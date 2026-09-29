GOALワールドクラス・クラブ2026：アーセナルの2選手が新たに仲間入り。一方でサラーら8人が脱落
ワールドクラス……。それは目には見えないが重要な称号であり、優れた選手と偉大な選手とを分けるものだ。だが、これほど主観的な言葉もない。すべてのサッカーファンがそれぞれの定義、それぞれの基準を持っており、世界中のスタジアム、ロッカールーム、テレビスタジオ、カフェ、バー、パブ、クラブで、終わりのない、それでいて実に楽しい議論を生んでいる。
そこで2023年、GOALはこの楽しみに加わることを決め、サッカー界のエリート、ベスト・オブ・ザ・ベスト、すなわち長期間にわたって傑出したパフォーマンスを見せ続けてきた25人の選手をまとめた、非常に限定的なリストを作成した。
攻撃陣だけに注目することを避けるため、正直に言えば、個人賞や栄誉となるとほぼ必ずそうなってしまうのだが、我々は各ポジション群（GK、DF、MF、FW）から最低3人、そして各ポジションから最大9人という条件を設けた。
メンバーは毎年見直しの対象となり、今再び、誰が「ワールドクラス・クラブ」に残るのか、そして誰が丁重に退場を願われるべきなのかを決める時が来た。では、今年の25人の選出に名を連ねたのは誰なのか。以下でその答えを確かめ、ぜひコメント欄で賛同を、あるいは怒りを表明してほしい……。
GK：アリソン・ベッカー
アリソンのワールドクラスクラブの会員資格は、間違いなく見直しの対象となっている。その主な理由は、このブラジル人が近年けがに悩まされてきたからだ。だが、今シーズンも再び示しているように、彼は依然としてエリートレベルのシュートストッパーであり、目を見張るような配球のレンジも持ち合わせている。
リヴァプールは彼を欠いてはまさにお手上げだろう。それは、この時点でギオルギ・ママルダシュヴィリに取って代わられるはずだったゴールキーパーが、今なおチームの守護神であり続けているという事実が物語っている。
GK：ティボー・クルトワ
ティボー・クルトワがラ・リーガ最高のGKとしての地位を、バルセロナのジョアン・ガルシアから脅かされていることは間違いないが、彼のワールドクラスとしての評価を取り消す理由はどこにもない。
驚異的な安定感を誇るシュートストッパーであり、レアル・マドリーの絶対的な守護神として9季目を迎えている彼は、脆さを抱えるマドリーの守備陣が昨季スペインのどのチームよりも失点を抑えた最大の理由だった。また、彼が負傷で退いた後に喫したベルギーのワールドカップ敗退の経緯は、母国代表にとって彼が依然として重要な存在であることを浮き彫りにした。
GK：ダビド・ラヤ 🆕
2023年夏、アーセナルがブレントフォードからダビド・ラヤを獲得した際には驚きの声も上がったが、この31歳はロンドン北部でプレーを新たな高みへと引き上げ、プレミアリーグで議論の余地のない最高のゴールキーパーとしての地位を確立し、その過程で2年連続のゴールデングローブを受賞した。
優れたシュートストッパーでありながら、ペナルティエリアを統率し、エリートレベルのボール配球もこなすラヤは、現代的な絶対的守護神に求められるすべてを備えている。唯一の難点は、ルイス・デ・ラ・フエンテがウナイ・シモンを信頼し続けているため、スペイン代表に割って入ることができていないことだ。
DF：パウ・クバルシ 🆕
パウ・クバルシはまだ19歳だが、そのワールドクラスの評価は今や疑いようがない。このカタルーニャ人ディフェンダーは、バルセロナのリーグ連覇に貢献して2年連続でラ・リーガのシーズンベストイレブンに選出され、その後スペインが制したワールドカップで最優秀若手選手に輝いた。
となれば、現時点でクバルシは単にワールドクラスというだけではない。世界最高のセンターバックかもしれない。
DF：アクラフ・ハキミ
純粋にサッカーの観点から見れば、アクラフ・ハキミのプレーに欠点を見つけることは難しい。多才なこのモロッコ人がいなければ、パリ・サンジェルマンの戦術は成立しない。攻撃においても、守勢に回った際においても、彼は同じように優れているからだ。
我々は昨年、彼がサッカー界で最も完成された守備者であると述べた。そしてチャンピオンズリーグ制覇をもう一度成し遂げたシーズンを経た今も、その見解を変える理由は一つも見当たらない。
DF：マルキーニョス
マルキーニョスは、ブラジル代表のチームメイトであるガブリエウ・マガリャンイスがチャンピオンズリーグ決勝で決定的なPK失敗を犯した直後、すぐに彼を慰めに行き、その一流の振る舞いを示した。だが、PSGの選手たちは以前から彼の人間性を称賛してきた。
このベテランのセンターバックは、パルク・デ・プランスでの時代に数々の壊滅的な敗北を経験してきた。しかし、32歳にしてなお現役最高峰のセンターバックの一人であり続けていることこそ、彼の並外れた回復力、そして選手としての衰えない資質の証と言える。
DF：ヌーノ・メンデス 🆕
1年前、ヌーノ・メンデスは地球上で最高の左サイドバックのように見えた。そして今、彼はそれを証明してみせた。
PSGでチームメートである右サイドバックのアクラフ・ハキミと同じく、このポルトガル代表選手は非常にバランスの取れたフットボーラーであり、ルイス・エンリケの布陣においては実質的にもう一人のウインガーとして機能している。しかしメンデスは、おそらく同僚よりもさらにスピードがある。実際、90分間を通してこの24歳を継続的に上回ってきたと言える攻撃陣の選手を思い浮かべるのは難しい。
DF：ウィリアム・サリバ 🆕
ウィリアム・サリバは昨年のリスト入りに迫ったが、主要タイトルの欠如と最高峰の舞台での試合数の少なさが響いて選外となった。だがそれ以来、状況は明らかに変わった。このセンターバックは、アーセナルがプレミアリーグのタイトル獲得の待望を終わらせ、チャンピオンズリーグ決勝に到達する上で多大な貢献を果たしたのだ。
また、ワールドカップでサリバがスターティングメンバーに入っていないとき、フランス代表が同じチームではなかったことも忘れてはならない！
DF：フィルジル・ファン・ダイク
フィルジル・ファン・ダイクは自らの成功の犠牲者だと言える。彼を痛烈に批判する者が非常に多いのは、主に周囲からの評価があまりに高いからだ。確かに、彼はかつてのような完璧な選手ではない。しかし、脆いリヴァプールの最終ラインをほぼ一人で支えなければならず、しかも35歳という年齢でそれを担っているという事情も、状況を難しくしている。
実際、このオランダ人選手は年齢を重ねているにもかかわらず、スターティングメンバーに常に名を連ね続けている。そして、彼がアンフィールドで見せているプレーを再現できるほかのディフェンダーを思い浮かべるのは難しい。
MF：ジュード・ベリンガム
正直に言えば、ジュード・ベリンガムにとって2025-26シーズンは決して素晴らしいものではなかった。しかし、イングランド代表MFの卓越性に何らかの疑念があったとしても、それはワールドカップで鮮烈に払拭された。
ベリンガムは準決勝でリオネル・メッシを刺激したことを最終的に後悔することになったかもしれないが、この途方もない才能を持つ背番号10がいなければ、イングランドはそこまで勝ち進むことすらできなかっただろう。彼はメキシコ戦とノルウェー戦での英雄的な貢献によって、自身の先発の座を疑問視していた者たちを黙らせた。
MF：ヨズア・キミッヒ
ヨズア・キミッヒは、いまだにサッカー界全体からは過小評価されているのではないかと我々は考えている。ドイツ国内で、この極めて聡明な選手を評価しない者を見つけるのは難しいだろう。彼は世界屈指のMFであり、なおかつ世界屈指の右SBでもあるのだ。
元バイエルン・ミュンヘン指揮官のジョゼップ・グアルディオラは11年前、キミッヒはトップ選手が望みうるすべてを備えていると語ったが、それは当時と変わらず今日でも真実だ。
MF：マイケル・オリーセセ 🆕
2024年、バイエルン・ミュンヘンが6000万ユーロでクリスタル・パレスから獲得した当時、マイケル・オリーセがワールドクラスの潜在能力を秘めているかどうかについては、いくらか疑問の声もあった。しかし、ロンドン生まれのフランス代表であるこの選手の価値は、いまや少なくともその3倍にまで高まっている。
彼はこの2年間でブンデスリーガを席巻し、同時に昨シーズンのチャンピオンズリーグでも輝きを放ち、さらにワールドカップでは大会新記録となる7アシストを記録した。ワールドクラス・クラブ入りは必然と言える。
MF：ペドリ
ペドリはワールドカップの期間中にスペイン代表の先発の座を失ったかもしれないが、ファビアン・ルイスに取って代わられることは恥ではない。それに、この23歳は優勝を果たしたワールドカップにおいてスペイン代表が戦った全試合に出場しており、うち5試合で先発を飾った。
かつての筋肉系の問題が再発するという不安要素があったにもかかわらず、この多才なMFはバルセロナのもう一つのリーグ制覇で試合を操り、5シーズンで4度目となるラ・リーガのシーズンベストイレブンにも選出された。
MF：ロドリ
負傷によって影響力が鈍ったのではないかという声に対し、ロドリはこれ以上ないほど力強い返答を示した。元マンチェスター・シティのMFは、スペインの2026年ワールドカップ制覇において圧巻のパフォーマンスを見せたのだ。
30歳のロドリが新クラブのバルセロナでそのフォームを維持できるかどうかは、まだ分からない。しかし今、より確信を持って言えるのは、ロドリが史上最高の守備的MFの一人だということだ。そして、彼はまだ終わっていないのは明らかだ！
MF：ファビアン・ルイス
ファビアン・ルイスにはこれまで浮き沈みがあった。パルク・デ・プランスでも例外ではなく、そのスタートは決して順調ではなかったが、いまや彼はPSGのチャンピオンズリーグ連覇において極めて重要な役割を担っている。
さらに、ワールドカップの決勝トーナメントで彼をスペイン代表の先発メンバーに起用したルイス・デ・ラ・フエンテの決断は見事な采配だった。30歳の彼は、とりわけフランス戦での重要な勝利において際立った活躍を見せたからだ。
MF：ヴィティーニャ
特定の選手には、サッカーを馬鹿げているほど簡単に見せる能力がある。ヴィティーニャはそうした選手の一人だ。世界にはもっと大柄で屈強なMFがいるが、その中でもPSGのプレーメーカーからボールを奪える選手はほとんどいない。ルイス・エンリケ率いるチームを打ち負かせないアーセナルの現状が、それを如実に物語っている。
ポルトガルのワールドカップでの戦いは散々な結果に終わったかもしれないが、ヴィティーニャに責任がないことは確かであり、彼がワールドクラス・クラブに引き続き名を連ねることは疑いようのないものとなっている。
FW：ウスマン・デンベレ 🆕
ウスマン・デンベレは昨年、当然のようにバロンドールを受賞したにもかかわらず、我々のワールドクラス・クラブから外していた。彼がそのポテンシャルを発揮し始めたのは、そのわずか9カ月前のことだったからだ。我々は、彼がキャリアで初めて2シーズン連続で好調を維持できるかどうかを見極めたかったのであり、概して言えば、彼はそれをやり遂げた。
ウイングからストライカーへと転向したこの選手は、PSGのチャンピオンズリーグ連覇に不可欠な存在であり、また北米で遅ればせながらワールドカップ初ゴールを決め、通算6得点を記録するに至った。
FW：ルイス・ディアス 🆕
28歳のルイス・ディアスに対して6550万ポンドが妥当な移籍金だとリヴァプールが判断したことは今も理解できるが、バイエルン・ミュンヘンが掘り出し物を手に入れたという事実からは逃れられない。
このコロンビア人は昨シーズン、ヴァンサン・コンパニ率いるドイツ王者にとってまさに衝撃的な活躍を見せ、26ゴール・19アシストを記録した。その結果、数年間にわたって扉を叩き続けてきたルイス・ディアスは、ワールドクラス・クラブへの仲間入りにふさわしく認められることとなった。
FW：アーリング・ハーランド
アーリング・ハーランドは、依然として世界のサッカー界で最も恐れられるストライカーであり続けている。4シーズンで3度目のプレミアリーグ得点王を獲得したノルウェー代表は、母国が史上初めてワールドカップの準々決勝まで駆け上がった歴史的な躍進のなかで、その圧巻の決定力と愛嬌のある個性を披露し、アメリカを魅了した。この躍進では、ブラジル相手に見事な2得点を挙げる場面もあった。
そしておそらくそれ以上に重要なのは、昨シーズン、ハーランドの総合的なプレーが向上したことであり、いまや彼のプレーに欠点を見つけることは極めて難しくなっている。
FW：ハリー・ケイン
ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘン加入以降、タイトル獲得という点で失われた時間を取り戻しつつある。そして2025年についにトロフィーを手にしたことで、このイングランド代表主将はサッカー界における最大級の個人タイトル争いにも名乗りを上げ始めている。
33歳のケインは、かつてないほどの好調ぶりを見せており、直近のシーズンをクラブと代表を合わせて70得点以上でフィニッシュした。しかもその間、頻繁に低い位置まで下りてプレーを組み立て、味方にチャンスを演出するなど、オールラウンドなプレーぶりも披露している。まさに完璧な選手だ。
FW：フヴィチャ・クヴァラツヘリア
フヴィチャ・クヴァラツヘリアが今年のバロンドールを受賞することはないだろうが、それは実際のところ、このジョージア代表がワールドカップに出場できなかったからにすぎない。もしその大会を計算から除外すれば、このPSGの素晴らしいウインガーを無視するのは難しいだろう。
彼は昨シーズンのチャンピオンズリーグで最高の選手だった。ノックアウトステージ7試合連続で少なくとも1つのゴールへの関与を記録した史上初の選手になったという事実が、それを裏付けている。
FW：キリアン・エンバペ
キリアン・エンバペは万人が思い描く真のチームプレーヤーではないかもしれないが、その個人としての卓越性には疑いの余地がない。
このレアル・マドリーとフランス代表のフォワードは、昨季ラ・リーガとチャンピオンズリーグの両方で他の誰よりも多くのゴールを挙げた（チャンピオンズリーグでは所属チームが準々決勝で敗退したにもかかわらず）。さらにワールドカップでも得点王となり、リオネル・メッシを上回って同大会史上最多得点者となった。
FW：リオネル・メッシ 🆕
見よ、この男が帰ってきた。39歳にして、リオネル・メッシは自身がいまだ世界最高の選手の一人であること、いや、それどころか唯一無二の最高の選手であることを、疑いの余地なく証明してみせた。
ワールドカップのゴールデンボールに輝いたのはロドリで、それにふさわしい活躍だったかもしれない。だが、北中米で見せたメッシのパフォーマンスはまさに驚異的で、史上最高の選手はごく平凡なアルゼンチンを決勝まで牽引してみせた。
FW：ヴィニシウス・ジュニオール
ヴィニシウス・ジュニオールは今この瞬間、良いパフォーマンスを見せられていない。もしこの現在の不振から抜け出せなければ、来年のリストから外される可能性もある。とはいえ現状では、彼はワールドクラスの地位を維持するのに十分な信頼を貯えている。
結局のところ、我々が語っているのは、2021年以来どのシーズンでも22ゴールを下回ったことのないウインガーだ。さらに彼は、かなり悲惨だったブラジル代表で2026年ワールドカップにおいて3度ネットを揺らしている。
FW：ラミン・ヤマル
ラミン・ヤマルがまだ19歳だとは信じがたい。この若者はすでにバルセロナで3度のラ・リーガ王者に輝き、スペイン代表としてはヨーロッパとワールドカップの両方を制している。
正直に言えば、夏の北米での彼は最高の輝きを見せていたわけではなかった（負傷が影響していたことは間違いない）が、ヤマルはまさに世代を代表する才能であり、クラブでのシーズンが早期に終わってしまう前に、全大会でキャリア最多となる24ゴールをすでに積み重ねていた。
メンバーシップ剥奪 ⛔Getty Images Sport
合計で、2025年にワールドクラス・クラブのメンバーだった8選手が、12か月後に丁重に退団を求められた。最も注目度が高いのは間違いなくモハメド・サラーで、リヴァプールでの最後のシーズンに彼のパフォーマンスは急落し、その後夏にトラブゾンスポルへ加入した。
彼と共に淘汰されたのは、マンチェスター・シティのデュオであるルベン・ディアスとジャンルイジ・ドンナルンマ、そしてエティハド・スタジアムでの元チームメイトであるベルナルド・シウバだ。このポルトガル代表は現在レアル・マドリーでプレーしているが、そこではアントニオ・リュディガーもまた、サッカーのエリート集団から外された痛手を癒やしている。
ベルナベウを去って以来現在は無所属となっている元マドリード主将のダニ・カルバハルも脱落し、インテルのセンターバックアレッサンドロ・バストーニとバイエルン・ミュンヘンのMFジャマル・ムシアラも同様だ。後者はケガと病気の問題に見舞われた1年を過ごし、それがパフォーマンスの妨げとなった。