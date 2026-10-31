アーセナルに欠け続ける「違いを生み出せる本物のクオリティ」…ついに本領発揮のイサクが示す“エース”の価値

現役時代にマンチェスター・ユナイテッドやニューカッスルなどを渡り歩いたアラン・スミス氏は今週初め、リヴァプールvsアーセナルの大一番を前に「リヴァプールの選手でアーセナルの先発11人に入れる選手は？」と問われると、「アレクサンデル・イサクだけ」と主張した。

この主張が正しいかどうかは、様々な意見があるだろう（少なくとも左ウイングのポジションは議論の余地がある）。それでも、アーセナルのミケル・アルテタ監督が1人を選ぶとしたら、考えるまでもなく、同じ名前になりそうだ。アルテタは本気でイサクの獲得を熱望しており、プレミアリーグ30試合で21ゴールを挙げた2023-24シーズンから動いていたのだ。その翌年のリーグカップ準決勝、エミレーツ・スタジアムで行われた一戦で、イサクは全2得点を演出してアーセナル撃破の立役者に。アルテタ監督は試合後、当時ニューカッスルのエースだったストライカーについて、こう語っている。

「彼にビッグチャンスがあったとは思わない。だが残念ながら、彼はボックス内でボールを持ったたった2回のチャンスでどちらもゴールに関与した。それが彼の持つ力だ。前線には違いを生み出せる本物のクオリティがある」

しかし昨夏、イサクが退団希望を明確にした時、アーセナルはリヴァプールとの争奪戦を見送った。その理由は、1つのポジションだけでなく複数ポジションの強化に資金を回す考えからだという。その後、アーセナルが22年ぶり悲願のプレミアリーグ制覇を果たし、一方イギリス史上最高額で移籍したイサクがリヴァプールで悪夢のようなシーズンを送ったことで、この判断は正しかったと言うこともできるはずだ。

それでも、アーセナルが未だ欠いており、喉から手が出るほど欲しいであろう「違いを生み出せる本物のクオリティ」は、リヴァプールが誇示している。