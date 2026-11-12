マンチェスター・ユナイテッド新運営が下す初の“正しい決断”：ポチェッティーノには全力のサポートを

「デイビッド・ギルとサー・アレックス（ファーガソン）が退任してからの11年間で、何人もの監督が指揮を執ってきた。中には非常に優れた監督もいたが、誰も成功できず、長く留まることもできなかった。監督全員を責めることはできない。導き出せる結論は、彼らが働いていた環境が機能していなかったということだ」

ジム・ラトクリフ卿は2024年2月、マンチェスター・ユナイテッドの少数株式を取得してフットボール部門の実験を握ることになった際、こう語っている。

そのインタビュー以降、彼らは3人の監督を解任した（暫定も含む）。そして今、マイケル・キャリックもルベン・アモリム、エリック・テン・ハーグ、ルート・ファン・ニステルローイと同じ運命をたどることになる。ファンは最後まで、キャリックに背を向けなかった。むしろ最後まで声援を送ったが、それは監督としての手腕を盲信していたからではない。

ユナイテッド黄金時代を知る指揮官にとって、この仕事は荷が重すぎたのかもしれない。開幕10試合でわずか1勝、降格圏の18位に沈むという状況は、1986-87シーズン以来最悪の成績だ。19失点もリーグワースト3位であり、今季唯一のクリーンシートはチャンピオンズリーグ初出場のサバフ相手に達成したものだけだ。成績だけを見れば、彼の解任は妥当なものであるだろう。

だが、この惨状の責任は彼だけにあるわけではない。キャリックは間違いなく「環境」に恵まれなかった。昨季途中就任で3位に導いたにも関わらず、彼を後押しするような強化戦略はまるでなかったのだ。ラトクリフと『INEOS』が実験を握って以降、テン・ハーグの不可解な続投やアモリムの理想への支援を怠るなど、ハッキリ言ってその判断すべてが間違え続けている。今のユナイテッドに後はない。次の監督こそ、いい加減成功させなければならない。もし次も同じことを繰り返せば、降格は現実のものとなる。

しかし幸いなことに、『INEOS』は初めて筋の通った監督人事を行うことになりそうだ。「過去に3回も就任に向けた面接を受けていたのに、なぜもっと早く呼ばなかったのか？」という疑問もあるが、マウリシオ・ポチェッティーノは今の彼らに必要な指揮官である。