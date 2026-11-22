しかし残念ながら、ここ数年間でアンフィールドの神話は崩壊しつつある。

熱狂的なサポーターたちは、前指揮官アルネ・スロットの下で達成した2024-25シーズンのプレミアリーグ制覇の原動力となった。同シーズン、リヴァプールがリーグ戦のホームゲームで敗れたのはたった一度だけ。引き分けも4試合のみだった。しかし昨冬、リヴァプールは10日間のうちにアンフィールドでノッティンガム・フォレスト、PSVに立て続けに3点差で敗れ、続く昇格組サンダーランド戦も1-1の引き分けに終わった。全試合が無観客で行われたコロナ禍以来、アンフィールドでの公式戦で3試合勝利から遠ざかったのは初めてのことである。

スロットは当時「今、我々と対戦するチームは結果を出せると感じてしまっている」と率直に認めていた。勝ち点を持ち帰ったサンダーランドのレジス・ル・ブリ監督もこれほど「プレーする時間とスペース」が与えられたことが「信じられない」と話している。歴史的な不振を受け、スロットが本拠地で何かを変えなければいけないと感じていたのは明らかだ。しかしその悪循環から抜け出すことはできず、優勝からたった1年で職を失っている。リヴァプールOBダニー・マフィーは先日、『talkSPORT』でこう語っている。

「リヴァプールを見ていた時も、そこでプレーしていた時も、順位に関係なく一つだけ変わらないことがあった。アンフィールドでプレーする時は、誰も恐れないということだ。相手に立ち向かい、勝ちにいかなければならない。そうする必要がある。ずっとそうだったんだ。だが、昨季はそれがまったく変わってしまった。アンフィールドを支配するのが相手チームになるケースが多発したのだ。これは実に久しぶりのシーズンだよ。リヴァプールは、ホームでカウンター主体で戦ったんだ。ファンが（スロットに）背を向け始めたのはその時だよ」

その象徴的な一戦が、今年3月のトッテナム戦(1-1)である。降格の危機にひんしていた相手に最後まで勝ちきれず、忍耐強さで知られるサポーターから強烈なブーイングが巻き怒ったのだ。レジェンドOB、ジェイミー・キャラガーが『スカイスポーツ』で語った言葉は印象的だった。

「ネット上で見る反応と、スタジアムに足を運ぶファンの反応は、たいてい違うと思う。1年もたたないうちに優勝をもたらした監督に、リヴァプールの観客は簡単には背を向けないんだ。それでもこの日曜日、チームと監督に対する観客の気持ちが大きく変わったと感じたよ。試合終了時のブーイングは、不満を募らせたファンによる本物のブーイングだった。アルネ・スロットにとって、これから本当に難しくなると思う。観客の支持を失えば、それを取り戻すのは非常に難しい」

キャラガーの見立ては正しかった。リヴァプールは最後の4試合で一度も勝てず、プレミアリーグ5位でシーズンを終えた。そして苦しい無冠のシーズンが終わると、スロットは解任されたのだった。

そしてアンドニ・イラオラを迎えた今季、アンフィールドの雰囲気は確かに改善している。だが、結果は同じように改善したわけではない。