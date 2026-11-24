航大の選手としての器は、まだ計り知れない。NECからPSVへのステップアップは、彼にとって大きな歩幅ではなかったし、日本代表でのプレーも重責と感じていないようだ。プレーする舞台が大きくなるほど萎縮したり、存在感を失ったりする選手もいるが、この日本人MFには関係ない。むしろエールディビジよりもチャンピオンズリーグで生き生きしているようにさえ見える。これは特筆すべきことだ。航大はどんな舞台でも輝ける。守備の読み、ポジショニング、インテンシティー、献身的な運動量はすべて一級品だ。

航大は現代フットボールにおけるMF像を見事に体現する。彼はフットボールというゲームをしっかり理解し、高強度のプレーを繰り返し実行でき、攻撃面ではチームにダイナミズムと縦への推進力をもたらせる。そのプレーを見ていて、まず印象に残るのはボールを持っていないときのアグレッシブさだろう。彼は、まさに猟犬だ。ボールホルダーにぴったりと張り付き、反転する時間すら与えずプレッシャーをかけ続け、隙あらばすぐにでもボールを奪い取る。相手にとっては厄介なことこの上ない。できれば関わりたくない相手だ。

航大が猟犬となれる理由は、直感的にプレーを先読みできるからだ。その能力はインターセプトなど、ボールホルダーを追い回す以外でも発揮される。彼のポジショニングはとても良い。その場限りの衝動では動かず、常に適切な距離感を意識して、相手のパスコースを塞いだりスペースを狭めたりできる。

航大のプレーには確固たる基準があり、周囲の状況を巧みに読み解きながら、自分がどう動くかを決定する。ディフェンシブサードでの守備も特筆ものだ。優れたボランチはペナルティーエリア手前で、シュート圏内に侵入しようとする相手の飛び出しやダイアゴナル·ランに食らいつくことを求められる。航大はそうした局面で凄まじい集中力を発揮し、失点ものの危険な場面を未然に防いでいる。GKやDFにとって、じつに頼りになる存在だ。

では、攻撃面はどうか。チームがボールを保持している状況で、航大はゲームを組み立てる司令塔というより、周囲を生かす潤滑油的な役割を請け負う。配球に関してはミスが少ない反面、あまりリスクを冒すこともない。パスのレンジを広げることや、ラインを破るパスは身につけた方がいいかもしれない。その一方で、プレーの判断と実行はとにかくスピーディーで、ボールを引き出す動きも素晴らしい。空いているスペースに走り込み、味方にパスコースを提供し続けられるのは大きな強みだ。

ここまで航大の長所を色々と上げてきたが、そこに責任感も付け加えたい。彼はスプリントを惜しむことが一切なく、チーム全体をつなげるために奔走している。そのプレーぶりはあまりにエネルギッシュで、一見すれば規律を掻き乱す選手に見えるかもしれないが、実際はその逆だ。プレーエリアが広いことと規律を守ることは決して矛盾しない。航大は、次に何が起こるかを常に先読みしており、攻守のトランジションで周囲より一歩早く動き出すことができる……褒めてばかりだが、彼は本当に、褒めるしかない選手なのだ。