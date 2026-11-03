そしてこのYoutubeの成功は、今夏に彼がアメリカで大ブレイクするきっかけにもなった。彼のカリスマ性と親しみやすい人柄に、アメリカはすっかり魅了されている。

もちろん、これはノルウェー代表のワールドカップ躍進があってこそだ。今大会屈指の“ダークホース”は、ノックアウトステージでブラジル代表を破って準々決勝に進出。28年ぶりの大舞台で見事な活躍を見せた。ハーランドはこの大会中、5試合で7得点。ブラジル代表戦では2ゴールも奪った。そして、サポーターと一緒に披露した「バイキング・ロウ」は、サッカー界に一大ムーブメントを引き起こしている。

さらにハーランドは、アメリカは滞在中のVlogを何本も投稿。ダラスでカウボーイ文化に触れ、ニューヨークでは名物料理を試すなど、アメリカ文化を存分に楽しんでいる。また、お土産として750ドルのアライグマの剥製を持ち帰ったことも世界中で大バズリ。すると、ハーランドを題材としたAI制作の“ネットミーム”が何本も生まれ、この1カ月間で話題を席巻し続けたのだ。

こうして、ハーランドの知名度は飛躍的に高まった。大会期間中にインスタグラムでは新たに3200万人のフォロワーを獲得。これは他のどの選手よりも多く、ノルウェーの人口の5倍を超える数だった。勢いがストップすることはなく、大会後もさらに数百万人を集めている。そんなハーランドは先日、ノルウェーのメディア『VG』にこう語っている。

「人生で経験した中で、最も素晴らしい数週間であり、旅だったね。本当に現実とは思えなかったし、今も受け止めるのは難しいよ。少し気が抜けたような感じになるんだ。この40日間をざっと振り返っても、まったく信じられないような日々だったね」

アメリカの老舗報道機関『ABC』は、ハーランドを「ピッチ内外で世界的なサッカー界のセンセーション」と評し、「独特の人柄によって大会の枠を超えた」と伝えた。さらに『NBC』も、このストライカーを「小さな画面のMVP」と評している。

「ピッチ外に目を向ければ、今年はハーランドが真に世界的な存在となった年だった。その大きな要因はワールドカップだ。重圧の中で素晴らしいプレーを見せ、トップストライカーとしての地位を確かなものにするとともに、北米という彼にとって比較的新しく、まだ開拓されていない市場でも人々の心をつかんでいる」