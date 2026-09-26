「イングランドの“DNA”」という言い訳は通用しない：世界最高の選手層を輝かせるために…トゥヘルに残された2年間

そしてあれから約2カ月が経過した後、トゥヘルは先週、自身の発言をあらためて強調した。「彼らに（ボール保持を）指導する時間が自分にあるのか、確信が持てない」と語っている。

「この点については自分自身でも葛藤している。なぜなら、たとえプレミアリーグで試合を支配するチームがあったとしても、そうしたチームにイングランド人選手が何人いるのか、という話だからだ」

「これは我々のDNAにあるものなのだろうか？ 本当に我々は試合をコントロールすることを重視しているのか？ それは試合の中で心地よさを感じるものなのか？ 我々にとって自然にできることなのか？ イングランド人選手は根底の部分では、観客も含めて、前へ出ていきたがっているのだと思う。『6-3で勝つような試合をしよう』、『4-3で勝つような試合をしよう』、『1-0の試合はやめよう』とね」

「あの大会を経験したことで、このチームは戦う準備ができていて、常に前へ出ていく準備ができていると感じている。これこそが美しさだ。プレッシャーの高い場面になれば、我々はもっと良いフットボールができるし、もしかすると少しの勇気やこのエネルギーが足りないのかもしれない……。おそらく、よりそちらの方向へ進むべきなのだろう」

あのアルゼンチンは、多くのイングランドファンの失望を生んだ。そして、「勇気の欠如」を何よりも訴えていたのはトゥヘルである。この彼の発言に、皮肉はまったくなかった。そして彼は、すでにファンの気持ちが切り替わったと思っているようだ。

「ファンの99.9％は、交代策や戦術的な修正、戦術の細部について話してはいない。彼らが話すのは、コンゴ戦を見てどれだけ神経をすり減らしたか、そしてどこで祝ったかということだ。これが私に届く反応だ。これこそが我々の生み出したものであり、そうあるべきものだ。ワールドカップとは人々とつながり、忘れられない体験を与えるためのものなのだからめ」

「それは私を誇らしい気持ちにさせるし、嬉しくもさせる。たとえタクシーの中でも、コーヒーショップでも、スーパーでも、そうした小さな瞬間を分かち合い、それが実際に何か意味のあることだったのだと理解できる」

だが、彼の発言に真正面から頷くイングランドサポーターは多くないだろう。2026年大会で鮮明に覚えていることと言えば、アルゼンチン戦の失望に他ならない。