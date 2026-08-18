4年後のW杯、37歳の伊東純也はさらに輝いている？スポーツ科学が変える“選手寿命”【しゃべGOAL】

――4年後のワールドカップに挑む日本代表メンバーを予想してください。

川端：「無理じゃないですか？（笑）」

林：「ブラジル戦でゴールを挙げた佐野海舟選手は、4年前はFC町田ゼルビアにいました。オランダ戦でゴールを挙げた小川航基選手も横浜FC。どちらも当時はJ2です。また、4年前の鈴木淳之介選手を知っている人はどれだけいましたか、と（笑）。知っていた人ですら4年後にワールドカップメンバーになっているとは予想できなかったかもしれません。4年あれば選手は急激に成長しますし、そういう選手はたくさんいますよ」

川端：「4年前のカタール大会は東京五輪世代も多く、相対的に若かった。当時は『次の大会もメンバーは変わらないのでは？』と言われていました。しかし、それから13人変わっています。日本サッカーのパイ多さだけでなく、本気でトップレベルを目指す選手がたくさんいます。そうしたことも考慮すると、予想は無理だと思っています」

林：「予想できない・難しいことは良いことですからね。高体連、クラブユース、大学サッカー、U-21リーグもできて、もちろんJリーグや海外リーグに挑戦する選手もいる。色々な環境で成長できるのは素晴らしいことなんです」

川端：「プロクラブのセレクションに落ちたから『もう諦めます』ではなくて、その先にも色々な選択肢があって、再びトップレベルを目指せるというのは、すごく幸せなことですよ」

林：「他の国には真似ができないことですよ。例えば、大学に進学するという人生におけるセーフティネットを持ちながら、18歳～22歳まで真剣にサッカーに打ち込むことができる。逆にヨーロッパとかでは、この年齢層の選手がクラブでチャンスを掴めずに辞めてしまうことがたくさんあるんです。実際、ここから伊東純也選手などは出てきました。日本はこうしたシステムで最適化されています」

川端：「ユース年代を長年取材してきて、『代表に選ばれる』までは予想できたとしても、『ワールドカップメンバーに入る』までは当たりません（笑）。狭き門だし、巡り合わせやタイミングもあります」