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Poch the right choice to replace Carrick_1-1.jpgGetty/GOAL

マンチェスター・ユナイテッド新運営が下す初の“正しい決断”：ポチェッティーノには全力のサポートを

【欧州・海外サッカー 特集】マウリシオ・ポチェッティーノ監督の招聘に動いていることが発覚したマンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）。現アメリカ代表監督は、苦しむ名門を正しい方向に導ける指揮官であるだろう。

James Westwood
翻訳者：

  • 「デイビッド・ギルとサー・アレックス（ファーガソン）が退任してからの11年間で、何人もの監督が指揮を執ってきた。中には非常に優れた監督もいたが、誰も成功できず、長く留まることもできなかった。監督全員を責めることはできない。導き出せる結論は、彼らが働いていた環境が機能していなかったということだ」

    ジム・ラトクリフ卿は2024年2月、マンチェスター・ユナイテッドの少数株式を取得してフットボール部門の実験を握ることになった際、こう語っている。

    そのインタビュー以降、彼らは3人の監督を解任した（暫定も含む）。そして今、マイケル・キャリックもルベン・アモリム、エリック・テン・ハーグ、ルート・ファン・ニステルローイと同じ運命をたどることになる。ファンは最後まで、キャリックに背を向けなかった。むしろ最後まで声援を送ったが、それは監督としての手腕を盲信していたからではない。

    ユナイテッド黄金時代を知る指揮官にとって、この仕事は荷が重すぎたのかもしれない。開幕10試合でわずか1勝、降格圏の18位に沈むという状況は、1986-87シーズン以来最悪の成績だ。19失点もリーグワースト3位であり、今季唯一のクリーンシートはチャンピオンズリーグ初出場のサバフ相手に達成したものだけだ。成績だけを見れば、彼の解任は妥当なものであるだろう。

    だが、この惨状の責任は彼だけにあるわけではない。キャリックは間違いなく「環境」に恵まれなかった。昨季途中就任で3位に導いたにも関わらず、彼を後押しするような強化戦略はまるでなかったのだ。ラトクリフと『INEOS』が実験を握って以降、テン・ハーグの不可解な続投やアモリムの理想への支援を怠るなど、ハッキリ言ってその判断すべてが間違え続けている。今のユナイテッドに後はない。次の監督こそ、いい加減成功させなければならない。もし次も同じことを繰り返せば、降格は現実のものとなる。

    しかし幸いなことに、『INEOS』は初めて筋の通った監督人事を行うことになりそうだ。「過去に3回も就任に向けた面接を受けていたのに、なぜもっと早く呼ばなかったのか？」という疑問もあるが、マウリシオ・ポチェッティーノは今の彼らに必要な指揮官である。

  • 正しい選択

    Mauricio Pochettino USMNT 2026
    Getty Images

    ユナイテッドはこれまで、エディ・ハウやユリアン・ナーゲルスマンとの強い関連が噂されてきた。2人は現在フリーであり、すぐにでも仕事を始められる状況だった。特にハウに関しては、ジェイソン・ウィルコックスFD（フットボールダイレクター）の「第一候補」と伝えられてきた。

    しかし、FDに就任して以降のウィルコックスの判断は、まったく信頼できないことを繰り返し証明している。彼の進める3段階の補強計画は、チーム強化につながっていないと断言できる。そしてハウのスタイルも、ナーゲルスマンの振る舞いも、ユナイテッドという特殊なメガクラブにマッチしないことは明らかだった。この時点で、彼らに明確なアイデアがないことを感じさせてしまっている。

    それでも、最終的にはようやく正しい方向に向かうことができるようだ。ユナイテッドはアメリカサッカー連盟に750万ポンドの契約解除金を支払い、ポチェッティーノを連れてくることが決定的となった。このアルゼンチン人指揮官は、疲弊したロッカールームに強烈なエネルギーをもたらすだけでなく、確かな将来性を持ったプランでチームを成長させるだけの人柄もノウハウも持っているのだ。

  • ファーガソンの推薦

    Manchester United v Southampton - Premier League
    Getty Images Sport

    ポチェッティーノは2018年12月、ジョゼ・モウリーニョが解任された後にユナイテッド新監督の最優先ターゲットとされていたが、最終的に就任したのはオーレ・グンナー・スールシャールだった。2022年春も候補に挙がっていたが、長期的な再建にはオランダ人指揮官が最適だと判断された。その2年後、チェルシーを去ったポチェッティーノの招聘を再び検討したものの、不可解にもテン・ハーグを続投させている。

    テン・ハーグが連れてきた選手（アントニー、ラスムス・ホイルンド、メイソン・マウント、アンドレ・オナナ、マヌエル・ウガルテ、ジョシュア・ザークツィー、リサンドロ・マルティネス）と彼が指揮を執った2年半を振り返れば、あの時にポチェッティーノを選んでいれば……と思わざるを得ない。

    少なくとも、長く期待に応えられなかったトッテナムをプレミアリーグ優勝争いにまで導いた功績は非常に大きい。そして、ユナイテッドの伝説はそれ以前からアルゼンチン人指揮官を高く評価していた。

    2013年1月、ユナイテッドは当時ポチェッティーノが指揮していたサウサンプトンを2-1で下したが、ファーガソンは「今シーズン、オールド・トラッフォードでプレーした最高のチーム」と絶賛した。さらにその3年後、今度はトッテナム時代のポチェッティーノを「プレミアリーグ最高の監督。彼が取り乱す姿を見ることはないし、チームのプレーぶりが彼の仕事を物語っている」と称えている。さらにその後、2人はロンドンで夕食を共にし、ポチェッティーノは著書『Brave New World』で「あの数時間の会話は、細部に至るまで永遠に忘れないだろう。夢が叶った瞬間だった」と振り返っている。

    ファーガソンは2022年にもポチェッティーノの招聘を支持し、常に新監督に推し続けてきた。ポチェッティーノも『FourFourTwo』で「ユナイテッドは常に関心を示してくれていた。でも、あそこで監督を務める理想的な状況は、これまで実現しなかった」と認めている。

    しかし、ようやくその時が訪れようとしている。今のユナイテッドを作り上げてきた伝説が求め続けてきた指揮官が、ついに就任することになるのだ。

  • クラブレベルの指揮官

    Mauricio Pochettino, USMNT
    Getty

    自国開催のワールドカップ、ポチェッティーノの指揮するアメリカ代表は思い通りの結果を得られなかった。グループステージを難なく突破し、ラウンド32の順当に勝ち上がったものの、ラウンド16ではベルギーに1-4と厳しい敗戦を喫して姿を消した（不可解な事件を自国の大統領に引き起こされてしまったのは同情に値するが）。

    選手たちはポチェッティーノの目指すインテンシティの高い戦術を受け入れ、プレーの質も確かに向上していた。それでも、このチームの才能を考えればもっと良い結果を手にできていたかもしれない。選手と丁寧にコミュニケーションを取りながらロッカールームに活力をもたらし、日々の試合の中で成長を目指していく彼のスタイルは、やはり代表チームという特殊な環境には合わなかったのだろう。大会後に新契約オファーが届いたのは、幸運だったのかもしれない。

    しかし、やはり彼はクラブレベルの指揮官である。メガクラブの指揮を任されるのであれば、喜んで応じるはずだ。ポチェッティーノはユナイテッドからのオファーに前向きで、11月のインターナショナルウィーク明けから指揮を執ることが決定的となっているようだ。ファーガソン退任後のユナイテッドの惨状を見れば、彼にとっても明らかにリスクのある決断だ。それでも、明確に野心を持つ彼はこのチャレンジに非常に前向きに挑むことが予想される。

    ポチェッティーノが目指す安定したパフォーマンスと明確なプランが定着すれば、ユナイテッドは大きく飛躍するかもしれない。選手にもそれだけのポテンシャルはあるし、信頼できる指揮官が自らの望むチームを作り上げる自由を得ることさえできれば、本当の意味で再建することができるかもしれない（問題はその「自由」を与えられるかという点だが……）。

  • 制約と権限

    Jason Wilcox Sir Jim Ratcliffe Manchester United
    Getty

    キャリックとアモリムは、移籍に関する最終決定権をウィルコックスに委ねる形となっていた。しかし、ポチェッティーノが同じ条件で契約するなら驚きである。また彼は、クラブがマーケットに積極的に資金を注入する確証も得る必要がある。

    ポチェッティーノはトッテナム時代、選手補強に慎重な姿勢を取るダニエル・レヴィ元会長と対立している。タイトル獲得を望むなら「ビッグクラブらしく振る舞うべき」とまで訴えていた。その言葉は、今のユナイテッドにそっくりそのまま当てはまるだろう。

    グレイザー家がオーナーを務める以上、もう制約があるのは受け入れなければならない（それ自体に疑問を持つ人がいるのは当然だが、どれだけ訴えても状況は変わりそうにない）。だからこそ、資金を賢く使う必要がある。

    マーカス・ラッシュフォードやマウント、リサンドロ・マルティネス、ウガルテ、ザークツィーらはあまりにも長く貢献できておらず、この1月にでも放出して資金を得るべきである。一方で、ウィルコックスから補強権限を取り上げることも真剣に考えなければならない。今夏にアンドレイ・サントスに投じた5000万ポンドも、コンディションに問題を抱えるカルロス・バレバに費やした7000万ポンドも、ウィルコックスが進めた取引だった。また昨季、オリー・ワトキンスを欲しがったアモリムの希望を退け、ケガがちで現在も離脱中のベンヤミン・シェシュコに7400万ポンドを支払ったのもウィルコックスである。また一説によれば、アモリム時代はチーム戦術にも介入していたと噂されている。

    現在の惨状の責任をキャリックが負わされるのであれば、ウィルコックスも同様にそうなるべきだ。現代フットボールにおいてファーガソンのような全権型マネージャーは現実的ではないが、22年ぶりに王者となったアーセナルとミケル・アルテタ監督のように、補強においても幅広い権限をポチェッティーノに与えるべきである。そうした信頼を、ラトクリフは監督に見せる必要があるのだ。

  • アイデンティ

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    ポチェッティーノは、かつてプレミアリーグで指揮を執ったどのチームでも期待以上の結果を残してきた。直近のチェルシー時代も様々なことを言われたが、前シーズン12位で終えたチームを6位へと引き上げ、カラバオカップ決勝へと導き、欧州カップ戦に復帰させた手腕は軽視すべきではない。そしてサウサンプトン、トッテナムでの功績は結果を見れば一目瞭然である。

    また彼は、若手育成の面でも素晴らしい指導力を発揮する。トッテナム時代にはハリー・ケイン、ソン・フンミンを真のワールドクラスへと成長させ、サウサンプトンでは17歳のルーク・ショーの才能を見抜いて重宝していた。また、チェルシー時代に指導を受けたコール・パーマーも「選手の気分を良くして、最高の力を引き出そうとしてくれる」と彼の指導力を称えている。クリスティアン・エリクセン、コナー・ギャラガー、マルク・ククレジャらも、彼の指導によって一段階上のレベルへと到達している。

    今のユナイテッドにも、コビー・メイヌーやレニー・ヨロ、エイデン・ヘブンといった有望株は揃っている。しかし、理想的な指導者と環境が整っていなかったことで、その才能を開花させることが出来ていない。マテウス・クーニャやアマド・ディアロ、さらに今夏に加わったユーリ・ティーレマンスも同様だ。だからこそ、ポチェッティーノという人物が求められている。

    そして当然、彼がもたらす戦術的規律は今のユナイテッドに最も必要だ。ポチェッティーノのチームは相手陣内から全員が積極的に守備に関与することを前提とする。これは個々の明確な欠点を覆い隠すと同時に、厳格な規律が求められる。ギャリー・ネヴィルらが何度も訴えてきた「規律」を植え付けることができる指揮官だ。また攻撃面でも、サイドバックが高い位置で幅を取りながら、2人のウインガーが中央で試合を動かす4-2-3-1や4-3-3を好んでおり、丁寧にパスを繋いでいくよりも、より速く積極的にゴールを目指す。このスタイルは何年もの間ユナイテッドの最適解であり、これにより恩恵を受ける選手も多いはずだ。もっと言えば、ユナイテッドが伝統的に尊重してきたクラブのアイデンティでもある。

    今のユナイテッドを本当に立て直せる人物がいるとしたら、ポチェッティーノしかいない（実現可能な選択肢の中であれば）。ついに、クラブの伝説が求め続けてきた指揮官が、この負の連鎖を断ち切るために到着するのだ。だからこそ、ラトクリフと『INEOS』はこの初めての“正しい決断”を信頼し、彼を全力でサポートしなければならない。