ワールドクラス……。それは目には見えないが重要な称号であり、優れた選手と偉大な選手とを分けるものだ。だが、これほど主観的な言葉もない。すべてのサッカーファンがそれぞれの定義、それぞれの基準を持っており、世界中のスタジアム、ロッカールーム、テレビスタジオ、カフェ、バー、パブ、クラブで、終わりのない、それでいて実に楽しい議論を生んでいる。

そこで2023年、GOALはこの楽しみに加わることを決め、サッカー界のエリート、ベスト・オブ・ザ・ベスト、すなわち長期間にわたって傑出したパフォーマンスを見せ続けてきた25人の選手をまとめた、非常に限定的なリストを作成した。

攻撃陣だけに注目することを避けるため、正直に言えば、個人賞や栄誉となるとほぼ必ずそうなってしまうのだが、我々は各ポジション群（GK、DF、MF、FW）から最低3人、そして各ポジションから最大9人という条件を設けた。

メンバーは毎年見直しの対象となり、今再び、誰が「ワールドクラス・クラブ」に残るのか、そして誰が丁重に退場を願われるべきなのかを決める時が来た。では、今年の25人の選出に名を連ねたのは誰なのか。以下でその答えを確かめ、ぜひコメント欄で賛同を、あるいは怒りを表明してほしい……。