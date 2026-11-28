リヴァプールのアカデミーで育ち、2002年にトップチームでデビューを飾った後、様々なクラブを渡り歩いてキャリア通算500試合に出場したスティーブン・ウォーノック。イングランド代表キャップも数える名サイドバックだが、幼少期から病魔に苦しんできた。

少年時代には病院で目を覚ましたこともあるが、なぜそこにいるのか、まったくわからなかったという。学校で授業を受けていたかと思えば、次の瞬間には病院のベッドに横たわっていた。意識はぼんやりし、混乱し、恐怖も感じた。そして、その場にいた友人たちが発作を起こしたのだと教えてくれたようだ。当時からウォーノックは将来有望な選手であったが、神経系の病気があるとは知られていなかった。

その後も度重なる発作に苦しんだウォーノックは、MRI検査やCT検査、そして英国有数の神経科医療機関へ何度も通院することになる。しかし検査を重ねても、そこに異常はまったく見つからなかった。彼は『GOAL』のインタビューでこう語る。

「変に聞こえるかもしれないけど、一番不安なのはMRI検査を受けて『すべて正常』と言われると、もっと慌ててしまうことなんだよ」

ウォーノックは小児てんかんに苦しみ、約3年間にわたって発作を経験したが、14歳の時に突然その発作は治まっている。しかし、いつまた発作が起きるのかという恐怖は残り続けた。そして自身の病気について、リヴァプールには一度持つてなかったという。ブラックバーンにも、アストン・ヴィラにも、リーズにも、ほかに所属した6クラブにも、である。その理由は比較的単純だった。

「キャリアを失うかもしれないという恐怖があった。まだ子どもだったけど、夢はフットボーラーになること。例えば私の契約を打ち切られ、『少し力が足りなかった』と言われたらどうだろうか。『てんかんが理由なのでは…』とずっと考えてしまったと思う」

あれから20年以上が過ぎた今でも、その恐怖を切実に感じている。

ここ数週間、ジャマル・ムシアラの神経機能障害に伴う発作性障害が大きく報じられ、またこの病気を巡るバイエルン・ミュンヘン幹部陣の発言は世界中で物議を醸している。だが、長年にわたって多くの選手たちがこうした病魔に苦しんできた。以前は内部で交わされていた議論が、公の場に出てきてしまったのである。

てんかんを抱えながら、最高レベルのアスリートであり続けられるのか――。

ウォーノックをはじめ、今回『GOAL』の取材に応じた人々の経験は、てんかんが必ずしもキャリアの終わりを意味しないことを示している。一方で、この病気への理解不足から、自分の経験を公に語ることをためらう人は今も多い。サッカー界が抱える最大の課題は、選手がキャリアへの影響を恐れず、安心して病気について話せる環境をつくることだろう。