、自らの去就をめぐる絶え間ない憶測、その中には前述のイラオラがアンフィールドでこの20歳との再会を画策しようとするかもしれないという話もあったが、そうした中でクルーピはボーンマスのオーストリアでのプレシーズン遠征中に足を負傷し、手術が必要となった。
その結果、クルーピにこの夏の高額な移籍はなくなり、少なくとも10月末までは戦線離脱が見込まれている。