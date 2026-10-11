「プレミア史上最大の悪役」マン・Cを待つ“熱烈な歓迎”：アンフィールドの怒りは「過酷な一日」の最初に過ぎない

そもそも、シティが違法な手段によって成功の土台を築いていなければ、2022年にハーランドを獲得できたはずがない。グアルディオラでさえ、シティは「長い歴史と多くのタイトルを持つチームではなかった」と認めていた。彼らの引力は純粋に財政的なものであり、そして元リーズ指揮官ジェシー・マーシュが指摘したように、「誰もが」その金がどこから来ているのか知っていたのだ。

「（2022年夏の移籍市場で）利益が出たと言っていたのは、我々とマンチェスター・シティだけだった。我々は実際に利益を出した。ラフィーニャを売り、カルヴァン・フィリップスも売った。補強に使った額よりかなり多くが残っていたよ」

「あの時、我々は財政的に貯蓄をしないという選択ができる状況ではなかった。オーナーに潤沢な資金力はなかったからね。一方で、マンチェスター・シティが（利益を出したと）言った時、私は文字通り『本気なのか？ 何かの冗談なのか？』という感じだった。彼らがアーリング・ハーランドを5200万ポンドで獲得したと発表した時には、『ああ、はいはい、そうですか！』という感じだったね」

そしてリヴァプールも、長らくシティの収益源に懐疑的だった。さかのぼること2011年7月、シティがエティハド航空との4億ポンドのスポンサー契約を発表した際、リヴァプールを保有するフェンウェイ・スポーツ・グループ（FSG）の創設者ジョン・ヘンリーは、『X』で「負けた入札額はいくらだったんだ？」と皮肉っている。

あの契約の規模は筋が通らなかった。しかし、何ひとつ筋が通っていなかったのだ。いつだって“偽造”だった。すべてが偽物だった。だが、その結果は現実のものであり、あまりにも多くの人々に壊滅的な打撃を与えた。元トッテナム指揮官であり、財務規則違反の時期に彼らと激しく争ったマウリシオ・ポチェッティーノ監督はこう語っている。

「（財務規則違反は）多大な損害をもたらした。ルールに従ったクラブもあれば、そうでないクラブもあった。だからこそ、非常に大きな悲しみがある。称賛されていたものが実は本物ではなく、良く見えたものが実は良くなかったかもしれず、良く見えなかったものが実は良かったのかもしれないのに……起きたことのせいで良いものにはなれなかった、そんな状況に私たちは入り込んでしまった」

「サウサンプトンにいた時、そしてトッテナムにいた時のことを思い出す。（トッテナム・ホットスパー・スタジアムを）建設し、18カ月の間は移籍に使える経済的余裕がなかったことを覚えている。我々は、スポーツにおける公平性が存在しないものを経験した……。欺瞞の時代を生きてきたんだ」